El turismo dominicano destaca como generador de divisas y mantiene calidad crediticia sólida

La cartera de créditos al turismo superó los USD 1.860 millones en 2025, según la Superintendencia de Bancos. (Foto archivo)

El sistema financiero dominicano finalizó el año 2025 con una cartera de créditos al turismo que superó los $1,860 millones, esto es equivalente a 116,980 millones de pesos dominicanos, según informó la Superintendencia de Bancos(SB) en su más reciente informe anual.

A pesar de un contexto internacional marcado por cierta incertidumbre económica, el sector turístico mantuvo una proporción significativa de la cartera crediticia en moneda extranjera, con el 17.8% destinado a este rubro al cierre del período analizado, según destacó el organismo regulador.

El turismo mantuvo un crecimiento histórico en la última década, pese a la desaceleración reciente

La Superintendencia de Bancos precisó que, aunque la cifra alcanzada en 2025 implica una reducción de 2.26 % con respecto a los valores de 2024, este ajuste ocurre tras un extenso ciclo de expansión crediticia que siguió a la pandemia de COVID-19.

El organismo atribuyó la disminución del ritmo en la colocación de nuevos préstamos a la “postergación de decisiones de inversión debido a la incertidumbre económica”, una coyuntura que afectó el ritmo de financiamiento en varios sectores.

El análisis institucional recogido en la quinta edición del “Informe anual sobre banca y turismo” revela, no obstante, una tendencia favorable al evaluar el periodo más amplio.

En los últimos diez años, la cartera de créditos al turismo mostró un crecimiento compuesto de 10.3%, resultado muy próximo al incremento experimentado por la cartera comercial privada, que sumó 10.5% en ese mismo lapso.

El sector turístico dominicano concentró el 17,8% de la cartera total en moneda extranjera al cierre de 2025. (Foto: Getty Images)

El turismo como motor de entrada de divisas y dinamización bancaria

El segmento turístico continuó consolidándose como uno de los principales generadores de divisas para la economía dominicana. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, el sector concentró el 17.8% de la cartera total en moneda extranjera del sistema financiero a diciembre de 2025 en la isla caribeña, cifra que ascendió al 21% cuando se aisla la cartera comercial privada en moneda extranjera.

Además, los flujos de divisas relacionados con la actividad turística tuvieron un crecimiento del 1.6% entre enero y septiembre de 2025, mientras que el rubro de hoteles, bares y restaurantes experimentó un aumento real de 3.3% en ese mismo periodo.

El informe señala que este desempeño es resultado tanto del cambio de moneda realizado por los turistas que visitan el país como del ingreso de capital extranjero destinado a proyectos vinculados al turismo.

Resiliencia y solidez en la calidad crediticia del sector turismo

A pesar de la tendencia moderadamente contractiva en el financiamiento, la SB subrayó que “la calidad de la cartera se mantiene sólida y resiliente; además, el capital adeudado está respaldado con suficiencia de garantía”.

El documento enfatiza que “el sector ha demostrado una elevada resiliencia, incluso frente a las expectativas de incertidumbre experimentadas en el 2025”, en referencia a la capacidad demostrada por empresas turísticas y operadores para sostener sus compromisos financieros y atraer inversiones en un contexto macroeconómico desafiante.

El peso del turismo en la estructura bancaria dominicana se manifiesta tanto en el volumen crediticio como en su aporte a la captación y movilización de divisas. Según el análisis de la Superintendencia de Bancos, la diversificación de fuentes y la demanda constante han sido factores clave en la solidez observada en los indicadores de riesgo en la continuidad de las operaciones bancarias vinculadas al sector durante el último año evaluado.