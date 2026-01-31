República Dominicana celebra el Día Nacional de la Juventud con homenajes y políticas de inclusión

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en un evento oficial (Cortesía)

Cada 31 de enero, República Dominicana conmemora el Día Nacional de la Juventud, una jornada que reconoce el aporte de los jóvenes al desarrollo nacional y homenajea la figura de San Juan Bosco.

Esta efeméride, establecida en 1993 mediante la Ley 20-93 durante la presidencia de Joaquín Balaguer, se ha convertido en una fecha central para destacar la importancia de la juventud en la sociedad dominicana, según reportó el Ministerio de la Juventud.

La elección del 31 de enero responde a la fecha del fallecimiento de San Juan Bosco, sacerdote y educador italiano conocido como el “Padre y Maestro de la Juventud”. Don Bosco dedicó su vida a la formación de jóvenes en condiciones vulnerables, sobre todo en las calles de Turín, Italia, en el siglo XIX.

El Ministerio de la Juventud ha implementado una serie de programas orientados a la inclusión social, el voluntariado y la capacitación, así como eventos de innovación tecnológica como hackatones y festivales dedicados especialmente a los jóvenes.

Un resumen de los logros que están impulsando a la juventud dominicana: 5 nuevas extensiones de la UASD, más de 48,000 egresados en nuevas tecnologías, y más de 185,000 becas entregadas.

Estas actividades buscan no solo reconocer los logros individuales, sino también estimular la creatividad, el emprendimiento y la conciencia social en la población juvenil, según publicó el portal oficial del ministerio.

El Premio Nacional de la Juventud ha sido objeto de renovaciones para garantizar transparencia y prestigio institucional. El Gobierno ha priorizado la selección de jurados independientes y la implementación de procesos públicos de postulación y evaluación. “El Premio Nacional de la Juventud refleja el talento, la resiliencia y el compromiso de los jóvenes dominicanos”, indicó Abinader en declaraciones recogidas por el Ministerio de la Juventud.

Premio Nacional de la Juventud: reconocimiento estatal y compromiso con la inclusión juvenil

Uno de los eventos centrales de la jornada es la entrega del Premio Nacional de la Juventud, la distinción más importante que otorga el Estado a jóvenes dominicanos que sobresalen en áreas como educación, emprendimiento, cultura, deportes, derechos humanos y voluntariado social. La ceremonia, organizada por el Ministerio de la Juventud, reúne cada año a decenas de finalistas provenientes de todas las provincias del país y reconoce su trabajo, impacto social y liderazgo.

En la edición más reciente, el presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la juventud dominicana al destacar el avance de iniciativas como el programa Oportunidad 14-24, orientado a la integración socioeconómica de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Jóvenes participan en una jornada de orientación y atención en un espacio institucional dedicado a la formación y el desarrollo juvenil (Foto cortesía de Ministerio Juventud)

Durante su intervención, Abinader subrayó que “la juventud representa el motor del presente y del futuro de la República Dominicana” y reiteró el respaldo del Gobierno a todas las acciones que permitan ampliar las oportunidades de formación y empleo para los jóvenes, según reportó el Ministerio de la Juventud.

En representación del Ejecutivo, la vicepresidenta Raquel Peña señaló en la ceremonia que la administración de Abinader seguirá promoviendo proyectos que permitan a los jóvenes “ampliar su formación, aprender idiomas, perfeccionar habilidades deportivas y acceder a mejores empleos”. Añadió que la gestión actual impulsa la participación juvenil en la vida democrática y en la construcción de políticas públicas, un enfoque que busca fortalecer el tejido social dominicano.

Con la celebración del Día Nacional de la Juventud, República Dominicana busca consolidar un espacio de reconocimiento y estímulo para las nuevas generaciones, al tiempo que reafirma el legado de figuras como San Juan Bosco.