La producción de oro en República Dominicana consolida al país en el sector minero internacional

La producción de oro en República Dominicana durante 2025 consolidó al país como un actor relevante en el sector minero internacional, con un aporte clave de la mina Pueblo Viejo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez.

Según datos revelados por Barrick y citados por elDinero, la extracción dominicana representó el 11% de la producción global de la compañía, en un contexto de precios elevados, donde la cotización del metal superó los USD 1,600 por onza y la demanda se mantuvo impulsada tanto por inversionistas como por gobiernos, en respuesta a una economía global marcada por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los mercados.

Los resultados financieros y operativos correspondientes al cierre de 2025 muestran que las exportaciones de metales y piedras preciosas desde República Dominicana alcanzaron USD 3,028.8 millones, de los cuales USD 2,294.2 millones provinieron de la producción en Sánchez Ramírez, reportó elDinero con base en datos de ProDominicana.

Este desempeño contribuyó a que la recaudación fiscal por minería superara los RD$40,068.6 millones al final del año, mientras que la provincia minera experimentó un crecimiento interanual del 56%, con una variación absoluta de USD 834.7 millones.

A nivel operativo, Pueblo Viejo produjo 632 mil onzas de oro durante 2025, lo que representa un aumento respecto a 2024 y marca un récord en rendimiento, si bien la empresa informó un leve incremento en costos. La producción local equivalió a 11.5% de las 5.48 millones de onzas extraídas globalmente por Barrick. En términos atribuibles, la operación generó 379 mil onzas de las 3,26 millones de onzas de la corporación, cerca de 11.6% del total, mientras las ventas sumaron 383 mil onzas de las 3.32 millones comercializadas a nivel mundial.

En el último trimestre del año, Barrick incrementó su producción global hasta 871 mil onzas, un 5% por encima del trimestre anterior. Dentro de ese periodo, Pueblo Viejo produjo 172 mil onzas (base 100%), de las cuales 103 mil onzas fueron atribuibles y 106 mil onzas se vendieron.

El análisis de costos revela que la mina dominicana mantuvo gastos operativos por debajo del promedio corporativo. Pueblo Viejo registró un costo de ventas de USD 1,608 por onza, inferior al promedio global de USD 1,698. El costo total en efectivo fue de USD 1,034 por onza, también menor que el de la compañía, situado en USD 1,199. En el rubro de costos totales de sostenimiento (AISC), Pueblo Viejo marcó USD 1,412 por onza, por debajo del promedio global de USD 1,637.

Si bien la mina de Pueblo Viejo aporta considerablemente a la economía de República Dominicana, comunidades cercanas denuncian contaminación por la actividad minera. Foto: Tecnología Minera

Al focalizar en el cuarto trimestre de 2025, los costes para la operación global de Barrick se incrementaron: el costo de ventas por onza alcanzó USD 1,904 y el AISC subió a USD 1,581, ambos superiores al trimestre previo, con aumentos de 22% y 3% respectivamente. En Pueblo Viejo, estos valores resultaron más bajos, con un costo de ventas de USD 1.492 por onza, un costo en efectivo de USD 930 y un AISC de USD 1.322.

Del lado de la producción anual, Barrick informó un descenso de 17% frente a 2024, al posicionarse en 3.26 millones de onzas. Según elDinero, la compañía atribuyó este comportamiento tanto a las menores recuperaciones de material almacenado como al alza de los precios de consumibles, influenciada por factores arancelarios. Además, los costes superaron las proyecciones debido a mayores regalías ocasionadas por el aumento del precio del oro en los mercados mundiales.

El informe también resalta que otras operaciones del grupo, como Nevada Gold Mines, obtuvieron mejoras sustanciales en su producción, aunque en el caso de Pueblo Viejo el récord de rendimiento permitió compensar parcialmente las menores recuperaciones en algunos circuitos.