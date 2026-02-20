Arajet impulsa la apertura de vuelos directos entre República Dominicana y Venezuela para fortalecer la conectividad regional

Arajet confirmó que mantiene negociaciones estrechas con el gobierno dominicano para obtener los permisos que le permitan operar la nueva ruta.

Una nueva etapa de conectividad aérea se perfila entre República Dominicana y Venezuela. La aerolínea Arajet ha iniciado gestiones para lograr la apertura de vuelos directos, en respuesta a la reciente normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales tras la salida de Nicolás Maduro del poder, según informó el sitio El Aéreo.

La propia Arajet confirmó que mantiene negociaciones estrechas con el gobierno dominicano para obtener los permisos que le permitan operar la nueva ruta.

José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones, explicó: “Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno dominicano para poder precisamente establecer una ruta desde República Dominicana hacia Venezuela”.

Vuelos directos y comunidad venezolana en República Dominicana

En los últimos años, República Dominicana se ha transformado en un punto de atracción para la migración venezolana, lo que ha incrementado la demanda de conexiones aéreas entre ambos países.

La presencia de una “cantidad importante de venezolanos habitando en la República Dominicana”, según Cabrera, refuerza el interés comercial de la compañía.

La Junta de Aviación Civil ya ha autorizado a otras empresas como Red Air S.A. y Sky High Aviation Dominicana, además de varias aerolíneas venezolanas, para cubrir la ruta. Sin embargo, la participación de Arajet representa una apuesta adicional por la integración de mercados y la movilidad regional.

Estrategia de Arajet y expansión regional

El plan de negocio de Arajet va más allá del simple enlace bilateral. La aerolínea busca aprovechar la ubicación estratégica de República Dominicana para convertir sus aeropuertos de Santo Domingo y Punta Cana en verdaderos centros de conexiones internacionales.

La compañía está enfocada en captar pasajeros que viajan entre Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, impulsando el tráfico de conexión que antes resultaba limitado por la necesidad de realizar reservas independientes para distintos tramos del viaje.

El presidente Donald Trump anunció a finales de enero la reanudación de vuelos entre Venezuela y Estados Unidos, lo que abre nuevas posibilidades para el desarrollo de rutas y alianzas en la región.

Nuevas aeronaves y apuesta por el crecimiento

Para sostener su crecimiento, Arajet prevé la incorporación de cuatro Boeing 737-8 durante este año. Esta ampliación de flota permitirá a la empresa aumentar frecuencias y sumar nuevas rutas, fortaleciendo su posición en el mercado internacional.

Actualmente, Estados Unidos constituye el principal destino exterior de la aerolínea, con nuevas rutas abiertas hacia ciudades como Miami, Orlando, Nueva York (EWR), Boston y Chicago (ORD).

Relaciones diplomáticas y perspectivas del sector

La reactivación de los servicios consulares entre República Dominicana y Venezuela, anunciada el 1 de febrero por la Cancillería dominicana, marca un cambio relevante en la dinámica regional. El restablecimiento de las rutas aéreas acompaña este proceso y abre oportunidades para los sectores turístico, empresarial y migratorio.

En palabras de Cabrera, la apertura de la ruta no solo responde a la demanda de la diáspora venezolana, sino que también “sería una oferta relevante para nuestros pasajeros que se encuentran en Norteamérica, en Centroamérica y el Caribe”.

El sector aéreo en la región experimenta cambios estructurales que redefinen el mapa de conexiones y potencian el papel de República Dominicana como eje de movilidad en América.