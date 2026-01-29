República Dominicána

República Dominicana: Primera dama imparte clase en escuela pública

Un grupo de niños de cuarto de primaria recibió una lección sobre moral y ética de la esposa del presidente, en el marco de una estrategia oficial para fortalecer la formación cívica en los centros educativos del país

Guardar
Raquel Arbaje destacó la ética como guía fundamental para el buen comportamiento y resaltó la importancia de la familia, la escuela y la comunidad en el desarrollo social. (Cortesía: ArbajeRaquel)

La primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje, impartió este jueves una clase como parte del programa de fortalecimiento de valores que lidera el Ministerio de Educación (MINERD) de dicho país.

La esposa del presidente Luis Abinader compartió lecciones de moral y ética con niños pertenecientes al cuarto de primaria de la Escuela Padre Eulalio Arias del sector Cristo Rey, barrio emblemático de la capital Santo Domingo.

Durante su intervención, Arbaje abordó temas referidos a la convivencia, el respeto y la responsabilidad ciudadana, subrayando el papel de los valores éticos en la vida diaria. Sostuvo ante los niños que “la ética es la brújula que tenemos en nuestro corazón y mente, para saber si lo que estamos haciendo es bueno o malo”.

También insistió en que la educación moral y cívica constituye un pilar para la creación de mejores ciudadanos y el fortalecimiento de una sociedad justa y solidaria.

La primera dama Raquel Arbaje
La primera dama Raquel Arbaje impartió una clase sobre Moral, Cívica y Ética Ciudadana en la escuela Padre Eulalio Arias del sector Cristo Rey, República Dominicana. (Cortesía: ArbajeRaquel)

La primera dama animó a los estudiantes a reconocer la centralidad de la familia, la escuela y la comunidad en el desarrollo individual y colectivo.

Destacó que “es esencial conocer, respetar y proteger la República Dominicana como el hogar de todos”, resaltando el vínculo entre identidad nacional y conciencia cívica.

Por su parte, Arbaje comentó en redes sociales la importancia de la formación con valores para generar un impacto en la generación del futuro.

“Escucharlos con atención, responder sus preguntas y reflexionar juntos es parte fundamental de la educación. En cada niña y cada niño se va formando la persona que será mañana, y ese proceso empieza con gestos sencillos y valores que se viven todos los días”, indicó.

El aula de 4to. C de la escuela recibió también a la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, quien reconoció la relevancia de la lección ofrecida. El área bajo su cargo diseñó las guías didácticas utilizadas en el curso, guiando a los docentes en el tratamiento de valores patrios, respeto ciudadano y ética.

Los alumnos participaron activamente, expresando inquietudes y opiniones sobre la importancia de contar con espacios formativos que permitan reflexionar sobre el comportamiento y la responsabilidad individual dentro del tejido social.

Políticas educativas y proyectos complementarios

Esta visita de la primera dama y demás funcionarios públicos se produjo poco después de que el presidente dominicano, Luis Abinader, también ofreciera una clase sobre el mismo tema en el Liceo Germán Martínez, en un esfuerzo visible de las máximas autoridades por respaldar directamente la iniciativa.

Raquel Arbaje destacó la ética
Raquel Arbaje destacó la ética como guía fundamental para el buen comportamiento y resaltó la importancia de la familia, la escuela y la comunidad en el desarrollo social. (Cortesía: ArbajeRaquel)

El MINERD puso en marcha en noviembre el voluntariado juvenil Agentes al 100, iniciativa que busca trasladar lo aprendido en clases de Moral, Cívica y ética Ciudadana a proyectos concretos, permitiendo que los estudiantes demuestren en la práctica sus valores y habilidades ciudadanas.

Uno de los ejes de las guías elaboradas por el equipo de la viceministra Scheker se centró en la promoción de los valores patrios.

Formación ética desde la infancia y participación institucional

La inclusión reforzada de la asignatura Moral, Cívica y Ética Ciudadana en el sistema educativo dominicano responde a una política gubernamental destinada a consolidar la formación en valores y ciudadanía responsable.

