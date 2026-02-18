Channing Tatum perdió 30 kilos para ser Roofman: robos por los techos, un refugio insólito y el primer puesto en Prime Video

Después de escapar de prisión, el exsoldado y ladrón profesional Jeffrey Manchester encuentra refugio en una tienda Toys "R" Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto mientras planea su próximo movimiento. Sin embargo, cuando se enamora de una madre divorciada, su doble vida comienza a desmoronarse. (DIamond Films)

La llegada de Un buen ladrón (Roofman) al catálogo de Prime Video colocó de inmediato al filme en el primer puesto de popularidad y reavivó el interés por la figura real de Jeffrey Manchester. La producción, escrita y dirigida por Derek Cianfrance y protagonizada por Channing Tatum, Kirsten Dunst y Peter Dinklage, está basada en una historia tan singular que llevó a sus creadores a cuestionar los límites de la ficción.

La trama retoma la historia de Manchester, un exmilitar de Carolina del Norte, cuyo historial delictivo abarca el robo de 42 restaurantes, principalmente McDonald’s, irrumpiendo por el techo durante la noche y esperando en el baño hasta la apertura. Según explicó Cianfrance en Time: "Si escribiera esto como pura ficción, sería un guionista terrible“, afirmó.

Channing Tatum lidera un elenco estelar en el póster de 'Un Buen Ladrón', una película de Derek Cianfrance inspirada en la asombrosa historia real de Jeffrey Manchester. (Diamond Films)

El principal reto del equipo fue adaptar una sucesión de hechos reales que rozan lo inverosímil. Tatum relató a Time su asombro inicial ante el proyecto: Esto no puede ser todo cierto, remarcando el efecto que tuvo el guion en él mismo.

El director confirmó a Time que la serie de robos de Manchester duró dos años y concluyó temporalmente cuando fue arrestado en noviembre de 2000, con apenas 28 años. Durante sus asaltos, Manchester mostraba una actitud descrita por las víctimas como educada y arrepentida, a tal punto que en ocasiones se disculpaba: Lo siento. Lo siento mucho. Son buena gente. El malo soy yo. Siento hacerles esto.

Channing Tatum y Kirsten Dunst en "Roofman: Un buen ladrón". (Diamond Films)

(ALERTA SPOILER del caso real). Manchester fue condenado a 35 años de prisión tras rechazar un acuerdo judicial que le habría significado entre 15 y 22 años de condena. Durante los interrogatorios, según Time, explicó: lo había hecho por dinero, para pagar las facturas y comprar cosas para mis hijos.

Al cumplir solo cuatro años de condena, Manchester escapó en junio de 2004 ocultándose bajo un camión. Consiguió llegar a Charlotte e instalarse en una tienda Toys R Us, donde —de acuerdo a la investigación de Time— sobrevivió seis meses alimentándose de papillas envasadas y caramelos. Para la película, el guion omitió el detalle de que también utilizó una tienda de electrónica abandonada contigua como refugio.

“Un buen ladrón” está basado en una historia real. (Diamond Films)

Durante ese período en la clandestinidad, el fugitivo se infiltró en eventos de una iglesia local bajo el alias John Zorn, donde mantuvo una relación sentimental con Leigh Wainscott. En la versión cinematográfica, Leigh aparece como empleada de la tienda de juguetes, cosa que Cianfrance desmintió en Time: Esa parte es falsa.

El desenlace del caso, tanto en la pantalla como en la vida real, fue excepcional. Según recogen los testimonios en Time, Manchester volvió para ver a Wainscott antes de huir, lo que permitió a la policía ubicarlo. La novia colaboró con las autoridades y, tras un seguimiento, fue arrestado en un supermercado cuando intentaba comprar flores para el cumpleaños de Leigh.

La película 'Roofman: Un ladrón en el tejado' lideró el ranking de Prime Video tras su estreno y renovó el interés por Jeffrey Manchester. (Diamond Films)

Actualmente, Manchester continúa en la Prisión Central de Raleigh, Carolina del Norte: cumple 35 años por los cargos originales y otros 25 por delitos cometidos tras su fuga. Intentó dos nuevas evasiones, en 2009 y 2017, ambas sin éxito. Su salida está prevista para el 4 de diciembre de 2036.

En el proceso de producción, Cianfrance contactó a policías, jueces, familiares y a la propia Leigh para corroborar los hechos. Según su testimonio en Time, todos confirmaron la veracidad de las historias, e incluso varios expresaron impresiones positivas sobre Manchester, salvo un dentista, cuya consulta el criminal incendió por temor a que los registros dentales lo delataran.

Peter Dinklage recordó cómo fue para el grabar "Un buen ladrón". (Diamond Films)

La implicación de Channing Tatum aportó autenticidad al proyecto. El propio Manchester sugirió, en charlas con Cianfrance, ajustes físicos al actor, ya que él mismo hubo de adaptarse para ocultarse en espacios mínimos. Tatum perdió 30 kilos antes de la filmación.

Manchester colaboró en la asesoría del filme desde prisión y mantuvo contacto tanto con el director como con Tatum. En palabras del propio Manchester recogidas: "Channing y yo tenemos mucho en común. Ambos tenemos mucha energía y los dos somos muy guapos“.

No te pierdas esta apasionante historia basada en un caso real en Prime Video.