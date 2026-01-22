República Dominicana apuesta por la conectividad aérea y la diversidad turística

(Foto cortesía en la red social X de David Collado)

La República Dominicana lanzó una ofensiva internacional para atraer visitantes europeos, con una estrategia centrada en la ampliación de rutas aéreas y la diversificación de experiencias para turistas.

El ministro de Turismo, David Collado, lideró el primer roadshow de 2026 en Madrid, donde presentó ante más de 700 agentes de viajes y turoperadores los nuevos lineamientos para posicionar al país como destino preferido de larga distancia en Europa.

Durante el evento, Collado subrayó que la meta es incrementar la conectividad aérea y fortalecer la presencia en los principales mercados emisores. De acuerdo con el titular, la gestión actual del Ministerio de Turismo apuesta por negociaciones que permitan aumentar la cantidad de asientos y la frecuencia de vuelos directos desde ciudades europeas hacia los principales aeropuertos dominicanos, entre ellos Punta Cana, Las Américas y Cibao, que en 2025 concentraron el grueso de las llegadas internacionales.

“Nosotros no vendemos un país, vendemos una experiencia maravillosa”, expresó el ministro, en declaraciones recogidas por Dominican Republic inaugurates its stand at FITUR 2026. Esta visión se refleja en la promoción de una oferta turística diversificada, que incluye playas, turismo cultural, gastronomía, golf y ecoturismo.

La presentación se realizó en la antesala de la edición 46 de FITUR, una de las ferias más importantes del sector, que se desarrolla en Madrid entre el 21 y el 25 de enero.

La delegación dominicana está integrada por más de 60 coexpositores y cuenta con la participación de los principales bancos comerciales del país, con el objetivo de fortalecer la inversión extranjera y concretar alianzas estratégicas. De acuerdo con proyecciones del Ministerio de Turismo, las negociaciones en FITUR podrían superar los 4 millones de dólares al finalizar la feria.

El ministro aseguró que la recuperación del mercado europeo es una prioridad tras recibir 1,025.000 visitantes de esa región en 2025. Además, confirmó que el país continuará trabajando para consolidarse como el destino favorito de larga distancia para los europeos.

Balance del turismo en República Dominicana: cifras récord en 2025

De acuerdo con datos publicados por EFE y Forbes España, la República Dominicana alcanzó un máximo histórico de 11,6 millones de visitantes en 2025, lo que representa un aumento del 4.3% respecto al año anterior.

Es decir, un total de 8.8 millones de turistas arribaron por vía aérea y 2.8 millones llegaron en cruceros, consolidando al país como uno de los principales destinos del Caribe.

Los principales mercados emisores fueron:

Estados Unidos

Canadá

Argentina

Colombia.

Cayo Levantado, en República Dominicana (Adobe Stock).

Con el aeropuerto de Punta Cana concentrando el 51% de las llegadas, seguido por Las Américas y Cibao. La ocupación hotelera se mantuvo por encima del 71% durante todo el año y los niveles de satisfacción de los turistas alcanzaron una calificación promedio de 4.4 sobre 5.

El sector turístico generó ingresos superiores a los 12,000 millones de dólares y empleó a más de 800.000 personas, según cifras de Dominican Today. El saldo positivo del turismo, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos asociados, se estimó en 8.500 millones de dólares, lo que refleja la importancia del sector como fuente de divisas para la economía dominicana.

El ministro Collado resaltó que, a pesar de las adversidades internacionales, el turismo dominicano registró el mayor crecimiento de su historia.