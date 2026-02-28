El Dream Team del Caribe: República Dominicana va por la gloria en el Clásico Mundial 2026

Guante y pelotas de béisbol sobre la bandera de República Dominicana, símbolo de la pasión nacional por este deporte (Foto cortesía Lidom).

La selección de República Dominicana se prepara para disputar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una plantilla que reúne a algunos de los nombres más reconocidos de las Grandes Ligas y el respaldo de una afición que aspira a revivir el título obtenido en 2013. El evento, que inicia el 6 de marzo en Miami, marca uno de los momentos más esperados para el deporte dominicano en los últimos años.

De acuerdo con AP, el torneo contará con sedes en Miami, Houston, San Juan y Tokio, aunque la selección dominicana jugará la fase de grupos en el loanDepot Park, casa de los Marlins.

Dicho estadio, ubicado en una ciudad con una amplia comunidad latina, se perfila como un entorno favorable para los dominicanos, que suelen movilizarse masivamente para apoyar a su equipo en eventos internacionales. Según reportó ESPN, la presencia de la diáspora se considera un factor clave para el rendimiento del conjunto caribeño.

La nómina dirigida por Albert Pujols, exjugador y leyenda del béisbol, combina experiencia y juventud. Manny Machado y Ketel Marte encabezan el infield, pero, Juan Soto asume el rol de principal figura ofensiva y jugador mejor remunerado del torneo.

Albert Pujols, figura histórica de las Grandes Ligas, en diciembre de 2025 fue presentado como leyenda y referente del béisbol dominicano (Foto cortesía @EOBASEBALLCLUB).

Soto, junto a Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr., integra un jardín considerado entre los más potentes de la competición. AP detalló que la elección de Pujols como mánager busca reforzar la disciplina y el enfoque del grupo, aspectos señalados como fundamentales tras la eliminación en la edición anterior.

El cuerpo de lanzadores contará con Cristopher Sánchez, Brayan Bello, Luis Severino y Sandy Alcántara en la rotación inicial. La gestión del bullpen representa uno de los desafíos principales, debido a las restricciones en el conteo de lanzamientos establecidas por las Grandes Ligas para salvaguardar la salud de los jugadores. Por lo que, la estrategia de Pujols buscará equilibrar el uso de brazos jóvenes y experimentados durante la fase de grupos.

Preparación, partidos de exhibición y cobertura televisiva del Clásico Mundial de Béisbol 2026

En relación con la preparación, la selección dominicana disputará dos partidos de exhibición frente a los Tigres de Detroit el 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Estos encuentros servirán para ajustar la alineación y medir el estado de forma del equipo antes de su debut oficial.

En cuanto al torneo el calendario de la primera fase incluye partidos frente a Nicaragua (6 de marzo), Países Bajos (8 de marzo), Israel (9 de marzo) y Venezuela (11 de marzo), todos en horario local de República Dominicana.

La cobertura televisiva para el público dominicano estará a cargo de Teleantillas (Canal 2) y Coral 39, que ofrecerán transmisiones en directo, análisis previos y entrevistas exclusivas desde Miami. ESPN informó que ambas estaciones han desarrollado una programación especial para acercar cada detalle del torneo a los aficionados que sigan el evento desde la isla.

República Dominicana busca recuperar el título y reafirmar su dominio en el béisbol mundial

El formato del Clásico Mundial de Béisbol exige máxima concentración desde el primer partido, ya que un resultado adverso puede complicar el avance a la fase de eliminación directa. El recuerdo del campeonato invicto de 2013 permanece como referencia para una generación de jugadores y seguidores que aspira a consolidar la posición de la isla caribeña como una de las principales potencias del béisbol internacional.