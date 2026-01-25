República Dominicána

Cancelaciones de vuelos y aislamiento: el día a día de los dominicanos bajo la nieve

Viajeros, estudiantes y familias se organizan para sobrellevar la emergencia invernal más desafiante de los últimos años en varias ciudades

Al menos 20 vuelos entre República Dominicana y varias ciudades de EE.UU. se cancelaron debido a la intensa nevada y las restricciones de seguridad. REUTERS/Lawrence Bryant

La tormenta de nieve que recorre Estados Unidos ha transformado la vida cotidiana de millones, con especial impacto en la comunidad dominicana asentada en diversas zonas del país.

Las intensas precipitaciones han derivado en acumulaciones superiores a 25 centímetros (10 pulgadas) de nieve en varios estados y han obligado a autoridades y residentes a modificar sus rutinas para priorizar la seguridad, en un escenario de cancelaciones de vuelos y restricciones generalizadas.

Entre las consecuencias inmediatas, destaca la suspensión de al menos 20 vuelos entre República Dominicana y ciudades estadounidenses, según el rastreador FlightAware.

Estas cancelaciones han afectado, de forma particular, las conexiones entre Santo Domingo, Punta Cana, Nueva York, Boston y otros destinos entre el sábado 24 y el domingo 25, de acuerdo con información del medio Diario Libre. Esta interrupción ha generado incertidumbre en viajeros y ha complicado el tránsito aéreo durante el temporal.

En Nueva York, las clases en las escuelas públicas y universidades se imparten de manera virtual por seguridad, mientras las calles lucen prácticamente vacías. Las autoridades recomiendan permanecer en casa salvo en situaciones estrictamente necesarias.

Karla Lajara, dominicana residente en la ciudad, informó a Diario Libre que en las primeras horas del día la acumulación de nieve avanza sin pausa y la temperatura es extremadamente fría.

Lajara también advirtió que varios conductores han quedado atascados en la vía pública y requirieron asistencia policial, evidencia del riesgo que supone la circulación en estas condiciones.

El temporal en Tulsa, Oklahoma, es considerado sin precedentes por residentes dominicanos, quienes reportaron calles intransitables durante varios días. (Associated Press/Cara Anna)

El impacto se extiende al corazón del país. Ofelio Mendoza, quien vive en Pensilvania, relató a Diario Libre que las autoridades prohibieron desde temprano la circulación de vehículos comerciales, medida orientada a evitar accidentes y facilitar la limpieza de las vías.

Las excepciones solo aplican a situaciones esenciales. Al momento de la entrevista, la capa de nieve se acercaba a 30 centímetros (un pie) y ya comenzaba a formarse hielo, complicando aún más los desplazamientos.

En Tulsa, Oklahoma, Amely Sánchez describió la magnitud del evento climático como algo sin precedentes desde su llegada a la región. “Esto es algo que nunca se había visto aquí. Aquí normalmente nieva, pero hay demasiada nieve. No hemos podido salir los dos últimos días porque las calles están llenas de nieve”, declaró Sánchez a Diario Libre, recalcando la excepcionalidad del episodio.

Similares dificultades viven las familias en el área de Maryland, Washington D. C. y Virginia, donde las autoridades decretaron estado de emergencia y dispusieron el cierre de comercios y carreteras.

Ana Ruiz y Hugo Rojas, dominicanos residentes en la periferia de la capital, notificaron que en su comunidad, aun sin registrarse apagones, la acumulación de nieve ya supera los 25 centímetros (10 pulgadas), cifra superior a la del centro de Washington D. C. Ruiz detalló que, pese a la limpieza de calles principales en la mañana, en zonas residenciales la mezcla de nieve y hielo mantiene bloqueado el acceso.

Además, las últimas horas han estado marcadas por la caída de sleet, pequeñas bolas de hielo que forman capas resbaladizas y peligrosas sobre el asfalto.

La tormenta de nieve en Estados Unidos genera acumulaciones superiores a 25 centímetros y altera la vida de millones de residentes. REUTERS/Lawrence Bryant

El fenómeno no distingue antigüedad con el invierno. Yasmeiry Galván, dominicana en Cincinnati, Ohio, observó que vivir en una zona habituada a nevadas no la preparó para la actual magnitud. “Aunque tengo viviendo en ese estado hace casi cinco años, no había visto la cantidad de pulgadas que ha caído, pues es un poco alta en comparación con años anteriores”, explicó para Diario Libre.

Frente a la incertidumbre y las advertencias oficiales, la mayoría de las familias dominicanas consultadas afirmaron que se abastecieron de alimentos enlatados y congelados, prepararon generadores eléctricos y equiparon sus casas con pilas y extensiones para minimizar la necesidad de salir.

La amplia declaración de emergencia cubre casi la mitad del territorio estadounidense y representa una de las mayores movilizaciones de recursos para atender un fenómeno invernal reciente, tal como reportó Diario Libre.

