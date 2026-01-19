Estudio regional sitúa a la República Dominicana como referente en gobernabilidad

La República Dominicana consolidó en 2026 su posición como referencia regional de gobernabilidad y estabilidad democrática, según el índice de Riesgo Político en América Latina presentado el 14 de enero por Jorge Sahd, director del CEIUC, y Daniel Zovatto, investigador sénior.

El estudio, divulgado en Santo Domingo, identificó al país entre los pocos de América Latina con procesos políticos ordenados y baja exposición a riesgos de ruptura democrática.

El análisis del informe ubicó este reconocimiento dentro de una coyuntura continental caracterizada por la expansión de redes criminales y la debilidad institucional en numerosos Estados latinoamericanos.

Sahd y Zovatto subrayaron al medio El Nacional que la polarización política, el auge de economías ilícitas y los riesgos de fractura democrática son hoy amenazas centrales para la región. Frente a este panorama, la continuidad democrática dominicana refuerza su imagen como entorno confiable para el desarrollo sostenible.

En la sexta edición del estudio —elaborada en colaboración con expertos, autoridades y académicos en relaciones internacionales— se destaca el consenso de cinco especialistas: 2026 marcará un “año decisivo para el hemisferio”.

El documento señala que la República Dominicana sobresale por su progreso democrático sostenido y un marco institucional estable, aun cuando otras áreas de América Latina experimentan un agravamiento de la inseguridad y la polarización.

Indicadores de estabilidad institucional

Las métricas del índice sitúan al país entre los Estados con procesos políticos relativamente ordenados y una baja tasa relativa de homicidios, así como una menor frecuencia de eventos asociados a economías criminales.

Este contraste resulta notable respecto a las tendencias dominantes en la región, donde los desafíos de seguridad y orden público afectan de manera estructural a la mayoría de los países.

Santo Domingo, República Dominicana Crédito: Wikimedia commons - Mariordo (Mario Durán y Germán Valverde)

El informe detalla además el avance dominicano en el diseño de una estrategia nacional para la inteligencia artificial, posicionando al país como pionero en el examen y aplicación de esta tecnología a la modernización estatal.

La inclusión de la inteligencia artificial se interpreta en el documento como un paso estratégico en la gestión de políticas públicas y la competitividad económica.

Proyección internacional y percepción de riesgo

Según el comunicado de la presidencia dominicana, el estudio evaluó los principales desafíos políticos de América Latina y concluyó que el país sobresale por la continuidad de sus instituciones y por un proceso democrático robusto, elementos considerados claves para atraer inversión internacional y fortalecer su papel regional.

Cayo Levantado, en República Dominicana (Adobe Stock).

El diseño del informe, orientado a identificar los diez factores críticos para la estabilidad política en Latinoamérica, incluyó la colaboración de líderes de opinión, autoridades y académicos especializados.

Entre los datos más resaltados figura que la baja frecuencia de homicidios y delitos asociados al crimen organizado refuerza la percepción de que República Dominicana cuenta con condiciones privilegiadas frente a los riesgos prevalentes en el hemisferio.

Durante la presentación del informe, los editores recordaron que la República Dominicana emerge como uno de los pocos ejemplos de conducción política confiable en el entorno latinoamericano.