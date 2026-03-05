Scarpetta: Médico forense apuesta por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis para revolucionar el género policial en streaming

El caso que la hizo famosa podría ser el que la destruya. Basada en las novelas de Patricia Cornwell, Scarpetta se estrena el 11 de marzo en Prime Video. (Prime Video)

El próximo 11 de marzo de 2026, Prime Video estrenará Scarpetta: Médico Forense, adaptación de la saga literaria que ha vendido más de 120 millones de copias a nivel global. Esta nueva serie cuenta con Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis como protagonistas y productoras ejecutivas, mientras que Liz Sarnoff figura como escritora, showrunner y productora ejecutiva. La producción lleva el respaldo de Amazon MGM Studios y Blumhouse Television, marcando la culminación de años de desarrollo para una de las franquicias criminales más esperadas del catálogo premium de la plataforma.

La narrativa de Scarpetta presenta dos líneas temporales que alternan el presente de la doctora forense con momentos clave de su carrera en los años noventa. El reparto suma a Bobby Cannavale como el detective Pete Marino y a Simon Baker como el perfilador del FBI, Benton Wesley, junto a Ariana DeBose en el papel de Lucy Farinelli Watson, la sobrina experta en tecnología. Así, los hechos de décadas pasadas afectan directamente la investigación de un asesinato que pone en juego tanto la carrera como la vida personal de la protagonista.

Prime Video estrenará 'Scarpetta: Médico Forense' el 11 de marzo de 2026 con Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis como protagonistas y productoras ejecutivas.

Según la información oficial, Liz Sarnoff, nominada al Emmy por su trabajo en Barry y Lost, lidera la escritura y la supervisión ejecutiva del proyecto. David Gordon Green ha dirigido cinco de los ocho episodios de la primera temporada y también participa como productor ejecutivo. Patricia Cornwell, creadora de la saga, ha estado involucrada a través de P&S Projects, trabajando junto con un equipo integrado por Per Saari, Jason Blum, Jeremy Gold, Chris Dickie y Chris McCumber en la producción ejecutiva.

La presencia de Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis como productoras ejecutivas responde a un compromiso con la representación de personajes femeninos complejos en el thriller televisivo. Para Kidman, el lanzamiento supone un regreso al suspenso psicológico y refuerza su apuesta por proyectos donde conjuga actuación y liderazgo creativo. El plan de adaptación busca atraer tanto a fans de la saga literaria como a nuevas audiencias a través de una serie de alto perfil.

Estrategias narrativas y desarrollo de franquicia

La serie apuesta por un reparto que alterna versiones adultas y jóvenes de los personajes, incorporando a Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale y Hunter Parrish. Esta estrategia permite profundizar en la evolución de relaciones y conflictos a través de las décadas, diferenciándose de otras adaptaciones de novelas de crimen que optan por narrativas de caso único.

La labor de Liz Sarnoff al frente de la serie y la dirección de David Gordon Green anticipan una producción con alto estándar visual. Con la autora original supervisando los detalles de la adaptación, Scarpetta busca alejarse de las licencias habituales que han limitado la recepción de otros proyectos similares.

La serie 'Scarpetta' adapta la exitosa saga literaria de Patricia Cornwell, que ha vendido más de 120 millones de copias en todo el mundo.

El respaldo internacional de la saga se refleja en más de 120 millones de ejemplares vendidos y una audiencia sólida fuera de Estados Unidos. La viabilidad de la serie como franquicia dependerá de la respuesta inicial de los espectadores y la valoración crítica.