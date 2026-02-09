República Dominicána

El gobierno dominicano inicia reforma digital apoyada por organismos internacionales

La ejecución de proyectos piloto, junto con el asesoramiento de expertos extranjeros, permitirá a organismos públicos y privados fortalecer procesos regulatorios y adoptar nuevas tecnologías para mejorar la prestación de servicios a la población

Guardar
El objetivo es que las
El objetivo es que las instituciones públicas puedan compartir información de forma eficiente y segura, agilizando así la atención a la población. (Foto cortesía Cepal).

Una nueva fase en la modernización institucional de República Dominicana comenzó con la llegada de la asistencia técnica de la CEPAL, que promete rediseñar el modo en que el Estado interactúa con la ciudadanía.

El proceso, que se extenderá durante seis meses, busca definir el modelo de gobernanza digital más adecuado para fortalecer los servicios públicos del país y establecer herramientas regulatorias inspiradas en los estándares regionales.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de la Administración Pública (MAP) y se desarrolla en dos frentes complementarios. Por un lado, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) lidera la identificación de iniciativas y reformas legales necesarias para avanzar en la interoperabilidad de los trámites estatales, priorizando la entrega de valor público mediante resultados tempranos y sostenibles.

El objetivo es que las instituciones públicas puedan compartir información de forma eficiente y segura, agilizando así la atención a la población.

Todo este esfuerzo se inserta
Todo este esfuerzo se inserta en el Laboratorio de Transformación Digital para América Latina y el Caribe (DLAB), una iniciativa de la CEPAL apoyada por la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). - crédito iStock

En paralelo, la División de Desarrollo Productivo y Empresarial (DDPE) introduce herramientas innovadoras para la toma de decisiones, como el Simulador de Transformación Digital y la Metodología RESMA (Regulatory Sandbox Maturity Assessment). Estas herramientas permitirán a organismos públicos y privados evaluar la madurez de los marcos regulatorios y diseñar políticas fundamentadas en datos concretos.

La misión técnica incluyó encuentros con figuras clave del Gobierno dominicano. José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, manifestó el compromiso estatal y la voluntad política para llevar adelante los cambios, subrayando el valor del acompañamiento brindado por la CEPAL.

El liderazgo del presidente Luis
El liderazgo del presidente Luis Abinader impulsa el desarrollo y la integración de la República Dominicana a las cadenas globales de suministro. (Cancillería de República Dominicana)

También participaron autoridades del MAP, como Armando Manzueta, Alan Jiménez y Sheyla Castillo, así como representantes del Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional de Competitividad, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, OGTIC y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

Todo este esfuerzo se inserta en el Laboratorio de Transformación Digital para América Latina y el Caribe (DLAB), una iniciativa de la CEPAL apoyada por la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). El plan contempla la selección y puesta en marcha de proyectos digitales de corto y mediano plazo, adaptados a las prioridades nacionales y con acompañamiento permanente de especialistas internacionales.

La expectativa es que, al término del periodo previsto, República Dominicana cuente con una hoja de ruta clara para su transformación digital, capaz de garantizar sostenibilidad y eficiencia en la gestión pública.

El país se posiciona como referente digital en América Latina y el Caribe

El liderazgo digital regional de la República Dominicana se consolida a través de una secuencia de hitos recientes que evidencian su apuesta por la modernización institucional y la eficiencia en los servicios públicos. El país fue elegido para asumir en 2026 la presidencia de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC), una designación que fortalece su posición como referente en la transformación digital de América Latina y el Caribe. Esta distinción, promovida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es vista como un reconocimiento a la innovación, la transparencia y el avance tecnológico impulsado desde la administración dominicana. Así lo informó el portal oficial del gobierno dominicano presidencia.gob.do.

En paralelo, la República Dominicana alcanzó en junio de 2025 el primer lugar entre los países de América Latina y el Caribe en regulación digital, según el “ICT Regulatory Tracker 2024” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La evaluación otorgó a la nación una puntuación de 97, posicionándola en el cuarto puesto mundial junto a países como Bélgica, Dinamarca, Pakistán y Portugal, informó presidencia.gob.do. Este resultado subraya la solidez y alineación del marco regulatorio dominicano con los estándares internacionales más exigentes en materia digital.

