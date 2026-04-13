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Guillermo Francella vuelve con “El encargado”: la cuarta temporada ya tiene fecha de estreno

La serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat estrena su nueva tanda de episodios el 1° de mayo en Disney+, con Eliseo enfrentando a Matías Zambrano y un salto a las altas esferas del poder nacional

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La cuarta temporada de El encargado se estrena el 1 de mayo con todos sus episodios. (Disney )

La cuarta temporada de El encargado ya tiene fecha de estreno. Disney+ confirmó que los nuevos episodios de la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, con Guillermo Francella en el papel de Eliseo, estarán disponibles desde el 1° de mayo, con lanzamiento simultáneo de todos los capítulos. Esta tanda marca el ingreso de Eliseo a los niveles más altos del poder nacional y anticipa un enfrentamiento definitivo con Matías Zambrano (Gabriel Goity), escenario que plantea la posibilidad de un cierre para el personaje central.

La presentación oficial incluyó tráiler y póster como parte de la campaña de prensa. Además del reparto fijo, la temporada suma a Arturo Puig en el rol de presidente de la Nación y a un grupo de recurrencias y participaciones especiales liderado por Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Mirta Busnelli. El equipo creativo integra a Jerónimo Carranza como showrunner junto a los creadores originales, con Florencia Momo en la dirección general y Martín Hodara a cargo del último episodio. El desarrollo de guion recayó en Emanuel Diez como head writer y Diego Bliffeld como colaborador.

Póster promocional en blanco y negro de 'El Encargado' mostrando el rostro sonriente de Guillermo Francella como Eliseo, con el texto 'Eliseo Omar Basurto 1962 - 2026' y el título de la serie
La nueva temporada de El Encargado genera controversia con un póster que simula la muerte del icónico personaje Eliseo, interpretado por Guillermo Francella, en una innovadora campaña de marketing. (Disney+)

En cuanto a las estrategias de continuidad, la plataforma confirmó la producción de una serie derivada titulada Zambrano, liderada por Gabriel Goity y centrada en el personaje del abogado penalista, ampliando el universo narrativo de la franquicia. Las tres temporadas previas, estrenadas originalmente por Star+, ahora se encuentran también disponibles en Disney+.

El ascenso de Eliseo y la arquitectura dramática de la cuarta temporada

En los nuevos episodios, Eliseo asume el perfil de figura pública de primer orden, alcanzando una influencia sin precedentes tanto dentro como fuera del edificio en el que comenzó su historia. La narrativa se desplaza hacia el juego político nacional y expone la vulnerabilidad del protagonista ante una conspiración interna organizada por Zambrano. Según la presentación, el eje central será el “duelo de todo o nada”, donde Eliseo arriesgará incluso su vida.

Póster promocional de 'El Encargado' con una planta carnívora marchita en una maceta roja y negra, y restos de insectos. Se lee 'GUILLERMO FRANCELLA' y 'Nueva temporada Disney+'
La cuarta temporada de El encargado se estrena en Disney+ el 1° de mayo con todos los episodios disponibles simultáneamente.(Disney+)

El crecimiento del reparto regular busca fortalecer los lazos con las temporadas anteriores mediante el regreso de Manuel Vicente (Gómez) y Gastón Cocchiarale (Miguel), además de la participación de Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Luis Gianneo, y Micaela Riera. Entre las participaciones destacadas sobresale la entrada de Arturo Puig como presidente, lo que introduce el conflicto a las esferas institucionales y subraya el salto de escala dramática planteado por los guionistas.

El equipo de producción apostó por una estructura de showrunner múltiple, con Jerónimo Carranza compartiendo la dirección creativa con los creadores originales, y una dirección alternada en el capítulo final, responsabilidad de Martín Hodara. La coordinación del guion recayó en Emanuel Diez, mientras Diego Bliffeld ocupó el puesto de colaborador, manteniendo así la consistencia narrativa de la franquicia en todos sus formatos.

Hombre calvo con barba gris y traje oscuro sostiene una claqueta de cine con el título 'ZAMBRANO' en un despacho con mobiliario de madera
La plataforma confirma la producción de Zambrano, un spin-off centrado en el personaje de Gabriel Goity, ampliando el universo de El encargado. (Disney Plus)

Estrategia de expansión y próximos movimientos de la franquicia

El anuncio del spin-off Zambrano confirma el interés de Disney+ por capitalizar el éxito sostenido de la serie inicial y diversificar su presencia en el catálogo regional. La serie derivada enfocará su relato en el universo judicial y la vida del abogado representado por Gabriel Goity, incorporando tramas independientes que funcionalizan el legado de la historia principal y habilitan exploraciones temáticas autónomas dentro del mismo universo.

A efectos de maximizar el engagement, la plataforma reorganizó el acceso al contenido previo: todas las temporadas originales, lanzadas antes en Star+, están disponibles para los suscriptores actuales de Disney+ en formato completo. La apuesta por el estreno simultáneo de la cuarta temporada replica la política de distribución vigente para las grandes producciones seriales y responde a la demanda de consumo on demand en la región.

Con el despliegue de materiales promocionales y el anuncio de nuevos desarrollos, Disney+ consolida su posición como distribuidor exclusivo de El encargado y su spin-off, renovando la apuesta por ficciones de producción argentina en un mercado cada vez más competido dentro del segmento de plataformas.

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