A partir del año escolar 2025-2026, tras la aprobación de la Ordenanza 02-2025, esta enseñanza formará parte del currículo en todos los niveles preuniversitarios, tanto públicos como privados.

Esta decisión está orientada a consolidar una educación integral en la que los valores ciudadanos y la convivencia armónica sean componentes esenciales, y los alumnos se preparen como agentes constructivos dentro de la sociedad.

Bajo ese contexto, el gobierno de la isla promueve la campaña “Dominicanos al 100”, dirigida a la comunidad educativa, con el fin de promover valores patrios y cívicos.

Temas Relacionados

Moral cívica y ética ciudadanaRaquel ArbajeMinisterio de EducaciónLuis AbinaderAncell SchekerRepública Dominicana

Últimas Noticias

Organización guatemalteca denuncia amenazas a la propiedad privada vinculadas a varias ONG de fondos extranjeros

Las conclusiones difundidas exponen que múltiples agrupaciones no gubernamentales intervienen en ocupaciones y agravamiento de la problemática rural, sin ofrecer soluciones auténticas a los afectados, según la recopilación de evidencias

Organización guatemalteca denuncia amenazas a

El proyecto del Monorriel de Santo Domingo promete reducir un 35% los costos frente a alternativas subterráneas

La construcción elevada del nuevo sistema de transporte de República Dominicana busca optimizar el gasto público y mejorar la movilidad urbana integrándose al actual Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo en distintas etapas de ejecución

El proyecto del Monorriel de

Presidente de CONAMYPE valora positivamente acuerdo arancelario entre El Salvador y Estados Unidos

La reciente entrada en vigor del acuerdo abre nuevas oportunidades para la micro y pequeña empresa salvadoreña, favoreciendo la diversificación productiva y el acceso a mercados internacionales estratégicos

Presidente de CONAMYPE valora positivamente

Frente frío en Honduras deja afectaciones en 45 comunidades y más de 22 mil personas afectadas

El fenómeno no solo altera la vida cotidiana de miles de familias, sino que compromete la seguridad alimentaria y la infraestructura básica, mientras el riesgo de nuevos deslizamientos y crecidas persiste debido a la saturación de los suelos

Frente frío en Honduras deja

El Banco Central de Reserva de El Salvador adquiere 9,298 onzas troy de oro por 50 millones de dólares

Con esta segunda operación en el periodo reciente, el banco central amplía su proporción de oro, respaldando la confianza en el sistema financiero y la resiliencia ante riesgos de precios globales

El Banco Central de Reserva

TECNO

El secreto para limpiar la

El secreto para limpiar la pantalla del televisor y lograr un resultado perfecto

Jensen Huang, CEO de Nvidia, calcula las cuantiosas sumas que se pagarían a robots cada año

Google DeepMind presenta una nueva IA para detectar las fallas genéticas que causan enfermedades

Estas son las habilidades que Sam Altman recomienda para dominar en la era de la IA

¿Descargaste una IA gratis en tu PC? Este fallo de seguridad deja la puerta abierta a los hackers

ENTRETENIMIENTO

Dave Mustaine reveló por qué

Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar

Hizo un voto de pobreza y se declara “extremista católico”: así vive hoy el actor de Alfalfa en “Pequeños Traviesos” tras alejarse de Hollywood

Guns N’ Roses prepara un nuevo álbum con canciones inéditas y deja atrás las reversiones

Pingüino nihilista: dónde ver el documental que dio origen al meme viral

Shakira “metió la cucharada” con un inesperado comentario sobre la expareja de Alejandro Sanz

MUNDO

Trump afirmó que Hamas “parece”

Trump afirmó que Hamas “parece” dispuesto a desarmarse mientras Estados Unidos presiona por la segunda fase del alto el fuego

Cruzó continentes, sobrevivió a mudanzas y volvió del olvido: la increíble travesía de un libro infantil que reapareció en Virginia tras 36 años

La sorprendente historia detrás de los patines de hielo: de huesos antiguos a tecnología de vanguardia

Moscú sufrió la mayor nevada en más de dos siglos y acumula nieve de hasta 65 centímetros

El uso de feromonas sintéticas transforma la lucha contra la plaga de estrellas de mar que amenaza los arrecifes en Australia