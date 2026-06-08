Autoridades realizan inspecciones escolares para frenar el narcomenudeo entre adolescentes en Guatemala

El video muestra como personal de instituciones de gobierno en Guatemala bajo la supervisión de la Secretaría de Bienestar Social realizó una revisión de mochilas en el Centro Educativo Central para Varones como parte de la Mesa de Prevención del Delito. Crédito SBS Guatemala

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia realizó una revisión de mochilas en el Centro Educativo Central para Varones de la zona 1 de la capital como parte de la Mesa de Prevención del Delito, una instancia creada por orden judicial en 2016 para impedir que adolescentes de centros educativos sean vinculados con el narcomenudeo o captados por grupos antagónicos.

Durante estas inspecciones en establecimientos de nivel básico, dirigidas a estudiantes de entre 12 y 16 o 17 años, las autoridades han encontrado armas blancas, estupefacientes, alcohol y vapeadores, según explicó Mónica Ayala, directora de Medidas Socioeducativas de la SBS.

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Ayala acudió al centro educativo capitalino para supervisar la actividad y explicó que la revisión de mochilas forma parte de un programa específico dentro de la Mesa de Prevención del Delito. La funcionaria indicó que la finalidad es prevenir que los adolescentes “empiecen el narcomenudeo” y evitar que sean captados por estructuras criminales, por lo cual las inspecciones continuarán en otros establecimientos como parte del programa.

La Secretaría de Bienestar Social de Guatemala realizó una revisión de mochilas en el Centro Educativo Central para Varones como parte de la Mesa de Prevención del Delito. (Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala)

La mesa interinstitucional funciona por orden judicial desde 2016

La Mesa de Prevención del Delito surgió a partir de una orden judicial emitida por la jueza Verónica Galicia, de acuerdo con Ayala. La resolución estableció que la SBS debía presidir esta coordinación interinstitucional.

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En esa mesa participan la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia por parte de Gobernación, la Subdirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, Aulas Seguras y la propia SBS, según detalló la directora.

Ayala señaló que estas acciones se desarrollan en escuelas como una medida de prevención frente a dos riesgos concretos: la participación de niños y adolescentes en el narcomenudeo dentro de los establecimientos y su reclutamiento por grupos antagónicos.

La funcionaria precisó que el foco está puesto en alumnos de nivel básico. Se trata, dijo, de niños y adolescentes de 12 a 17 años, una franja etaria que, según la explicación oficial, puede ser objeto de acercamientos por parte de personas vinculadas con la venta de droga o agrupaciones criminales.

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El llamado oficial apunta a familias, docentes y adolescentes

Ayala sostuvo que los grupos antagónicos buscan a adolescentes que atraviesan situaciones de soledad o vulnerabilidad. Según su explicación, esas estructuras identifican esas condiciones y ofrecen a los jóvenes una aparente aceptación, además de una supuesta estabilidad emocional o económica, para luego utilizarlos como vendedores de droga dentro de los centros educativos o incorporarlos a esos grupos.

Frente a ese escenario, la directora de Medidas Socioeducativas pidió a los adolescentes que busquen apoyo dentro de su entorno cercano. “Yo insto a los adolescentes que siempre busquen ayuda profesional dentro de sus establecimientos, algún profesor con el que tengan confianza, un tío, un familiar, donde ellos puedan comentarle lo que está sucediendo”, afirmó Ayala.

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La funcionaria también dirigió un mensaje a padres, madres, abuelos u otros cuidadores. Dijo que, aunque existen hogares monoparentales o familias en las que otros parientes están a cargo de los menores, la recomendación es que los adultos permanezcan presentes en la vida de los hijos y les den apoyo porque ese acompañamiento, según sostuvo, es un factor importante en el desarrollo de cada adolescente.

Ayala añadió que la Mesa de Prevención del Delito mantendrá ese acompañamiento para reducir el riesgo de captación de estudiantes por parte de grupos criminales. En paralelo, la SBS reiteró que la revisión de mochilas continúa como una herramienta preventiva dentro de las acciones coordinadas con Aulas Seguras y las instituciones que integran la mesa.

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