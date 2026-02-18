República Dominicána

República Dominicana fortalece controles en juegos de azar con nuevo acuerdo contra lavado

El convenio suscrito involucra a autoridades nacionales y a una entidad internacional especializada, e impulsa la adopción de sistemas de capacitación y validación técnica para quienes operan en el segmento de juegos y apuestas

Personas participan en una mesa
Personas participan en una mesa de Black Jack, atendidos por un crupier en un casino bien iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Hacienda y Economía, República Dominicana, la Financial & International Business Association (FIBA) y el sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector de juegos de azar estarán más fortalecidos con la creación de un programa de certificación en Antilavado de Dinero orientado a funcionarios y operadores clave, informó este miércoles la Presidencia dominicana.

El convenio, firmado por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, busca profesionalizar el sector y reducir la exposición del país ante las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (organismo intergubernamental regional), así como cumplir los estándares internacionales sobre manejo de riesgos vinculados a delitos financieros, dice la nota oficial.

La Financial & International Business Association, asociación internacional especializada en cumplimiento regulatorio, será responsable del nuevo programa de certificación.

Este acuerdo contempla la implementación de la certificación AMLCA-Juegos de Azar, diseñada específicamente para el contexto dominicano. Entre ellos: Casinos, Bancas de Lotería, Apuestas Deportivas y Concesionarias de Loterías Electrónicas, cuyos principales actores deberán disponer de personal capacitado y certificado en prevención del lavado de activos.

La normativa de referencia para este programa es la Resolución núm. 217-2025, que establece como obligatorio que los oficiales de Cumplimiento del sector cuenten con capacitación certificada y validada, igualando así las competencias locales con los requisitos internacionales y de la banca corresponsal. El acuerdo también facilita el acceso a certificaciones de alto nivel que avalan el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), mecanismo central para la prevención y detección temprana de delitos financieros.

La colaboración con FIBA contará con el apoyo de la Universidad Internacional de la Florida (universidad pública de EE.UU. reconocida por sus programas en finanzas), que aportará recursos clave para el desarrollo de las capacitaciones técnicas. Se espera con esta alianza una mejora sustancial en las capacidades de los profesionales locales y una menor vulnerabilidad del país frente a organismos reguladores internacionales.

El gobierno dominicano destaca que la firma de este convenio refuerza la política institucional del ministerio, orientada en asegurar el cumplimiento legal en todos los actores del sector de juegos de azar. En el evento oficial también participaron el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby de los Santos, el jefe de Gabinete ministerial, Romeo Ramlakhan, y la directora de Casino y Juegos de Azar, Claudia Álvarez.

El Ministerio de Hacienda y Economía, a través de la Dirección de casinos y juegos de azar, profundizó su estrategia para erradicar las operaciones ilegales y reforzar la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar en República Dominicana, implementando en días recientes dos medidas de alto impacto: la destrucción de cerca de dos mil equipos utilizados en actividades ilícitas y un programa integral de sensibilización dirigido a los principales actores del rubro para fortalecer la cultura antirriesgos y la transparencia. Ambas acciones buscan proteger a los usuarios, garantizar la legalidad en las apuestas y adaptar el sistema regulatorio a las nuevas tendencias y amenazas que enfrenta la industria.

Destrucción de equipos ilegales y contexto normativo

En una jornada de intervención, la institución anunció la destrucción de 1,913 equipos tecnológicos decomisados en operativos contra el juego ilegal, entre ellos 523 máquinas tragamonedas que funcionaban de forma clandestina en colmados, bancas deportivas y locales sin autorización. Además, la acción incluyó el desguace de CPU, impresoras, monitores, routers, teclados, verifones y otros dispositivos, utilizando maquinarias pesadas para asegurar su inutilización definitiva e impedir su reingreso al circuito ilegal.

El subdirector de Casinos, Manuel Rondón, comunicó que con este operativo la cifra total de equipos destruidos desde el año 2020 supera los 16 mil dispositivos, lo que representa “un golpe significativo contra la proliferación de actividades que se realizan al margen de la ley” al tiempo que, según sus palabras, “evidencian el compromiso de esta gestión para evitar la ilegalidad en el sector de juegos de azar”.

La ley núm.29-6 establece sanciones para quienes participen en la operación ilegal de juegos de azar, disponiendo penas de prisión correccional de seis meses a dos años y multas que van desde RD$100,000 a RD$500,000.

En paralelo a las acciones represivas, el Ministerio lideró una jornada de capacitación y sensibilización orientada a operadores, directivos y expertos del sector, como parte de su política integral contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Durante el encuentro, se abordaron las tendencias regulatorias nacionales e internacionales, así como la actualización de la Resolución núm.217-2025, que introduce la tercera versión de la normativa especializada para juegos de azar. Esta nueva herramienta busca fortalecer los sistemas de control y cumplimiento exigidos a los sujetos obligados del sector.

Temas Relacionados

Ministerio de Hacienda y EconomíaRepública DominicanaFinancial & International Business AssociationResolución 217-2025Prevención de Lavado de ActivosJuegos de Azar

