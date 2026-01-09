Qué puedo ver

La serie deportiva Heated Rivalry llega a HBO Max Latinoamérica tras desatar furor en redes

La esperada ficción sobre Shane Hollander e Ilya Rozanov aterriza en la región tras batir récords de audiencia, abordando temas de diversidad y autodescubrimiento que ya dieron mucho de qué hablar en Canadá

Guardar
HBO Max anuncia el próximo estreno en febrero en Latinoamérica de la serie original de Crave HEATED RIVALRY, un drama romántico basado en la aclamada saga literaria Game Changers de la autora Rachel Reid. (HBO Max)

El arribo de Heated Rivalry a HBO Max Latinoamérica marca un movimiento estratégico dentro del calendario de estrenos para la plataforma en la región, luego de que el servicio confirmara que la serie romántica deportiva basada en la saga Game Changers de Rachel Reid estaría disponible a partir de febrero, alineándose así con su desembarco europeo.

Desde HBO Max, anticiparon en su canal oficial que “¿Escuché que por aquí les gusta el hockey? #HeatedRivalry llega en febrero a HBO Max”, respuesta directa a la demanda que la producción canadiense generó entre el público latinoamericano y español tras su éxito inicial en la plataforma Crave de Canadá.

HBO Max Latinoamérica confirma el
HBO Max Latinoamérica confirma el estreno de Heated Rivalry, la serie romántica deportiva basada en la saga Game Changers de Rachel Reid. (HBO Max)

La ficción, creada por Jacob Tierney, abordó la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos grandes figuras de la Major League Hockey, interpretados por Hudson Williams y Connor Storrie. Según la sinopsis oficial, “Shane e Ilya son dos de los nombres más importantes de la Major League Hockey, unidos por la ambición, la competencia y una atracción magnética que ninguno de los dos logra comprender del todo. Lo que comienza como un encuentro casual entre dos jóvenes novatos evoluciona, a lo largo de ocho años, en un viaje marcado por el amor, la negación y el autodescubrimiento. Mientras persiguen el éxito deportivo sobre el hielo, ambos deben enfrentar una decisión crucial: si existe espacio para el amor verdadero en un mundo tan exigente y competitivo como el suyo”.

La serie, producida por Accent Aigu Entertainment en asociación con Crave (Bell Media) y distribuida internacionalmente por Sphere Abacus, registró seis episodios en su primera temporada. El elenco secundario integró nombres como François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

La trama de Heated Rivalry
La trama de Heated Rivalry explora relaciones LGBT en el mundo del hockey profesional, abordando temas de autodescubrimiento y aceptación personal. (HBO Max/Crave)

Heated Rivalry surgió como un auténtico fenómeno dentro del género, batiendo récords de audiencia y generando conversación tanto por su aproximación a las historias LGBT como por la explicitud de sus escenas, fórmula que derivó en un 98% de aprobación en Rotten Tomatoes. HBO Max argumentó su decisión de incorporar la serie alegando el eco generado por “breves fragmentos que circularon de manera no oficial” y que “cautivó a audiencias de todo el mundo, incluso a través de breves fragmentos”.

El estreno en Canadá durante 2025 en la plataforma Crave, que no tiene presencia regional, provocó que buena parte del público latinoamericano recurriera a contenidos virales para acceder a la historia, expectativa que fue recogida por HBO Max en su anuncio de lanzamiento para la región. La serie se verá en Argentina finalmente en el mes de febrero.

Temas Relacionados

Heated RivalryHudson WilliamsConnor StorrieHBO Maxseriesqué puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

SAG Awards 2026: lista completa de nominados a los premios del Sindicato de Actores

La premiación, ahora rebautizada como Actor Awards, reveló a sus nominados en cine y televisión

SAG Awards 2026: lista completa

Agatha Christie regresa: un crimen inesperado y la miniserie de Netflix que reinventa el misterio

Lady Eileen Brent emerge como protagonista en una historia marcada por secretos y tensión. Un reparto de estrellas y una broma fatal renuevan el clásico literario

Agatha Christie regresa: un crimen

Matt Damon y Ben Affleck se enfrentan al peligroso juego de la desconfianza en el thriller ‘“El botín” de Netflix

El nuevo largometraje dirigido por Joe Carnahan lleva a los dos amigos de Hollywood a un intenso duelo moral y policial, donde los millones hallados en Miami desafían las lealtades del equipo de protagonistas

Matt Damon y Ben Affleck

“The Pitt”, “Adolescence” y “The Studio” conquistan la televisión en los Critics Choice Awards

Las nuevas series dejaron huella al llevarse las principales categorías, con actuaciones memorables de Noah Wyle, Sarah Snook y Seth Rogen que redefinieron el panorama televisivo de este año en la gala número 31

“The Pitt”, “Adolescence” y “The

“El tiempo de las moscas”: Carla Peterson y Nancy Dupláa lideran la apuesta de Netflix por el noir argentino

La miniserie reúne humor, suspenso y una mirada feminista en una historia de supervivencia poscarcelaria, con dos protagonistas icónicas que sorprenden con sus papeles de heroínas nada convencionales y mucha valentía accidental

“El tiempo de las moscas”:
DEPORTES
Lo que no se vio

Lo que no se vio de la tensa discusión entre Simeone y Vinícius: la áspera intervención de Xabi Alonso

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El posteo misterioso que destapó un escándalo de infidelidad que involucra a un equipo completo: “El ambiente es muy tóxico”

TELESHOW
El Teto Medina contó que

El Teto Medina contó que le diagnosticaron cáncer de Colon: “Haciéndole caso a los médicos”

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

INFOBAE AMÉRICA

Bebés y realidad extendida: cómo

Bebés y realidad extendida: cómo aprenden nuevas palabras sin un adulto presente

Cambios hormonales: cómo la transición a la menopausia impacta en el ánimo

El origen de la frase “no hay dos copos de nieve iguales” y el hombre que la hizo famosa

Rusia confirmó que atacó a Ucrania con un misil hipersónico Oreshnik en respuesta al supuesto ataque contra la residencia de Putin

El presidente de Corea del Sur viajará a Japón tras su encuentro con el líder chino Xi Jinping en medio de las tensiones regionales