El compromiso institucional también se refleja en el plano de la administración pública. En noviembre de 2023, el Banco Mundial aprobó un préstamo de USD 40 millones para reforzar la capacidad estatal en el diseño e implementación de políticas públicas y optimizar los trámites gubernamentales. Según bancomundial.org, la meta es reducir en al menos un 30% el tiempo de gestión de 500 trámites clave en sectores como educación, salud, agricultura, medio ambiente y agua. Este proyecto persigue incrementar tanto la eficiencia como la calidad del servicio a ciudadanos y empresas.

La dimensión social de la transformación digital está presente en las iniciativas por la inclusión. En julio de 2024, el país participó en la consulta digital mundial sobre inclusión digital organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). República Dominicana, en colaboración con el capítulo local de la Internet Society (ISOC-DO), evaluó el estado del Pacto Digital Global y aportó a la consulta global de 100 días sobre este tema, informó undp.org. El objetivo de esta consulta es fomentar propuestas orientadas a reducir brechas y garantizar que el desarrollo tecnológico beneficie a todos los grupos sociales.

La concertación de estos logros y esfuerzos demuestra que el avance digital dominicano no solo depende de la modernización tecnológica, sino que se apoya en el acompañamiento de organismos multilaterales y en la construcción de políticas públicas inclusivas y sostenibles.

Temas Relacionados

CEPALRepública DominicanaMinisterio de Administración PúblicaILPESTransformación DigitalGobernanza Digital

Últimas Noticias

El Gobierno de El Salvador reduce ejecución presupuestaria a 84.8 % en 2025

La administración destinó más de 9.523 millones de dólares a áreas como educación, salud, seguridad y obras públicas, reportando así una menor ejecución y menor gasto frente al periodo del año anterior

El Gobierno de El Salvador

Ministerio de salud de Costa Rica pide a viajeros actualizar vacunas por repunte de sarampión en la región

Países como México, Estados Unidos, Canadá y Bolivia concentran el mayor aumento de casos, mientras el país centroamericano refuerza medidas preventivas para evitar la reintroducción del virus

Ministerio de salud de Costa

Gobierno de Guatemala impulsa la innovación tecnológica en la gestión de servicios para adicciones

La colaboración entre instituciones gubernamentales y organismos internacionales ha facilitado la adopción de herramientas digitales que promueven mejores prácticas clínicas, fortaleciendo la prevención y el tratamiento integral en centros especializados

Gobierno de Guatemala impulsa la

Conciertos de Shakira desatan una ola de más de 60 mil turistas en El Salvador, el primer fin de semana

Los datos de la Cámara Salvadoreña de Turismo resaltan que la afluencia, principalmente procedente de Guatemala, generó una saturación en el sector hotelero y una alta demanda de servicios turísticos locales

Conciertos de Shakira desatan una

Panamá desplegará más de 30 mil agentes para blindar los Carnavales 2026

El operativo incluye controles en carreteras, restricciones al transporte pesado y coordinación interinstitucional ante el aumento del flujo vehicular hacia el interior

Panamá desplegará más de 30

TECNO

La caída bursátil de Microsoft

La caída bursátil de Microsoft refleja dudas sobre su estrategia de inteligencia artificial

Qué es evermatch y por qué está en la mira al prometer amor y dar inseguridad

Cómo Moltbook expuso mitos y riesgos de la inteligencia artificial

Cómo darles una segunda vida a los celulares, iPods y otros dispositivos viejos que tienes en casa

Los favoritos de enero en PlayStation: FC 26, GTA V y Minecraft dominan en PS5

ENTRETENIMIENTO

Stellan Skarsgård se sincera tras

Stellan Skarsgård se sincera tras décadas en la pantalla grande: “Actuar es el trabajo más aterrador del mundo”

Celebridades reaccionan al show de Bad Bunny que celebró a la comunidad latina en el Super Bowl

Kurt Russell reveló cuál es su película favorita de todos los tiempos: “Las palabras que se pronunciaron no han sido igualadas por ninguna otra”

Ben Affleck y Matt Damon comparten el secreto de una amistad a prueba de Hollywood

La estrepitosa caída de Cardi B mientras bailaba sensualmente frente a un robot en plena calle

MUNDO

Armenia y Estados Unidos firmaron

Armenia y Estados Unidos firmaron acuerdo histórico de cooperación nuclear

Rebeldes vinculados al Estado Islámico asesinaron a 20 civiles en el este de Congo

La primera ministra de Japón confirmó la suspensión del impuesto a los alimentos tras la histórica victoria electoral

La NASA pospuso hasta el jueves el lanzamiento de la Crew-12 hacia la Estación Espacial Internacional

Seis días en barco para llegar a misa: la historia de la iglesia más remota del mundo