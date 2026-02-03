Más de 195,000 personas recibieron apoyo de programas para la niñez en República Dominicana en 2025

Raquel Arbaje destacó la ética como guía fundamental para el buen comportamiento y resaltó la importancia de la familia, la escuela y la comunidad en el desarrollo social. (Cortesía: ArbajeRaquel)

El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) de la República Dominicana reportaron que más de 195,000 personas han sido impactadas por sus programas de atención y formación durante 2025.

Según informó el portal oficial de la Presidencia dominicana, las acciones abarcan a niños, niñas, adolescentes, familias y líderes comunitarios en diversas regiones del país.

De acuerdo con información difundida por presidencia.gob.do, los esfuerzos de GANA y CONANI se enfocaron en fortalecer entornos de protección y fomentar oportunidades de desarrollo para la infancia y adolescencia. Entre las acciones destacadas, son los siguientes:

10,470 niños, niñas y adolescentes recibieron formación en habilidades para la vida, educación sexual integral y proyectos de vida ,

11,142 madres, padres, tutores y líderes comunitarios fueron capacitados en crianza positiva.

Esta estrategia busca consolidar el rol protector de la familia y prevenir situaciones de vulnerabilidad. El alcance de estos programas se extiende a 37 municipios, donde se implementaron iniciativas de sensibilización para la prevención de la violencia y la promoción de derechos.

La presidencia detalló que las capacitaciones incluyeron a familias, docentes y referentes comunitarios, generando un efecto multiplicador en las comunidades.

Madres, padres, tutores, niños, niñas y adolescentes participaron en programas de formación, protección y actividades socioculturales en 2025 (Foto cortesía Raquel Arbaje).

Además de la formación, los organismos brindaron atención a más de 27,000 casos de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o vulnerabilidad, según datos oficiales citados por presidencia.gob.do. Las intervenciones abarcaron desde actividades socioculturales hasta servicios de protección para menores en movilidad humana y apoyo al registro oportuno de nacimiento.

CONANI informó que estos resultados forman parte de una respuesta integral que incluye la atención en Hogares de Paso, la promoción de la crianza positiva y la protección de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia. El gabinete enfatizó que el trabajo coordinado entre instituciones públicas y organizaciones comunitarias ha permitido ampliar la cobertura y calidad de los servicios ofrecidos.

¿Qué es el programa Uniendo Voluntades?

El programa Uniendo Voluntades es una iniciativa coordinada por el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) en República Dominicana.

Su objetivo principal es fortalecer la protección y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes a través de la colaboración entre instituciones estatales, organizaciones comunitarias y familias.

Representantes del Gabinete de Niñez y Adolescencia y CONANI celebran los resultados alcanzados en 2025 (Foto cortesía Raquel Arbaje)

Uniendo Voluntades articula acciones orientadas a la formación en habilidades para la vida, la promoción de la crianza positiva y la garantía de derechos fundamentales para la infancia. El programa impulsa campañas de sensibilización, capacitaciones y actividades socioculturales, así como servicios de apoyo para menores en situación de vulnerabilidad.

La propuesta busca asegurar que todos los niños y niñas crezcan en entornos seguros, con acceso a oportunidades y el acompañamiento necesario para su desarrollo pleno.

El enfoque colaborativo de Uniendo Voluntades permite ampliar la cobertura de los programas sociales y fortalecer la respuesta ante situaciones de riesgo, promoviendo la participación activa de diversos actores sociales en la protección de la niñez.

Las autoridades sostienen que cada acción dirigida a la niñez contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.