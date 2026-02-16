Las exportaciones mineras de República Dominicana superan los USD 2,500 millones en 2025

Imagen destacada

El sector minero dominicano prevé duplicar sus aportes a la economía nacional antes de 2036, impulsado por la expansión de proyectos como Pueblo Viejo y nuevas operaciones extractivas, lo que refuerza el objetivo de transformar al país en una nación desarrollada y diversificar sus fuentes de ingresos, según declaraciones del director general de Minería, Rolando Muñoz, publicadas por el medio elDinero.

Este crecimiento estará acompañado por la certificación de nuevas reservas de tierras raras en los próximos años, una oportunidad que promete nuevos recursos para República Dominicana.

Muñoz adelantó que la duplicación de los aportes mineros llegará incluso antes de 2036, priorizando la expansión de operaciones en curso y la reactivación de yacimientos. “Para nosotros duplicar los aportes a la economía desde el sector minero no vamos a esperar al 36”, afirmó el funcionario, quien subrayó la importancia estratégica del área en el marco del Plan RD Meta 2036: “Una de las mesas que vamos cómodos sentados ahí, somos la mesa de minería”.

El año 2025 registró un récord para las exportaciones dominicanas, superando los USD 14,600 millones, de los cuales más de USD 2,500 millones correspondieron a exportaciones mineras. Dentro de este segmento, el oro mantuvo su liderazgo, alcanzando precios históricos en los mercados internacionales y consolidándose como el principal mineral de exportación del país.

Expansión de proyectos y perspectivas regionales

La ampliación del proyecto Pueblo Viejo, operado por Barrick Gold, se perfila como el motor central de este crecimiento, con nuevas instalaciones y una presa que asegurarán la continuidad y el aumento de la producción del metal precioso. Muñoz recalcó: “La cantidad de oro producida conjuntamente con el aumento del precio en el mercado internacional del oro va a seguir aumentando”.

Además del oro, la productividad del sector minero se verá reforzada por la actividad de Cormidom y la posible reapertura de Falcondo-Falconbridge, mientras que el inicio de las obras en el proyecto Romero diversificará la oferta minera nacional.

El país alcanzó un récord histórico en sus exportaciones globales el año pasado; el alto precio internacional del oro y el protagonismo de Barrick Gold impulsaron la cifra dentro del segmento minero nacional. REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo

En la rama de los minerales industriales, el país exhibe una mejora constante. Las seis cementeras nacionales han aumentado su producción y las exportaciones de carbonato de calcio se han multiplicado por cuatro. La oferta se completa con el incremento en la producción de yeso y larimar, que complementan el portafolio de minerales y fortalecen el peso del sector en la economía local.

Reserva de tierras raras y aporte futuro

En los próximos años, República Dominicana certificará sus primeras reservas de tierras raras, minerales esenciales para la industria tecnológica global y cuya explotación abrirá un nuevo capítulo en las exportaciones nacionales.

A esto se suman los esfuerzos para fomentar la minería responsable. En el lanzamiento del programa “Educando para el futuro de una minería responsable”, Muñoz destacó la colaboración entre la Dirección General de Minería, el Ministerio de Educación y la Cámara Minera y Petrolera para crear conciencia en estudiantes y comunidades educativas sobre el valor estratégico del sector y promover prácticas de extracción sostenibles.

La hoja de ruta marcada desde la Dirección General de Minería proyecta así consolidar al sector como eje del desarrollo económico dominicano, alineando producción, innovación y educación en torno al crecimiento responsable.