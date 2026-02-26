República Dominicana

El gobierno de Haití acuerda inversión para reforzar frontera con República Dominicana

La iniciativa contempla la introducción de herramientas tecnológicas, la optimización de los procesos migratorios y aduaneros y la instalación de equipos de escaneo en puertos y cruces terrestres, con el propósito de combatir delitos transfronterizos

Haití inicia un proyecto histórico
Haití inicia un proyecto histórico para modernizar el control fronterizo y frenar delitos transnacionales. Declaraciones del primer ministro abren interrogantes sobre el futuro de la cooperación regional. Expectativa ante los próximos pasos diplomáticos (Reuters)

La Corte Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo de Haití dio luz verde a un contrato por USD 542.634.238 para reforzar la seguridad en la frontera que Haití comparte con la República Dominicana, según fuentes periodísticas.

Durante diez años, el acuerdo implica la incorporación de sistemas tecnológicos avanzados, entre ellos equipos de vigilancia satelital, drones, escáneres y helicópteros. Además, se fortalecerán los servicios migratorios y se rehabilitarán infraestructuras aduaneras y migratorias. Se instalarán equipos móviles de escaneo en los puertos marítimos de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y Saint-Louis-du-Sud, así como refuerzos en los pasos fronterizos de Malpasse, Belladère y Ouanaminthe.

El contrato, firmado entre distintos ministerios y las empresas Evergreen Trading System Limited y Alex Stewart International, tiene como objetivos aumentar la recaudación fiscal y aduanera, combatir el contrabando y el fraude fiscal, y afrontar la delincuencia transnacional.

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé enfatizó: “Nuestra primera responsabilidad es controlar nuestra frontera. Como buenos vecinos, los dominicanos pueden ayudarnos. Pero nuestra responsabilidad principal es controlar nuestra frontera”, en declaraciones al periódico local Le Nouvelliste.

Además, el jefe de gobierno mencionó la posibilidad de avanzar en la relación bilateral con República Dominicana y, consultado acerca de una visita a ese país, respondió: “Todavía no lo sé. Es una muy buena pregunta. Lo estoy considerando”.

Actualmente, la frontera está sujeta a una política de contención del Gobierno dominicano, que construye un muro perimetral para restringir el tráfico de migrantes, drogas y armas, según la misma fuente.

Deportaciones

La Dirección General de Migración repatrio en el mes de abril 32,540 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular en el país, para completar la cifra de 119,003 en el cuatrimestre enero-abril del 2025, cifra que representa un incremento del 71% en comparación con el mismo período del año pasado.

La mayor cantidad de emigrantes irregulares detenidos en abril se produjo en Santo Domingo, con 5,343; en la Altagracia con 4,518 y en Santiago con 2,708. La DGM explica que en abril se realizaron 737 operativos de interdicción, para un promedio de 25 operativos diarios.

Haitian migrants in line waiting
Haitian migrants in line waiting for their food at the Bosque de Tlahuac facilities in Mexico City, where several people were supported by the National Institute of Migration and the Secretariat of Inclusion and Social Welfare who offered food, lodging and migratory guidance while they are waiting for a permit or ''Visitor's Card for Humanitarian Reasons'' that allows them to transit through national territory between 45 and 90 days to continue their journey to the border. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto)NO USE FRANCE

Además, las autoridades de la República Dominicana deportaron a 379.553 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular durante 2025, lo que representa un incremento del 37,4 % respecto a las 276.215 expulsiones del año anterior, según cifras de la Dirección General de Migración (DGM).

En este contexto, más de 150 personas fueron remitidas a la justicia bajo acusaciones de tráfico ilícito de migrantes, mientras que 26 individuos enfrentaron cargos relacionados con la falsificación y el uso de documentos fraudulentos. La DGM llevó a cabo más de 6.500 operativos migratorios con el respaldo de las Fuerzas Armadas y otras entidades estatales, mediante patrullajes diurnos y nocturnos, apoyados por equipos humanos y tecnológicos especializados.

En 2025, la institución mejoró su capacidad operativa mediante la utilización de cámaras corporales dotadas de monitoreo en tiempo real, herramientas de reconocimiento facial y sistemas de registros biométricos. Adicionalmente, se optimizó la conectividad de fibra óptica en las zonas cercanas a la frontera.

La intensificación de la política de deportaciones fue ordenada en octubre de 2024 por el presidente Luis Abinader, quien dispuso la expulsión masiva de haitianos indocumentados con el propósito de “reducir” la presencia de migrantes en comunidades dominicanas. Al mismo tiempo, el año pasado se asignaron más de 1.000 agentes migratorios en diversas provincias, junto a la incorporación de más de 100 inspectores y 25 auxiliares en los puntos de control.

