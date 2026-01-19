República Dominicána

Estudio regional sitúa a la República Dominicana como referente en gobernabilidad

La publicación resalta el avance en políticas innovadoras y la implementación de inteligencia artificial, factores que fortalecerían la imagen del país en el contexto hemisférico actual

Guardar

La República Dominicana consolidó en 2026 su posición como referencia regional de gobernabilidad y estabilidad democrática, según el índice de Riesgo Político en América Latina presentado el 14 de enero por Jorge Sahd, director del CEIUC, y Daniel Zovatto, investigador sénior.

El estudio, divulgado en Santo Domingo, identificó al país entre los pocos de América Latina con procesos políticos ordenados y baja exposición a riesgos de ruptura democrática.

El análisis del informe ubicó este reconocimiento dentro de una coyuntura continental caracterizada por la expansión de redes criminales y la debilidad institucional en numerosos Estados latinoamericanos.

Sahd y Zovatto subrayaron al medio El Nacional que la polarización política, el auge de economías ilícitas y los riesgos de fractura democrática son hoy amenazas centrales para la región. Frente a este panorama, la continuidad democrática dominicana refuerza su imagen como entorno confiable para el desarrollo sostenible.

En la sexta edición del estudio —elaborada en colaboración con expertos, autoridades y académicos en relaciones internacionales— se destaca el consenso de cinco especialistas: 2026 marcará un “año decisivo para el hemisferio”.

El documento señala que la República Dominicana sobresale por su progreso democrático sostenido y un marco institucional estable, aun cuando otras áreas de América Latina experimentan un agravamiento de la inseguridad y la polarización.

Indicadores de estabilidad institucional

Las métricas del índice sitúan al país entre los Estados con procesos políticos relativamente ordenados y una baja tasa relativa de homicidios, así como una menor frecuencia de eventos asociados a economías criminales.

Este contraste resulta notable respecto a las tendencias dominantes en la región, donde los desafíos de seguridad y orden público afectan de manera estructural a la mayoría de los países.

Santo Domingo, República Dominicana Crédito: Wikimedia
Santo Domingo, República Dominicana Crédito: Wikimedia commons - Mariordo (Mario Durán y Germán Valverde)

El informe detalla además el avance dominicano en el diseño de una estrategia nacional para la inteligencia artificial, posicionando al país como pionero en el examen y aplicación de esta tecnología a la modernización estatal.

La inclusión de la inteligencia artificial se interpreta en el documento como un paso estratégico en la gestión de políticas públicas y la competitividad económica.

Proyección internacional y percepción de riesgo

Según el comunicado de la presidencia dominicana, el estudio evaluó los principales desafíos políticos de América Latina y concluyó que el país sobresale por la continuidad de sus instituciones y por un proceso democrático robusto, elementos considerados claves para atraer inversión internacional y fortalecer su papel regional.

Cayo Levantado, en República Dominicana
Cayo Levantado, en República Dominicana (Adobe Stock).

El diseño del informe, orientado a identificar los diez factores críticos para la estabilidad política en Latinoamérica, incluyó la colaboración de líderes de opinión, autoridades y académicos especializados.

Entre los datos más resaltados figura que la baja frecuencia de homicidios y delitos asociados al crimen organizado refuerza la percepción de que República Dominicana cuenta con condiciones privilegiadas frente a los riesgos prevalentes en el hemisferio.

Durante la presentación del informe, los editores recordaron que la República Dominicana emerge como uno de los pocos ejemplos de conducción política confiable en el entorno latinoamericano.

Temas Relacionados

República DominicanaGobernabilidadSanto DomingoAmérica LatinaEstabilidad democráticaInteligencia artificialCompetitividad económica

Últimas Noticias

Candidatos presidenciales en Costa Rica defendieron sus propuestas en novedoso formato de debate

Los aspirantes estuvieron acompañados de dos miembros de su equipo de trabajo quienes contaron con seis minutos para encontrar soluciones a una problemática en su eventual gobierno

Candidatos presidenciales en Costa Rica

Las micro y pequeñas empresas de El Salvador sostienen al 85% de la población, según CONAMYPE

Estudios realizados por CONAPYME demuestran que más de dos tercios de la micro y pequeña empresa nacieron por necesidad ante las limitaciones en el acceso a trabajos formales

Las micro y pequeñas empresas

La Policía Nacional Civil de Guatemala ejecuta operativos en diversos puntos con 135 detenidos en el país

Las autoridades realizaron acciones simultáneas en varias zonas, logrando detenciones masivas, incautación de armas y recuperación de vehículos en el contexto de investigaciones sobre hechos violentos registrados recientemente en diferentes municipios de Guatemala

La Policía Nacional Civil de

Del Mercosur a Davos: la apuesta internacional de Mulino

Tras participar como testigo del acuerdo comercial entre ambos bloques, el mandatario panameño inicia una agenda clave en el Foro Económico Mundial con foco en energía, logística y puertos

Del Mercosur a Davos: la

La República Dominicana liderará el crecimiento económico regional en 2026, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

Las proyecciones de los organismos internacionales sitúan al país caribeño con un aumento del producto interno bruto del 4.5 %, superando al promedio de América Latina y el Caribe en los próximos años

La República Dominicana liderará el

TECNO

Grok, la IA de Elon

Grok, la IA de Elon Musk, en el foco internacional por deepfakes íntimos sin consentimiento, incluso de menores

Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

Steam y Epic Games regalan seis videojuegos para PC por tiempo limitado: cómo reclamarlos gratis

Joystick drift: por qué el control de PS5, Xbox o Switch se mueve solo

WhatsApp Web se renueva: agenda y comparte enlaces para videollamadas grupales desde cualquier dispositivo

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Green Day se suma al

Green Day se suma al Super Bowl LX en medio de la polémica por Bad Bunny

Roger Waters no se retracta y vuelve a criticar a Ozzy Osbourne: “Me parece repugnante”

Madison Beer valoró su independencia en la música: “No voy a dejar que nadie me diga qué hacer o qué crear”

“Tengo hambre de privacidad, no de fama”: Louis Tomlinson explicó por qué busca una vida lejos del ruido mediático

George R. R. Martin y una deuda pendiente con Game of Thrones: “El final del libro será significativamente diferente al de la serie”

MUNDO

“Únanse al pueblo”: el mensaje

“Únanse al pueblo”: el mensaje del ex príncipe heredero iraní a las fuerzas de seguridad emitido durante el hackeo de TV estatal

Las bolsas europeas cerraron con fuertes bajas ante las nuevas tensiones con Estados Unidos por Groenlandia y los aranceles

Rusia lanzó uno de los mayores ataques con drones registrados contra Ucrania desde el inicio de la invasión

Dos muertos y seis heridos en un ataque con arma de fuego en el norte de República Checa

Rusia condenó a cinco años de cárcel a un navegante estadounidense dado por desaparecido: lo acusan de poseer un arma