Puente de Las Américas en Panamá no presenta fallas tras incendio, afirman técnicos

La parte de la estructura afectada por el incendio no presenta mayor novedad, estiman los expertos.

El puente de las Américas, que une a la ciudad de Panamá con el interior del país, no muestra signos de fallas inmediatas ni hallazgos críticos en las áreas priorizadas luego de que su estructura se viera afectada por un incendio debajo de su estructura, el pasado lunes 6 de abril.

A esta conclusión llegó un equipo técnico interinstitucional liderado por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que contaron con el apoyo del US Army Corps of Engineers, luego de una inspección de la pila 10, la superestructura y la losa de rodadura.

Pese a no detectar fallas, se recomendó que por el puente solo transiten vehículos con una carga de hasta 10 toneladas, una disposición que data del 2009.

Los técnicos informaron que se continuará practicando pruebas adicionales y labores de mantenimiento a la estructura, para garantizar el paso de miles de usuarios que diariamente lo utilizan.

Edwin Lewis y Karen Caballero, director y subdirectora de Estudio y Diseño del MOP, respectivamente, presentaron en conferencia de prensa las recomendaciones, derivadas de la evaluación a las zonas afectadas por el incendio.

El fuego se originó debajo de la estructura del puente, que comunica a ciudad de Panamá con el interior del país.

Entre las recomendaciones se sugiere a practicar, a corto plazo, una radiografía o escaneo de la pila 10, así como al resto de pilas a mediano plazo. En la superestructura de acero, es necesario repintar las áreas afectadas, instalar extensómetros en las zonas afectadas y no afectadas para el monitoreo comparativo de datos, se indicó.

De igual manera, se motiva a la obtención de acero para realizar pruebas de laboratorio y verificar las propiedades del material, mientras que, en la losa de rodadura, se desarrollarán a corto plazo ensayos en losa y cubierta reforzada con fibra de carbón, así como reemplazo de fibra de carbón a mediano plazo. En las pilas de hormigón se recomienda pruebas en múltiples niveles.

El informe asegura que no se divisan distorsiones visibles en los elementos estructurales de acero ni en placas de refuerzo, mientras que los remaches y pernos se ven intactos y seguros, aunque la pintura exterior se está descascarando y la corrosión aislada fue similar a la comparación con zonas no afectadas por el fuego.

En la losa de rodadura se realizó prueba de sondeo con martillo y se compararon las áreas afectadas con las secciones que no estuvieron expuestas al calor y no muestran signos de fallos inmediatos.

Los resultados obtenidos en ambas evaluaciones, tanto del personal panameño como de los Estados Unidos, coinciden y son ratificados, demostrando que los desplazamientos obtenidos mediante los puntos de topografía han sido tan bajos que el comportamiento del puente es similar al de antes del accidente.

Construido en 1962, el puente de las Américas se levanta sobre las aguas del Canal de Panamá.

Lewis indicó que en noviembre pasado se inició una evaluación conjunta con la Autoridad del Canal de Panamá, cuyo objetivo es definir las intervenciones requeridas en la estructura del puente a corto, mediano y largo plazo.

Inaugurado el 12 de octubre de 1962, el puente de Las Américas tiene una longitud de 1,654 metros y una altura de 61 metros sobre el nivel del agua, en su momento fue uno de los puentes colgantes más largos del mundo, registra la revista El Faro, de la Autoridad del Canal de Panamá.

El tramo principal del puente, que cruza el Canal, tiene 344 metros de longitud, colocándolo entre los puentes colgantes de gran tamaño. La estructura cuenta con dos carriles de tráfico en cada dirección, con capacidad para manejar más de 9,500 vehículos diarios en sus primeros años.