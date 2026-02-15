La inflación en República Dominicana sube un 0,4 % en enero de 2026 impulsada por el alza en alimentos

Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas explicaron el 45,68 % del aumento inflacionario en enero. (Imagen destacada)

Las últimas estadísticas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana señalan que la inflación mensual fue del 0,4 % en enero de 2026, lo que elevó la variación interanual a 4,98 %. Este comportamiento estuvo marcado principalmente por el aumento en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, sector que, según el informe oficial, aportó el 45,68 % del alza registrada en ese mes con un incremento específico del 0,68 %.

La presión inflacionaria también se vio reflejada en otros sectores clave. El grupo de restaurantes y hoteles mostró un crecimiento del 1,13 % en sus precios, mientras que el sector de educación experimentó un alza del 1,79 %. Los bienes y servicios diversos incrementaron sus precios en 0,34 % y el rubro de vivienda lo hizo en 0,26 %. En conjunto, estos comportamientos reflejan una dinámica inflacionaria que trasciende el ámbito alimentario y afecta otros gastos esenciales para las familias dominicanas.

En contraste, los datos oficiales revelan que el único grupo que presentó una variación negativa fue transporte, con una disminución de precios del 0,28 %. Esta caída ayudó a moderar el ritmo general de la inflación, posiblemente vinculada a ajustes en los precios de los combustibles o reducciones en las tarifas de servicios asociados.

Por otra parte, la inflación subyacente interanual —que excluye del cálculo los artículos de alta volatilidad, como alimentos con precios variables, combustibles, servicios con tarifas reguladas, bebidas alcohólicas y tabaco— se situó en 4,89 %. Este indicador es especialmente relevante para analizar la tendencia de fondo de los precios, ya que refleja de manera más estable la evolución de la inflación al dejar fuera los elementos más sensibles a factores externos o estacionales.

La inflación general en República Dominicana cerró 2025 en 4,95 %, dentro del rango meta del programa monetario. (EFE/ Orlando Barría)

En diciembre de 2025, la inflación general registró un aumento mensual del 0,84 %, debido principalmente a la subida en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, de acuerdo con el análisis del Banco Central. Ese mismo mes, la inflación subyacente, que deja fuera productos de alta variabilidad como el pollo fresco y los plátanos, aumentó un 0,63 %, lo que muestra una diferencia respecto al índice general y permite identificar la tendencia estructural de los precios.

De acuerdo con la información recopilada por EFE, la inflación en la República Dominicana cerró el año 2025 en 4,95 %, manteniéndose dentro del rango objetivo del programa monetario establecido entre 4,0 % ± 1,0 % durante 32 meses consecutivos. Esto evidencia una gestión sostenida de la política monetaria, pese a los desafíos que plantea la volatilidad de los precios internacionales, especialmente en los alimentos y la energía.

El desempeño inflacionario observado en enero y en el acumulado de los últimos meses es un dato clave para la planificación económica del país y la toma de decisiones tanto de consumidores como de empresas. El seguimiento de los precios, sobre todo en el sector alimentario, continuará siendo un punto central para las autoridades y para la estabilidad de la economía familiar en la República Dominicana.