La DEA traslada a su personal en República Dominicana por cierre temporal de oficina

La Agencia para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos ha iniciado el proceso de reubicación de su personal en República Dominicana, tras el cierre temporal de su oficina en este país caribeño.(Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, Archivo)

La Agencia para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos ha iniciado el proceso de reubicación de su personal en República Dominicana, tras el cierre temporal de su oficina en este país caribeño. El anuncio ha generado inquietud en círculos diplomáticos y de seguridad, dado que se produce en el contexto de una investigación por presunta corrupción dentro de la propia agencia.

La decisión, comunicada oficialmente este viernes, implica el traslado inmediato de los agentes asignados en territorio dominicano. La medida se adopta “hasta nuevo aviso”, según lo informado por la representación diplomática de Estados Unidos.

La embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah F. Campos, difundió el jueves un mensaje contundente sobre la gravedad del caso.

En sus palabras, la corrupción “no tiene espacio en el Gobierno estadounidense ni en ningún otro”. Campos calificó el uso indebido de un cargo oficial para beneficio propio como una “violación repugnante y deshonrada de la confianza pública”.

El mensaje se difundió a través de canales oficiales de la embajada y, hasta el momento, constituye la única referencia pública sobre la naturaleza de las acusaciones que motivaron el cierre de la oficina de la DEA.

Reacción institucional de la DEA

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, evitó detallar las acusaciones específicas que han salido a la luz. En una declaración oficial, prefirió destacar el protocolo de respuesta de la agencia: “No haremos comentarios sobre las acusaciones específicas que se hicieron públicas”, señaló.

Cole subrayó que la DEA “coopera plenamente con las autoridades competentes” y que se están revisando los hechos para proteger la integridad de las operaciones.

El administrador enfatizó la política de tolerancia cero ante la mala conducta. “La DEA exige a su personal los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas”, afirmó Cole.

Agregó que “cualquier denuncia de mala conducta o corrupción se trata con la máxima seriedad, y actuamos con rapidez para evaluar los hechos y garantizar la rendición de cuentas cuando corresponda”.

AME013. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 17/11/2025.- Fotografía cedida por la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana (DNCD) que muestra tres detenidos junto a paquetes de cocaína incautados durante una intervención en apoyo a la Operación Lanza del Sur de los Estados Unidos este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). En la embarcación, de 27 pies de eslora y dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza cada uno, los agentes encontraron 24 fardos, que contenían un total de 806 paquetes de la presunta droga. EFE/ Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana (DNCD) /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Lucha antidrogas en República Dominicana

En los últimos años, el Gobierno de Estados Unidos ha destacado la cooperación con República Dominicana en materia de combate al narcotráfico.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño informó que en el último año se incautaron 48 toneladas de estupefacientes como parte de una estrategia “sin precedentes” contra el crimen organizado.

Estas cifras han sido citadas reiteradamente por autoridades estadounidenses como muestra de una relación bilateral sólida en la lucha contra delitos como el narcotráfico y el lavado de activos.

El cierre de la oficina de la DEA y la reubicación de su personal representan un desafío para la continuidad de estas acciones conjuntas. No obstante, tanto la embajada estadounidense como la DEA han insistido en que la integridad y la transparencia seguirán siendo valores centrales en su política exterior y operativa.

En su declaración, Terrance Cole defendió el profesionalismo de los integrantes de la DEA: la agencia “no tolera ninguna conducta que manche la insignia o erosione la confianza depositada en nosotros por el pueblo estadounidense y nuestros socios internacionales”. Cole hizo hincapié en el honor y la responsabilidad de los “miles de profesionales de la DEA” que trabajan en diferentes partes del mundo.

Las autoridades estadounidenses incautaron drogas, activos valuados en millones y continúan búsqueda de El Mencho. (DEA)

Perspectiva regional: cooperación y desafíos

El cierre temporal de la oficina de la DEA en República Dominicana se produce en un momento de fortalecimiento de la colaboración regional en materia de seguridad.

La reubicación del personal de la agencia podría afectar, al menos transitoriamente, los mecanismos de intercambio de información y las operaciones conjuntas que han sido clave en la lucha contra el tráfico de drogas en el Caribe.

Por ahora, las autoridades estadounidenses han optado por mantener la discreción sobre los detalles de la investigación. La comunidad internacional permanece a la expectativa de nuevas revelaciones sobre el caso y sobre el futuro de la cooperación antidrogas en la región.