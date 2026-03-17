“Fue solo un accidente”: el thriller de Jafar Panahi que revoluciona el cine independiente llegó al streaming

La película aclamada por la crítica y multipremiada del autor iraní Jafar Panahi (No Bears, Taxi), estará disponible en Argentina en streaming. (MUBI)

La plataforma de streaming MUBI ya ofrece en exclusiva para Argentina Fue Solo un Accidente, la más reciente película del cineasta iraní Jafar Panahi. El filme, que tuvo su estreno local el 6 de marzo, se presenta como un thriller de autor que aborda los dilemas de la justicia y la venganza en un contexto político marcado por el autoritarismo.

La producción, que cuenta con coproducción francesa, alcanzó cuatro nominaciones en la 83ª edición de los Globos de Oro: Mejor Película (Drama), Mejor Dirección para Panahi, Mejor Guion (Mehdi Mahmoudian y el propio Panahi) y Mejor Película en Lengua Extranjera. Además, disputó dos estatuillas en la 98ª edición de los Premios Óscar en las categorías de Mejor Guion Original y Mejor Película Internacional. El filme fue reconocido con la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

La narrativa de Fue Solo un Accidente profundiza en los límites de la justicia y el peso de la memoria colectiva. (MUBI)

El argumento de Fue Solo un Accidente se desarrolla en Irán y sitúa en el centro al mecánico de automóviles Vahid, quien identifica en un desconocido a su posible torturador del pasado. El protagonista decide secuestrar a este hombre, Eghbal, sin pruebas concluyentes más allá del característico sonido de su pierna protésica. Para confirmar su sospecha, Vahid convoca a otras víctimas que también atravesaron períodos de detención y represión, creando un clima de tensión que crece a medida que el grupo discute sobre identidad, culpa y el significado real de la justicia. La película mantiene un ritmo electrizante y que el guion explora los límites morales de la venganza colectiva.

El estreno de Fue Solo un Accidente ocurre en un contexto particular para Panahi, quien enfrenta una condena reciente a un año de prisión impuesta por el Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán. Según la información difundida por su abogado Mostafa Nili y recogida por CNN en Español, la sentencia también le prohíbe salir del país durante dos años por presuntas actividades consideradas propagandísticas. En declaraciones a ese medio, el cineasta recuerda que ya había sido arrestado en 2010, momento en que se le prohibió viajar y filmar, así como su reclusión entre julio de 2022 y febrero de 2023. Panahi señala: “Siempre existe lo amargo y lo dulce. Me pregunto por qué no puedo ver mi película con mi gente. Pero también me alegra que el mundo pueda acercarse a la cultura y la historia de mi país”, relató a CNN en Español.

Una de las escenas centrales muestra al grupo de víctimas debatiendo sobre la verdadera identidad de Eghbal. (MUBI)

El filme, rodado en condiciones de clandestinidad, profundiza en la situación social iraní a través de una narrativa que refleja las restricciones y desafíos de sus habitantes. Panahi, conocido por su oposición al régimen, ha construido una filmografía que dialoga con la realidad política de Irán. Según CNN Español, el director expresó que el arte y el cine funcionan como testimonio de la historia y la resistencia, incluso cuando el contexto impone severas limitaciones a la libertad de expresión.

Fue Solo un Accidente se inscribe en la tradición del cine de autor iraní, con una puesta en escena que privilegia el realismo y la construcción de atmósferas densas, donde la tensión moral atraviesa a los personajes. El guion, escrito junto a Mehdi Mahmoudian, invita a reconsiderar la frontera entre el bien y el mal, y coloca al espectador ante preguntas sobre la legitimidad de la retribución y el peso de la memoria colectiva. Variety destaca la habilidad de Panahi para retratar el clima de sospecha y ambigüedad, así como la fuerza de las interpretaciones del elenco.

Fue Solo un Accidente, la película que explora las consecuencias de la venganza y la búsqueda de justicia en la sociedad iraní.(MUBI)

La trama introduce a una niña y una madre que discuten la responsabilidad sobre la muerte de un animal, un episodio que funciona como alegoría de la posibilidad de cambio y esperanza en la sociedad. Panahi explicó a CNN en Español que la figura de la niña representa la continuidad y el futuro del país. “El futuro continúa, y eso influirá en la mente del espectador”, afirmó el director.

MUBI, plataforma que promueve el cine de autor internacional, refuerza así su catálogo con una de las producciones más reconocidas del año. La llegada de Fue Solo un Accidente a streaming en Argentina permite el acceso inmediato a una obra que ya cuenta con múltiples galardones y que permanece en el centro del debate sobre el cine político contemporáneo.