República Dominicána

El ayuntamiento de Santiago entrega distinción honorífica a dominicano Juan Luis Guerra por su trayectoria internacional

La autoridad local destacó la influencia del músico en la proyección cultural de la República Dominicana, resaltando además su reciente incursión en el cine y acumulación de reconocimientos a nivel latinoamericano

Foto de archivo del músico
Foto de archivo del músico y cantante dominicano Juan Luis Guerra. EFE/Ángel Medina G.

La ciudad de Santiago de los Caballeros rindió tributo el jueves a Juan Luis Guerra al otorgarle la distinción de “Visitante Distinguido”, un reconocimiento a su “invaluable contribución a la proyección internacional” de la cultura dominicana.

El homenaje se realizó en el contexto de su regreso a la localidad con dos conciertos en el Estadio Cibao, marcando su primera actuación en la ciudad en casi dos décadas.

Juan Luis Guerra: regreso y distinción en Santiago

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, fue el encargado de entregar la distinción, aprobada por unanimidad por el Concejo de Regidores.

Rodríguez expresó a Guerra que el reconocimiento simboliza “el cariño sincero de un pueblo que se siente orgulloso de su trayectoria, de su música y de la manera digna en que ha llevado nuestra bandera ante el mundo”.

El regreso del cantautor a Santiago movilizó la expectativa de la población, ya que se prevé que unas 19,000 personas asistan por noche a las presentaciones del artista, según el productor Saymon Díaz.

El empresario detalló que el espectáculo ofrecerá “muchos efectos especiales, mucha tecnología y muchas sorpresas”, configurando dos noches que prometen ser memorables para el público local.

Trayectoria internacional y premios de Juan Luis Guerra

Originario de Santo Domingo y nacido en 1957, Juan Luis Guerra es considerado uno de los músicos de mayor peso en la escena latina.

Alcanzó proyección internacional junto a su agrupación 4.40 con temas como ‘Ojalá que llueva’ (1989) y ‘Bachata rosa’ (1990), discos que se convirtieron en referentes del merengue y la bachata a nivel global.

Juan Luis Guerra sorprende a
Juan Luis Guerra sorprende a Juanes en su cumpleaños durante el Superconcierto de la Feria de las Flores 2025 - crédito lachechi / Instagram

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Guerra ha recibido numerosos reconocimientos: dos premios Grammy estadounidenses, cerca de una decena de Latin Billboard y una treintena de Grammy Latinos, cifras que lo posicionan entre los artistas más galardonados del continente.

En octubre de 2004 apareció un nuevo disco de Guerra, ya sin los 4.40, titulado Para ti; el cantante dominicano, que se había convertido previamente a la Iglesia evangelista, reorientó completamente su temática con un conjunto de once canciones compuestas en alabanza de Dios.

A pesar de este marcado acento religioso, y de que los ritmos están más cercanos al goospel que a las bachatas, merengues y salsas que le hicieran famoso, el álbum fue un completo éxito de ventas. ConLa llave de mi corazón(2007) fue el gran triunfador en la gala de los premios Grammy Latinos.

Juan Luis Guerra n la
Juan Luis Guerra n la 25 edición de los Grammy Latinos en Miami, Florida, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 2024. REUTERS/Marco Bello

“Capitán Avispa”: la incursión cinematográfica de Juan Luis Guerra

En el año 2024, Guerra amplió su campo de acción artística al incursionar en la producción cinematográfica con la película animada ‘Capitán Avispa’.

Dirigida por su hijo Jean Guerra junto a Jonnathan Meléndez, la cinta contó con la participación de voces reconocidas como las de Luis Fonsi, Juanes, Joy Huerta, Karen Martínez, Adalgisa Pantaleón, José Guillermo, Héctor Aníbal, Amelia Vega, Bianca García y Roger Zayas, además del propio Juan Luis Guerra.

La distinción otorgada en Santiago subraya el impacto duradero de Guerra no solo en la música, sino también en la promoción de la identidad dominicana dentro y fuera del país.

