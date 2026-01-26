República Dominicana proyecta incrementar en más del 50% su capacidad de energía base para 2028

La República Dominicana proyecta un aumento del 50 % en su capacidad instalada de energía base para el año 2028. Imagen destacada

La República Dominicana proyecta un aumento superior al 50 % en su capacidad instalada de energía base para 2028 respecto a 2024, escenario que, de cumplirse, situaría al gobierno de Luis Abinader como el responsable de la mayor expansión del sistema eléctrico nacional en la historia reciente.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, subrayó que este salto permitirá reforzar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SENI) y consolidar un entorno más atractivo para la inversión, aspectos clave para el desarrollo económico y social del país, según declaró al programa Aeromundo.

Santos explicó que la administración actual concluirá su mandato con una capacidad de energías renovables cercana a 2.800 MW, una cifra que, a su juicio, representa un avance notable en la estabilidad y gestión del sistema eléctrico, gracias a la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía.

Esta expansión en renovables acompaña el despliegue de más de 2.000 MW de potencia de carga base incorporados durante los últimos tres años, cifras que el funcionario describió como históricas.

Entre los proyectos estratégicos ya operativos, el ministro mencionó el cierre del ciclo SIBA con una capacidad de 68 MW, y Energás 4, ubicada en San Pedro de Macorís, con 130 MW adicionales.

Próximamente, el complejo Energía 2000 en Manzanillo iniciará operaciones en un ciclo simple de 300 MW en el primer trimestre, seguido por 111 MW más hacia finales de año, alcanzando un total de 411 MW.

El fortalecimiento del sector eléctrico resulta fundamental para atraer inversiones y desarrollar proyectos de alto valor agregado en el país. Foto: Doble T Comunicaciones

En el horizonte 2027-2028, ingresarán al sistema las plantas San Felipe I y II, ubicadas en Boca Chica, que sumarán 460 MW y 240 MW, respectivamente. También están previstas Manzanillo I y Manzanillo II, las cuales añadirán en conjunto 852 MW en 2028. Con estos desarrollos, la República Dominicana consolida una matriz energética robusta, donde la energía base y la renovable mantienen roles complementarios.

La capacidad instalada de energías renovables ha experimentado también un crecimiento acelerado: de 555 MW en 2020 pasó a cifras cercanas a 1.500 MW en 2024, según detalló Santos al programa Aeromundo.

Se prevé que la cifra ascienda a 2.800 MW al cierre del actual mandato presidencial. El ministro consideró que esta transformación apoya no solo la diversificación de fuentes energéticas, sino también el almacenamiento, lo que incrementa la estabilidad operativa del SENI.

Santos destacó que el sector eléctrico juega un papel determinante en la atracción de inversiones y el impulso de actividades de alto valor agregado, al afirmar: “El crecimiento económico del país está estrechamente vinculado al desarrollo energético. Si hablamos de proyectos de alto valor agregado, como semiconductores, minería sostenible o centros de datos, todos dependen de una matriz energética sólida, confiable y moderna”.

El titular de Energía y Minas enfatizó además la importancia de las inversiones en transmisión y distribución orientadas a minimizar las pérdidas de energía, junto a la repotenciación de presas y la revisión de la Ley General de Electricidad. Estos elementos, señaló, forman parte de un legado institucional destinado a fortalecer la sostenibilidad financiera y operativa del sector eléctrico.

RD Alcanza el 25% de generación de energía renovable

El Plan Energético Nacional proyecta elevar la participación de energías renovables en República Dominicana hasta el 30 % para 2030. EFE/Francesco Spotorno

República Dominicana alcanzó que una cuarta parte de su energía provenga de fuentes renovables, un hito que, según la Comisión Nacional de Energía, consolida su apuesta por la sostenibilidad y marca un precedente en la región caribeña.

El país prevé no detenerse en esa meta, ya que el Plan Energético Nacional proyecta elevar la participación renovable hasta el 30 % para 2030, impulsando nuevas infraestructuras y tecnologías para fortalecer la independencia de los hidrocarburos.

El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras, destacó la magnitud de este cambio al señalar en una reciente intervención que el avance fue posible por la integración “de más de 30 proyectos de generación limpia con inversión privada”, apoyados por políticas públicas que facilitaron el desarrollo acelerado de energías renovables.

Estos proyectos han hecho que “uno de cada cuatro kilovatios-hora” que se consumen actualmente en el país tenga origen en fuentes limpias como la energía solar, eólica, hidroeléctrica y biomasa, según detalló Veras durante el programa El Rumbo de la Mañana, transmitido por Rumba 98.5 FM.

Entre las iniciativas en desarrollo, la CNE subraya la incorporación de sistemas de almacenamiento a gran escala, que permitirán aprovechar la energía solar durante la noche. Esta estrategia apunta a reducir la dependencia de combustibles fósiles y aumentar la seguridad del suministro eléctrico, un factor que, como remarcó Veras, “fortalece la seguridad energética, genera empleos y contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales frente al cambio climático”.