Exjuez dominicano Víctor Lebrón muere por herida de bala: Autoridades manejan hipótesis de posible suicidio

El exjuez Víctor Mejía Lebrón, cuya muerte es objeto de investigación policial en Santo Domingo Este (Elaborada con IA. Adobe)

El cuerpo de Víctor Mejía Lebrón, exjuez de la Corte de Apelación y figura reconocida del ámbito judicial, fue hallado sin vida por herida de bala en una oficina ubicada en la Plaza Monet, en la carretera Mella, sector Cabirma del Este, Santo Domingo Este, cerca de las 11:20 de la noche del 23 de febrero de 2026.

La Policía Nacional de la República Dominicana confirmó que el hallazgo se produjo tras una alerta de familiares y un posterior aviso al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

De acuerdo con un comunicado de la la Policía Nacional en un comunicado oficial, el cuerpo de Mejía Lebrón presentó una “herida por proyectil de arma de fuego con entrada en la región temporal derecha y salida en la región temporal izquierda”.

En la escena, los agentes de la Policía Científica recolectaron un revólver marca Taurus, calibre 38, con serie SD21183, cuatro cápsulas intactas, un casquillo y una nota manuscrita atribuida al propio exjuez. Las primeras investigaciones señalan que la herida habría sido autoinfligida con el arma que tenía asignada al momento del hecho.

Fachada principal del Palacio de la Policía Nacional, sede central de las investigaciones sobre el fallecimiento del exjuez Víctor Mejía Lebrón (Foto cortesía Policía Nacional RD).

Santo Domingo Este amaneció con conmoción tras la noticia, de acuerdo con un reporte publicado por Noticias Baúl de Nadie. Un compañero de trabajo indicó a las autoridades que, tras recibir una llamada de la esposa de Mejía Lebrón quien manifestó preocupación por la falta de respuesta, acudió a la oficina y lo encontró sin signos vitales. “Avisé de inmediato al 9-1-1 cuando confirmé la situación”, relató el colaborador, información recogida por el citado medio.

La investigación se centra en antecedentes de salud y una posible nota de despedida

La Policía Nacional destacó que familiares de Mejía Lebrón señalaron antecedentes recientes de depresión, relacionados con complicaciones de salud tras una intervención quirúrgica de próstata. El secretario del despacho, quien fue la última persona en verlo con vida alrededor de las 13:00 horas, confirmó que el exjuez se encontraba solo en la oficina desde entonces.

El levantamiento del cadáver y las primeras diligencias fueron coordinadas por personal de la Policía Científica y representantes del Ministerio Público, quienes encontraron en el lugar una nota manuscrita cuya autenticidad se analiza en el marco de la investigación.

Por lo que las autoridades manejan la hipótesis de un posible suicidio, aunque las pesquisas continúan para esclarecer por completo las circunstancias del hecho.

“La investigación sigue abierta para agotar todos los procedimientos conforme a la ley y descartar cualquier elemento externo”, puntualizó un portavoz de la Policía Nacional. El comunicado agrega que tanto la familia como el entorno profesional del exjuez están colaborando con los requerimientos de la investigación.

Informe preliminar sobre la muerte del exjuez Víctor Mejía Lebrón. La Policía Nacional detalla el hallazgo del cuerpo, el arma encontrada en la escena y la hipótesis del suicidio. Se analizan cámaras de seguridad y se toman declaraciones mientras avanza la investigación oficial.

Consternación en el ámbito judicial y expectativa por avances en la investigación

El fallecimiento de Víctor Mejía Lebrón ha generado muestras de pesar en el sector judicial y en la comunidad del municipio. Diversas asociaciones de abogados y excompañeros de la Corte de Apelación expresaron su pesar por lo ocurrido y destacaron la trayectoria de Mejía Lebrón durante su periodo como magistrado.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana expresó sus condolencias por el fallecimiento del exjuez Víctor Mejía Lebrón (Foto cortesía @TPotentini).

Hasta la fecha, la Policía Nacional no ha ofrecido información adicional sobre los resultados de los análisis forenses ni sobre el contenido preciso de la nota hallada en la oficina. El caso permanece bajo investigación y se espera que en los próximos días se den a conocer nuevos detalles oficiales, conforme avance el proceso de verificación de las pruebas recolectadas.