El Banco Central de República Dominicana emite nuevos billetes de 2,000 pesos con características de seguridad y accesibilidad

El nuevo billete entra en circulación a partir de este 24 de febrero. Foto cortesía.

Las autoridades del Banco Central de la República Dominicana anunciaron la puesta en circulación de los nuevos billetes de 2,000 pesos, fechados en el año 2025. La distribución de este papel moneda comienza este martes 24 de febrero, conforme al calendario oficial de la entidad.

El proceso de fabricación de estos billetes partió de una licitación pública internacional realizada en mayo del año pasado. De acuerdo con el comunicado del BCRD, las nuevas piezas mantienen los mismos estándares de seguridad que los billetes actualmente vigentes. Además, conservarán el estatus de fuerza liberatoria para cumplir con pagos tanto en el sector público como privado.

Fotografía de archivo en la que se registró la entrada principal del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en Santo Domingo (Rep. Dominicana). EFE/Orlando Barría

Dentro de las características resaltadas por el Banco Central figura la imagen de Juan Pablo Duarte, prócer nacional, que se aprecia al observar el billete a contraluz. Junto a esta figura, en el lado derecho, se ubica de manera vertical el número “2000”, correspondiente al valor facial.

Para garantizar la inclusión, el diseño incorpora una marca táctil pensada para personas ciegas: un elemento geométrico en alto relieve que se localiza cerca del borde superior izquierdo. De esta forma, el billete refuerza su carácter accesible y seguro.

Marco legal y respaldo normativo

La emisión de este billete se sustenta en los Artículos 228, 229 y 230 de la Constitución de la República Dominicana, así como en el Artículo 25 de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera. El Banco Central puntualizó que todo el procedimiento responde a lo dispuesto en este marco jurídico.

Con la llegada de la nueva edición del billete de 2,000 pesos, el BCRD busca asegurar la continuidad y confianza en el circulante dominicano, manteniendo la tradición, la seguridad y la legalidad que respalda a la moneda nacional.

El Banco Central de Reserva emitió un comunicado destacando las nuevas características de seguridad del billete. (Foto cortesía BCR).

Sobre el cuidado del papel moneda

El Banco Central de la República Dominicana en su página web advierte sobre el cuidado de los billetes y en primer plano un tema poco discutido pero de alto impacto: el coste económico y ambiental que implica el maltrato del papel moneda.

La entidad remarca que cada vez que un billete se deteriora antes de cumplir su ciclo de vida, el Estado incurre en un gasto adicional para reemplazarlo, lo cual afecta directamente los recursos nacionales.

El llamado a la responsabilidad ciudadana no solo responde a una cuestión de imagen, sino también a la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. “Si usted deteriora un billete nos obliga a retirarlo de circulación y reponerlo antes de que cumpla su ciclo de vida”, destacó el organismo, subrayando el vínculo entre el cuidado del dinero y la sostenibilidad financiera del país.

Un aspecto relevante que suele pasar desapercibido es el efecto ambiental del deterioro prematuro del papel moneda. Según el Banco Central, un billete húmedo, maltratado y deteriorado contamina y daña nuestro entorno, lo que convierte la conservación del dinero en circulación en una acción de corresponsabilidad ecológica.

Las dificultades también se trasladan al día a día de la población. El deterioro de los billetes complica las operaciones comerciales, generando molestias a quienes prefieren recibir dinero en buen estado en supermercados, tiendas y otros negocios.