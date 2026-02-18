Las Fuerzas Armadas de República Dominicana incorporan nuevo equipamiento militar

Imagen destacada

La presentación de modernos vehículos blindados, drones, armamento táctico y equipos de alta tecnología fortalece la capacidad de respuesta de la República Dominicana ante eventuales amenazas internas y externas, afirmó este martes el presidente dominicano Luis Abinader, quien enfatizó que estas acciones buscan garantizar la seguridad en la frontera y consolidar un proceso de modernización en las Fuerzas Armadas, “sin precedentes”, según publicaciones de medios locales.

El mandatario resaltó que esta dotación representa apenas una tercera parte del paquete previsto para 2026, dirigido a reforzar a las Fuerzas Armadas y se enfocó especialmente en la protección de infraestructuras críticas y en la operatividad en la zona fronteriza. Explicó, además, que la fabricación local de los vehículos blindados Furia, ensamblados por la Industria Militar Dominicana, no solo incrementa la capacidad defensiva, sino que posiciona al país como potencial exportador de tecnología militar para otros Estados del área.

El evento reunió a los más altos mandos militares y de la Policía Nacional.

Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, detalló a los medios que desde agosto de 2020 las Fuerzas Armadas han sumado 1,027 vehículos de distintos tipos, lo que amplió sustancialmente la movilidad, incluyendo el apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta para la Seguridad Ciudadana y la cobertura en la frontera terrestre. El funcionario anunció la entrega parcial del modelo Furia VBD-2 para el Ejército en los próximos meses y precisó: “Esta es la primera partida de lo pautado en 2026 para integrarse a las Fuerzas Armadas y representa solo una tercera parte del equipo total.”, publicó El Día.

Uno de los bloques centrales de la entrega fueron los tres primeros vehículos blindados Furia VBD-1, asignados a la unidad élite de Comando Contra el Terrorismo. Luis Abinader enfatizó su importancia con estas palabras, según el medio dominicano Diario Libre: “De cinco (vehículos blindados) que teníamos en 2020, República Dominicana realmente ya tiene un equipamiento para protegerse de cualquier situación en la frontera o temas también internos”. Además, la industria local prevé construir unas 30 unidades Furia VBD-1 y se planea entregar 20 vehículos de asalto Furia VBD-2 antes de finalizar el año.

Soldados hacen guardia junto a la valla de seguridad que se construye a lo largo de la frontera con Haití para fortalecer el control y frenar la migración no autorizada. REUTERS/Erika Santelices

En paralelo, se integraron 35 camionetas para patrullaje, 18 camiones de transporte de personal, dos camiones logísticos y 35 motocicletas, todo con adecuaciones realizadas en la Industria Militar Dominicana para maximizar el rendimiento adaptado a las necesidades del territorio.

El Cuerpo Especializado de Mitigación de Emergencias y Desastres (CEMED) sumó un camión de bomberos urbano, un camión forestal y una unidad de búsqueda y rescate, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias tanto en entornos urbanos como rurales.

Dentro de las innovaciones tecnológicas, las Fuerzas Armadas recibieron drones autónomos de reconocimiento, radares térmicos y cámaras de alta precisión para reforzar la vigilancia en las fronteras terrestres y marítimas. Luis Abinader anunció además la próxima incorporación de sistemas anti-UAV en puntos estratégicos, con el objetivo de robustecer el sistema C5I, que centraliza la gestión de información, mando y control militar.

Carlos Antonio Fernández Onofre precisó en declaraciones recogidas por el periódico El Día: “Estos equipos permitirán robustecer el sistema C5I y avanzar en una implementación tecnológica sin precedentes en materia de seguridad estratégica”.

Una vista de dron muestra un vehículo militar estacionado junto a la valla de seguridad que se está construyendo a lo largo de la frontera con Haití para fortalecer el control fronterizo. REUTERS/Erika Santelices

En materia de armamento, la dotación incluyó carabinas IWI-ARAD calibre 5.56 mm, fusiles de alta precisión Daniel Defense 7.62 mm, ametralladoras livianas Negev 7 (calibres 7.62 x 51 mm y 5.56 x 45 mm), lanzadores automáticos de granadas KGL-40 (calibre 40 x 53 mm), lanzagranadas MGL MK1 (calibre 40 mm) y subametralladoras IWI X95 (calibre 5.56 x 45 mm).

El presidente detalló que el ensamblaje nacional de equipos militares abre la posibilidad de futuras comercializaciones con países interesados, impulsando el desarrollo industrial con proyección regional. También subrayó que las inversiones buscan colocar a las Fuerzas Armadas en condiciones óptimas para responder tanto a amenazas internas como a desafíos geopolíticos.

Carlos Antonio Fernández Onofre aseguró a El Día que el fortalecimiento no solo apunta a la capacidad operativa, sino también a las condiciones de vida de los militares activos y retirados, como parte de un plan integral de modernización y reconocimiento institucional.