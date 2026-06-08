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Panamá aterriza en Canadá y calienta su Mundial arropada por la afición

La selección canalera se instala en el Nottawasaga Resort, al norte de Toronto, tras su llegada del domingo, y recibe el aliento de la comunidad panameña mientras ajusta detalles para su estreno del 17 de junio

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FILE PHOTO: Soccer Football - International Friendly - Colombia v Panama - El Campin Stadium, Bogota, Colombia - June 3, 2019 Panama fans before the match REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo
FILE PHOTO: Soccer Football - International Friendly - Colombia v Panama - El Campin Stadium, Bogota, Colombia - June 3, 2019 Panama fans before the match REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

La selección de Panamá ya se encuentra en suelo canadiense para disputar su segundo Mundial, tras arribar este domingo a su campamento base en el Nottawasaga Resort, al norte de Toronto. El equipo fue recibido por la comunidad panameña, que celebró la llegada de los jugadores y el cuerpo técnico, según informó la agencia EFE.

El autobús de la delegación canalera llegó alrededor de las 15.30 hora local al complejo hotelero, donde aguardaban cerca de 30 aficionados. El primero en descender fue el seleccionador Thomas Christiansen, quien se acercó a los seguidores para saludarlos, firmar autógrafos y posar en fotografías. De acuerdo con EFE, varios futbolistas también dedicaron tiempo a interactuar con los fanáticos, firmando camisetas y accediendo a retratarse junto a ellos antes de ingresar a las instalaciones.

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El recibimiento contó con la presencia de 5 mujeres vestidas con polleras, el traje típico panameño, que bailaron acompañadas por un grupo musical tradicional. Entre banderas y cánticos, los hinchas ondearon los colores rojo, azul y blanco mientras acompañaban la llegada del plantel. Según relató EFE, el ambiente estuvo marcado por la alegría y el orgullo de la comunidad panameña residente en Canadá.

Entre los asistentes destacaba el embajador de Panamá en Canadá, Ricardo Alemán, quien expresó el respaldo de la colectividad al equipo nacional. “La comunidad en general, todos como puede ver, una pequeña representación ahora con la pollera, con los colores rojos que es el color panameño de la selección, esperándolos con mucho entusiasmo, mucho ánimo. Esperando a los miles de panameños que van a comenzar a llegar en esta semana y llenar las calles de Toronto con felicidad, con alegría, con entusiasmo, como son los panameños”, afirmó Alemán en declaraciones a EFE.

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Foto de archivo de jugadores de la selección de Panamá, que eligió la ciudad de New Tecumseth, en Ontario, Canadá, como su campamento base durante el Mundial. Estadio El Trebol, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 13 de noviembre de 2025. REUTERS/Sandra Sebastian
Foto de archivo de jugadores de la selección de Panamá, que eligió la ciudad de New Tecumseth, en Ontario, Canadá, como su campamento base durante el Mundial. Estadio El Trebol, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 13 de noviembre de 2025. REUTERS/Sandra Sebastian

La preparación antes del debut

El arribo a Canadá se produjo luego de que el conjunto dirigido por Christiansen completara su preparación con dos amistosos. El sábado, Panamá igualó 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en St. Louis, Estados Unidos. Nikola Katic adelantó al equipo europeo en el minuto 23, pero Jiovany Ramos estableció la igualdad para los panameños en tiempo añadido de la primera parte. El empate dejó mejores sensaciones tras la derrota sufrida el 31 de mayo frente a Brasil por 6-2 frente a Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. En ese encuentro, el conjunto panameño permitió cuatro goles en la segunda mitad frente al equipo sudamericano, según informó EFE.

El plantel afronta el desafío de su segunda participación mundialista, después de su debut en Rusia 2018, donde quedó eliminado en la fase de grupos tras perder ante Bélgica, Inglaterra y Túnez. Ahora, la expectativa se centra en el debut previsto para el 17 de junio en Toronto frente a Ghana. Posteriormente, Panamá se enfrentará a Croacia en la misma ciudad el 23 de junio, para luego cerrar la fase de grupos ante Inglaterra en Nueva Jersey.

El respaldo de los panameños en Canadá

Según precisó EFE, la recepción organizada este domingo constituye el primer gesto de apoyo que la comunidad panameña planea ofrecer durante el torneo. El embajador Alemán destacó que se espera la llegada de más seguidores en los próximos días, lo que incrementará la presencia panameña en las calles de Toronto y en las tribunas de los estadios.

El complejo Nottawasaga Resort servirá como base de operaciones para la selección, donde el cuerpo técnico y los jugadores ultiman detalles para su estreno en la Copa del Mundo. El recibimiento mostró el apoyo de los aficionados, que confían en que el equipo logre avanzar más allá de la fase de grupos, un objetivo pendiente tras la experiencia de 2018.

Aficionados panameños en las gradas antes de un partido amistoso con República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá, Panamá - 3 de junio de 2026. REUTERS/Aris Martínez
Aficionados panameños en las gradas antes de un partido amistoso con República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá, Panamá - 3 de junio de 2026. REUTERS/Aris Martínez

Durante los días previos al debut, la plantilla trabajará en el acondicionamiento físico y táctico, bajo la dirección de Christiansen. El seleccionador, de nacionalidad hispano-danesa, ha subrayado la importancia de mantener la concentración y el compromiso colectivo para competir ante rivales internacionales. “La preparación continúa y el objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al primer partido”, señaló el entrenador, según recogió EFE.

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