La tormenta invernal obliga a suspender 27 vuelos entre República Dominicana y Estados Unidos

La gente espera en fila para registrarse en la terminal del aeropuerto LaGuardia, mientras una gran tormenta invernal se extiende por una gran franja de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 26 de enero de 2026. REUTERS/David 'Dee' Delgado

Un total de 56 millones de personas permanecen bajo alerta invernal en el noreste de Estados Unidos, donde la tormenta invernal provocó la cancelación de 27 vuelos entre la República Dominicana y territorio estadounidense, según datos de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), empresa concesionaria.

Ciudades como Nueva York y Boston se encuentran entre las más afectadas, con advertencias de ventisca que esta vez cubren a catorce millones de residentes en Nueva York; este tipo de alerta no se había emitido para la zona en los últimos nueve años.

Las aerolíneas mayormente impactadas son JetBlue y Delta Air Lines, junto con un vuelo operado por United Airlines, en rutas que conectan principalmente con los aeropuertos John F. Kennedy y el aeropuerto Logan International.

Durante este domingo se suspendieron nueve vuelos: dos con destino a la República Dominicana desde Estados Unidos y siete hacia territorio estadounidense desde el país caribeño. Para el lunes, la cifra de rutas aéreas anuladas asciende a dieciocho, de las cuales diez salen desde la República Dominicana hacia Estados Unidos y ocho cubren el trayecto contrario.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), agencia oficial estadounidense, se prevé que la tempestad deje acumulaciones de nieve de entre 23 y 45 centímetros en urbes como Filadelfia, Delaware, Boston y Nueva York.

La gente camina con su equipaje durante una nevada en Times Square, mientras una gran tormenta invernal se extiende por una gran franja de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 25 de enero de 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Emergencia en siete estados y miles de vuelos suspendidos

Ya se reportaron más de 14,000 vuelos afectados en los principales aeropuertos de la región entre el domingo y el martes, con problemas adicionales en el transporte terrestre, particularmente en la autopista I 95, donde se esperan hasta 60 centímetros de nieve. El NWS emitió una alerta por ventisca, con visibilidad reducida a 400 metros y vientos sostenidos superiores a 56 kilómetros por hora en gran parte del noreste, mientras se pronostican bandas de nieve capaces de dejar acumulaciones de 5 a 10 centímetros por hora.

En contraste, la zona del Atlántico Medio espera nevadas menores, mientras los residentes de las Carolinas experimentan lluvias frías este fin de semana.

Las autoridades advirtieron que la acumulación de nieve podría superar los 150 centímetros en Nueva Inglaterra, mientras se mantiene un alerta de marejada ciclónica con olas de 60 a 120 centímetros, lo que amenaza con provocar inundaciones costeras y erosión de playas desde la Bahía de Delaware hasta Cape Cod durante las mareas altas. Además, se prevén ráfagas de viento de 80 a 112 kilómetros por hora que, combinadas con nevadas intensas, podrían generar cortes de energía extensos y dañar árboles en toda la región.

La declaración de emergencia alcanzó a Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts, mientras ciudades como Nueva York y Boston suspendieron clases y cancelaron la mayoría de los eventos nocturnos, incluidos los espectáculos de Broadway. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, restringió la circulación en calles y carreteras desde la noche del domingo hasta el lunes al mediodía. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Boston, se trata de una “tormenta potencialmente histórica y destructiva”.