El Gobierno dominicano anuncia licitación por 2,485 millones de pesos para medicamentos e insumos públicos

Promese/CAL invierte 2.485 millones de pesos dominicanos en medicamentos e insumos sanitarios hasta abril de 2027. (Presidencia de la República Dominicana)

El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) oficializó una inversión de 2.485 millones de pesos dominicanos (USD 39 millones) para adquirir medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio destinados a cubrir las necesidades del Servicio Nacional de Salud y las Farmacias del Pueblo hasta abril de 2027.

Este desembolso, canalizado a través de una licitación pública nacional, responde a la función de la entidad como único proveedor de insumos para el sistema público de salud, conforme lo establece el decreto presidencial vigente.

En el proceso licitatorio, Promese/CAL recibirá las propuestas técnicas los días 23 y 24 de marzo en su sede central, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., y abrirá las ofertas económicas el viernes primero de mayo desde las 9:00 a.m.

Las bases comprenden 442 renglones que abarcan desde medicamentos hasta reactivos para laboratorio, fundamentales para el funcionamiento continuo de los centros hospitalarios de la red pública.

El director de la institución, José Luis López Pérez, detalló que esta licitación es la primera en realizarse bajo la nueva Ley de Contrataciones Públicas 47-25 y su reciente reglamento.

Destacó que este marco normativo refuerza la transparencia, agiliza los procesos e impulsa la competitividad entre los oferentes. “Este proceso robustecerá la transparencia y el sistema de consecuencias, además de agilizar los procedimientos”, afirmó López Pérez.

Licitaciones pasadas

La licitación pública nacional de Promese/CAL abarca 442 renglones, desde medicamentos hasta reactivos de laboratorio. (Presidencia de República Dominicana)

El historial de adquisiciones de la entidad incluye una licitación pública nacional realizada el 13 de agosto de 2025 para cubrir el periodo noviembre 2025 – abril 2026.

En esa ocasión, Promese/CAL gestionó la recepción de ofertas para la compra de medicamentos e insumos, por un monto estimado de 1.155 millones de pesos dominicanos, distribuidos en 425 renglones, según el proceso referenciado como PROMESECAL-CCC-LPN-2025-0008.

Creada en 1984, Promese/CAL es la entidad estatal encargada de adquirir, almacenar y distribuir medicamentos e insumos sanitarios de calidad a bajo costo, garantizando su entrega oportuna a la red hospitalaria y a las Farmacias del Pueblo.

Uno de sus objetivos fundamentales es abaratar los precios de los medicamentos esenciales y asegurar su acceso a los sectores más vulnerables de la República Dominicana.

La red de Farmacias del Pueblo, operada por Promese/CAL, ofrece atención farmacéutica a la población dominicana. Los servicios que presta la institución incluyen el suministro de medicamentos a hospitales, laboratorios, clínicas rurales y otras instituciones estatales de salud, así como la realización de donaciones destinadas a apoyar a las poblaciones más necesitadas.

Entre los programas destacados se encuentra “Más Salud y Esperanza de Vida”, dirigido a personas con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.

Esta iniciativa proporciona medicamentos gratuitos a pensionados, jubilados, pacientes del régimen subsidiado y menores insulinodependientes, siendo parte de la estrategia Heart del sistema nacional de salud.

La institución recibe propuestas técnicas entre el 23 y 24 de marzo y abre ofertas económicas el primero de mayo en su sede central. (Presidencia de República Dominicana)

El funcionamiento de Promese/CAL es crítico para el sistema sanitario de la República Dominicana. Gracias a sus procesos de compra centralizada, satisface la demanda de hospitales, subcentros y unidades de atención primaria vinculados al Ministerio de Salud Pública, y garantiza el abastecimiento para los afiliados al régimen subsidiado de seguridad social.

La misión institucional, definida oficialmente, es consolidarse como la única central de suministro para la red pública, asumiendo la gestión de medicamentos de alto costo y asegurando la distribución ambulatoria del Cuadro Básico de Medicamentos Esenciales mediante las Farmacias del Pueblo.

A través de donaciones y provisiones continuas, la entidad también apoya a hospitales públicos, fomenta el uso racional de medicamentos y promueve la educación en salud para la población. Las acciones de Promese/CAL buscan garantizar el derecho a la salud y reducir los costos asociados para los pacientes dominicanos.

La visión de la institución es convertirse en un modelo regional de gestión eficiente y transparente, manteniendo estándares de calidad en el suministro y dispensación de productos farmacéuticos, médicos y dispositivos.