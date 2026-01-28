Tarjeta Joven en República Dominicana establece nuevas condiciones para el acceso a beneficios sociales y educativos en población vulnerable

El funcionario explica que la herramienta facilita el acceso a becas, cultura, movilidad y oportunidades que mejoran su calidad de vida. (Cortesía)

En el marco de las políticas sociales que impulsa el Gobierno dominicano para ampliar la protección e inclusión de la juventud vulnerable, la nueva Tarjeta Joven emerge como una apuesta por conectar a miles de jóvenes con oportunidades educativas, culturales y de desarrollo personal. La fase de validación continúa, mientras las autoridades avanzan en la identificación de los beneficiarios iniciales y detallan un sistema que integrará tecnología, apoyos financieros y acceso a servicios esenciales.

“Con la Tarjeta Joven estamos abriendo una nueva era de inclusión digital y social. Es una llave que conecta a los jóvenes con el Estado, eliminando barreras que antes limitaban su acceso a servicios esenciales”, declaró el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, al medio Dirección de Comunicaciones del Ministerio de la Juventud.

Hasta la fecha, el programa ha registrado más de 293 mil solicitudes a nivel nacional, de las cuales tras un riguroso proceso de depuración y validación interinstitucional, se han identificado a 8.991 jóvenes que cumplen los criterios establecidos y conforman el universo de potenciales beneficiarios en esta etapa, informó la encargada del Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de la Juventud a periódicos dominicanos.

No obstante, la meta para esta primera fase es alcanzar 10 mil jóvenes beneficiarios, cifra que aún no se ha completado debido a la minuciosa revisión técnica y administrativa. La entrega de las tarjetas, aún pendiente de calendario, dependerá de la culminación de estos procesos, según señaló el Ministerio, que comunicó a distintos medios que “una vez finalizada esta etapa, se informará el inicio de la entrega a través de sus canales institucionales”.

El funcionario explica que la herramienta facilita el acceso a becas, cultura, movilidad y oportunidades que mejoran su calidad de vida. (Cortesía)

El ministro Valdez explicó al medio Dirección de Comunicaciones del Ministerio de la Juventud que el programa, bajo el lema “Tu llave al futuro”, conecta a la juventud con servicios como educación, salud, cultura, transporte y empleo, y destacó que este proyecto “marca un avance significativo hacia una gestión pública más inclusiva, moderna y eficiente”.

La directora de Desarrollo Social de Supérate, Gloria Reyes, subrayó ante Dirección de Comunicaciones del Ministerio de la Juventud que “Tarjeta Joven busca apoyar a la población juvenil de forma integral, más allá de lo económico, fortaleciendo sus capacidades sociales, académicas y productivas de manera sostenible”.

Los beneficiarios serán seleccionados entre jóvenes dominicanos de 18 a 35 años, priorizados mediante indicadores como vulnerabilidad socioeconómica, criterios del Sistema único de Beneficiarios (Siuben) e índices de calidad de vida, además del requisito de no concurrencia con otros subsidios estatales. Para activar la tarjeta, los beneficiarios deberán estar inscritos y activos en instituciones de educación superior o técnico superior habilitadas, con el objetivo de incentivar la permanencia y continuidad educativa.

La Tarjeta Joven, tanto en su versión física como digital, ofrecerá a cada usuario un conjunto de beneficios: un apoyo económico mensual de 2.500 pesos otorgados por el Ministerio de la Juventud, descuentos en museos, talleres y actividades culturales, incorporación gratuita al Seguro Nacional de Salud (SENASA) para quienes no cuenten con cobertura, así como subsidios en transporte urbano e interurbano, y rebajas en comercios aliados.

“Esta herramienta tecnológica es un símbolo de equidad. Conecta a los jóvenes con el futuro, pero también con el presente: con becas, cultura, movilidad y oportunidades que mejoran su calidad de vida”, manifestó Carlos Valdez a Dirección de Comunicaciones del Ministerio de la Juventud.

Según informaron las autoridades al medio Dirección de Comunicaciones del Ministerio de la Juventud, la tarjeta permitirá pagos sin contacto y acceso a servicios públicos como los corredores de la OMSA, Metro, Teleférico y peajes, además de centralizar, a través de una aplicación móvil, la gestión de beneficios y servicios en línea.

En su fase inicial, programada para el último trimestre de 2025, el programa beneficiará a miles de jóvenes priorizados, con especial atención a estudiantes universitarios, madres jóvenes, personas con discapacidad y residentes en zonas vulnerables, incluyendo familias acogidas por Supérate. Todos los interesados pueden inscribirse mediante el portal oficial https://juventud.gob.do/tarjeta-joven, que también difunde los criterios de elegibilidad validados por el Siuben.

La directora de Desarrollo Social de Supérate aseguró a Dirección de Comunicaciones del Ministerio de la Juventud que la Tarjeta Joven “representa un nuevo pacto social del Estado con las juventudes, al garantizarles acceso equitativo a derechos y oportunidades”.