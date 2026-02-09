La producción avícola en República Dominicana apunta a la estabilización del mercado

La producción avícola en República Dominicana supera el 85 % de la demanda interna de carne de pollo y proyecta más de 400 millones de huevos este febrero. Foto archivo

La producción avícola en la República Dominicana ha mostrado una clara tendencia a la recuperación, con una oferta de carne de pollo que supera el 85% de la demanda interna y una expectativa de más de 400 millones de huevos de mesa durante febrero, según las proyecciones de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA).

Este crecimiento, confirmado por Miguel Lajara, presidente de Sanut y directivo de la ADA, anticipa una estabilización del mercado que beneficiará a consumidores y productores en todo el país.

La recuperación observada en el sector responde a factores estructurales y coyunturales. De acuerdo con información de la ADA, en los últimos cinco años la producción avícola nacional acumuló un aumento cercano al 45%, superando ampliamente el promedio registrado en otros países de la región.

Este avance es resultado tanto de la modernización de la industria como de la coordinación entre productores y autoridades, mecanismos que han demostrado eficacia durante situaciones de presión sobre los precios y picos en la demanda.

El control de la seguridad alimentaria también ha sido prioritario en el país caribeño. Cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que entre 2019 y 2025 la República Dominicana logró reducir en casi 60% los niveles de subalimentación de su población, situándose por debajo de los promedios regional y mundial. Este éxito se atribuye, en gran medida, al papel estratégico del sector avícola y a la accesibilidad de las proteínas animales que provee.

El sector avícola dominicano acumula un aumento del 45 % en producción en los últimos cinco años, liderando el crecimiento en la región. (Revista Chacra)

Producción récord y estabilización del precio

Durante el mes en curso, la industria proyecta una producción de pollo cercana a 21.4 millones de unidades, ratificando la tendencia de recuperación. En paralelo, la oferta de huevos alcanzará niveles históricos, con más de 400 millones de unidades mensuales, de acuerdo con los datos presentados por la ADA.

Por el lado de los precios, el sector ha registrado señales de estabilidad. Miguel Lajara informó que, según el Ministerio de Agricultura, el precio promedio de la libra de pollo procesado se mantuvo por debajo de 100 pesos dominicanos durante los últimos tres meses, tanto en mercados tradicionales como en supermercados. Este comportamiento se produjo a pesar de un aumento en la actividad económica y la consiguiente expansión de la demanda nacional.

La modernización de la industria y la coordinación entre productores y autoridades impulsan la recuperación del sector avícola en el país. - Crédito Andina

Importaciones estratégicas y protección al consumidor

Lajara aclaró que las importaciones de pollo y material genético, implementadas en periodos de ajuste, se utilizaron como herramientas complementarias para evitar fluctuaciones drásticas en la oferta. Según su perspectiva, estas operaciones no han perjudicado la producción local y por el contrario, han servido de salvaguarda para el consumidor al contribuir al equilibrio del mercado.

El líder empresarial resaltó la importancia de la coordinación entre productores, autoridades y consumidores. Señaló que la persistencia de este trabajo conjunto ha permitido que el pollo y el huevo se mantengan como las proteínas animales más económicas y accesibles para la población, con un impacto directo en la estabilidad de precios y en la defensa del poder adquisitivo de los hogares.

Lajara destacó que la experiencia adquirida por los productores en situaciones anteriores ha facilitado la adopción de medidas eficaces: “Las acciones tomadas en coordinación con las autoridades han permitido restablecer el equilibrio en el mercado de manera rápida”.