República Dominicána

Detienen a Melitón Cordero, supervisor de la DEA en República Dominicana

La investigación por posibles abusos en un programa migratorio estadounidense y la falta de información oficial han generado tensión y preocupación en el vínculo entre ambas naciones en la lucha contra el narcotráfico

Guardar
La DEA, con presencia en
La DEA, con presencia en Santo Domingo, ha desempeñado un rol clave en la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico y crimen organizado en la región.

El arresto de un supervisor de la DEA en República Dominicana generó una crisis diplomática y sacudió la cooperación antinarcóticos en la región.

La abrupta detención, vinculada a una investigación sobre abusos en un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales, coincidió con la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cerrar la oficina de la DEA en Santo Domingo de manera indefinida.

La medida, según el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, responde únicamente a una pesquisa interna de Estados Unidos.

En un mensaje público, la embajadora Leah F. Campos subrayó la gravedad de los hechos e hizo explícita su postura: “Usar el cargo oficial para beneficio propio es una repugnante y deshonrada violación a la confianza pública. No toleraré ni siquiera una percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada”, manifestó en la red social X.

La Embajada de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este jueves el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, una medida que responde a la política de “cero tolerancia” frente a cualquier señal de corrupción. REUTERS/Marco Bello

La falta de detalles sobre las acusaciones ha alimentado la expectación sobre el destino del supervisor arrestado, identificado como Melitón Cordero, cuya comunicación permanece inaccesible.

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) encabezan la investigación, y hasta el momento, ni el DHS ni la DEA han respondido a peticiones de comentarios, según informó The Associated Press.

De acuerdo con un informe del propio Departamento de Justicia estadounidense divulgado en 2019, el programa de visas al que se vincula la investigación presenta deficiencias estructurales: el organismo de control advirtió que las autoridades federales perdieron el rastro de hasta 1,000 personas patrocinadas en el marco del programa, elevando riesgos para la seguridad pública y nacional por la posible implicación de esos sujetos en actividades delictivas.

Este programa permite cada año la entrada a cientos de extranjeros que, en otras circunstancias, serían inelegibles para el ingreso debido a sus lazos con el crimen.

El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que el cierre de la oficina de la DEA no guarda relación directa con la administración local ni con sus resultados en la lucha antidrogas.

La cooperación bilateral en materia de crimen y narcóticos entre ambos países ha sido históricamente estrecha. República Dominicana constituye una de las principales rutas de tránsito de estupefacientes procedentes de Sudamérica, motivo por el cual las agencias estadounidenses han mantenido presencia activa en el país.

En línea con este historial de colaboración, el presidente Luis Abinader anunció en noviembre la autorización a Estados Unidos para operar dentro de áreas restringidas como la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas, en un intento por fortalecer las labores conjuntas contra el tráfico de drogas.

La cooperación bilateral en materia
La cooperación bilateral en materia de crimen y narcóticos entre ambos países ha sido históricamente estrecha.(Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, Archivo)

El cierre de las oficinas

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este jueves el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, una medida que responde a la política de “cero tolerancia” frente a cualquier señal de corrupción, según comunicó la embajadora Leah Campos. La decisión se difundió a través de la cuenta oficial de la sede diplomática.

De acuerdo con el anuncio, la suspensión de actividades de la DEA se mantendrá hasta nuevo aviso, sin que se hayan ofrecido detalles específicos sobre las circunstancias que motivaron la medida.

Campos subrayó la postura inflexible de la representación estadounidense con respecto a la integridad institucional y la transparencia de sus operaciones en el país caribeño

“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, declaró Campos en el comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.

Temas Relacionados

DEARepública DominicanaDepartamento de Seguridad NacionalMinisterio de Relaciones ExterioresCorrupción en Programas de VisasCooperación Antidrogas

Últimas Noticias

El malestar laboral se extiende en Panamá y condiciona el arranque de 2026

A la espera de cifras oficiales de 2025, analistas apuntan a un deterioro del empleo formal, mientras trabajadores priorizan estabilidad y reclutadores elevan requisitos técnicos para 2026

El malestar laboral se extiende

La diversidad productiva de Guatemala se exhibirá en el Agroencuentro Nacional de AGRITRADE en Antigua Guatemala

El evento servirá como plataforma para asociaciones de varios departamentos, que presentarán una cartera variada de frutas, vegetales y productos diferenciados con enfoque en el acceso a nuevos mercados globales

La diversidad productiva de Guatemala

El Ejército de Guatemala anuncia construcción de prisión de máxima seguridad en Izabal

La edificación estará a cargo del cuerpo de ingenieros, contará con un presupuesto de 500 millones de quetzales y forma parte de la estrategia nacional de seguridad que busca aislar a líderes de estructuras criminales

El Ejército de Guatemala anuncia

“Hemos encontrado tres personas fallecidas tras el incendio”, afirmó Baltazar Solazo, director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador

El titular de Bomberos, Baltazar Solazo, confirmó las muertes luego de que un siniestro de grandes proporciones destruyera varias estructuras en la 8a. calle Oriente, del Centro Histórico de San Salvador. El siniestro también ha dejado una persona herida.

“Hemos encontrado tres personas fallecidas

Panamá instala comisión de salud mental en medio del alza de ansiedad y depresión

El Estado busca cerrar brechas históricas en atención psicológica mediante protocolos, coordinación intersectorial y mayor cobertura territorial.

Panamá instala comisión de salud

TECNO

Google Docs cambia para siempre:

Google Docs cambia para siempre: ahora añade audio para leer con IA resúmenes

La concentración de poder, la desaparición de empleos de oficina y la velocidad de los cambios ponen en jaque a gobiernos y profesionales en todo el mundo

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 13 de febrero

Cómo es la nueva IA de Google que resuelve problemas científicos

Desarrollan sensor que les da a los robots una visión de 180 grados y olfato artificial

ENTRETENIMIENTO

La recaudación de fondos para

La recaudación de fondos para la familia de James Van Der Beek alcanza los 2 millones de dólares: todas las celebridades que han aportado a la causa

Como agua para chocolate: el regreso del realismo mágico, el desafío de un final fiel y las emociones a flor de piel en HBO Max

La nueva adaptación que revive el escándalo de Cumbres Borrascosas

La esencia de Skeletor regresa fiel y extrema al cine en Masters del Universo

Daniel Radcliffe habló de su carrera: “No necesito que la gente borre a Harry Potter de su memoria para poder disfrutar del presente”

MUNDO

Irán anunció la creación de

Irán anunció la creación de una comisión de investigación sobre las protestas que dejaron más de 7 mil muertos

Ucrania confirmó nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Trump volvió a exigir el indulto para Netanyahu en Israel y le envió un fuerte mensaje al presidente

Los turistas abandonan Cuba en medio de la crisis de combustible que atraviesa la isla: “La situación es crítica, crítica, crítica”

Volodimir Zelensky recibió en Múnich el primer dron ucraniano producido en Alemania