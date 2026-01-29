República Dominicana: Primera dama imparte clase en escuela pública

Raquel Arbaje destacó la ética como guía fundamental para el buen comportamiento y resaltó la importancia de la familia, la escuela y la comunidad en el desarrollo social. (Cortesía: ArbajeRaquel)

La primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje, impartió este jueves una clase como parte del programa de fortalecimiento de valores que lidera el Ministerio de Educación (MINERD) de dicho país.

La esposa del presidente Luis Abinader compartió lecciones de moral y ética con niños pertenecientes al cuarto de primaria de la Escuela Padre Eulalio Arias del sector Cristo Rey, barrio emblemático de la capital Santo Domingo.

Durante su intervención, Arbaje abordó temas referidos a la convivencia, el respeto y la responsabilidad ciudadana, subrayando el papel de los valores éticos en la vida diaria. Sostuvo ante los niños que “la ética es la brújula que tenemos en nuestro corazón y mente, para saber si lo que estamos haciendo es bueno o malo”.

También insistió en que la educación moral y cívica constituye un pilar para la creación de mejores ciudadanos y el fortalecimiento de una sociedad justa y solidaria.

La primera dama Raquel Arbaje impartió una clase sobre Moral, Cívica y Ética Ciudadana en la escuela Padre Eulalio Arias del sector Cristo Rey, República Dominicana. (Cortesía: ArbajeRaquel)

La primera dama animó a los estudiantes a reconocer la centralidad de la familia, la escuela y la comunidad en el desarrollo individual y colectivo.

Destacó que “es esencial conocer, respetar y proteger la República Dominicana como el hogar de todos”, resaltando el vínculo entre identidad nacional y conciencia cívica.

Por su parte, Arbaje comentó en redes sociales la importancia de la formación con valores para generar un impacto en la generación del futuro.

“Escucharlos con atención, responder sus preguntas y reflexionar juntos es parte fundamental de la educación. En cada niña y cada niño se va formando la persona que será mañana, y ese proceso empieza con gestos sencillos y valores que se viven todos los días”, indicó.

El aula de 4to. C de la escuela recibió también a la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, quien reconoció la relevancia de la lección ofrecida. El área bajo su cargo diseñó las guías didácticas utilizadas en el curso, guiando a los docentes en el tratamiento de valores patrios, respeto ciudadano y ética.

Los alumnos participaron activamente, expresando inquietudes y opiniones sobre la importancia de contar con espacios formativos que permitan reflexionar sobre el comportamiento y la responsabilidad individual dentro del tejido social.

Políticas educativas y proyectos complementarios

Esta visita de la primera dama y demás funcionarios públicos se produjo poco después de que el presidente dominicano, Luis Abinader, también ofreciera una clase sobre el mismo tema en el Liceo Germán Martínez, en un esfuerzo visible de las máximas autoridades por respaldar directamente la iniciativa.

El MINERD puso en marcha en noviembre el voluntariado juvenil Agentes al 100, iniciativa que busca trasladar lo aprendido en clases de Moral, Cívica y ética Ciudadana a proyectos concretos, permitiendo que los estudiantes demuestren en la práctica sus valores y habilidades ciudadanas.

Uno de los ejes de las guías elaboradas por el equipo de la viceministra Scheker se centró en la promoción de los valores patrios.

Formación ética desde la infancia y participación institucional

La inclusión reforzada de la asignatura Moral, Cívica y Ética Ciudadana en el sistema educativo dominicano responde a una política gubernamental destinada a consolidar la formación en valores y ciudadanía responsable.

A partir del año escolar 2025-2026, tras la aprobación de la Ordenanza 02-2025, esta enseñanza formará parte del currículo en todos los niveles preuniversitarios, tanto públicos como privados.

Esta decisión está orientada a consolidar una educación integral en la que los valores ciudadanos y la convivencia armónica sean componentes esenciales, y los alumnos se preparen como agentes constructivos dentro de la sociedad.

Bajo ese contexto, el gobierno de la isla promueve la campaña “Dominicanos al 100”, dirigida a la comunidad educativa, con el fin de promover valores patrios y cívicos.