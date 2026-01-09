La serie deportiva Heated Rivalry llega a HBO Max Latinoamérica tras desatar furor en redes

HBO Max anuncia el próximo estreno en febrero en Latinoamérica de la serie original de Crave HEATED RIVALRY, un drama romántico basado en la aclamada saga literaria Game Changers de la autora Rachel Reid. (HBO Max)

El arribo de Heated Rivalry a HBO Max Latinoamérica marca un movimiento estratégico dentro del calendario de estrenos para la plataforma en la región, luego de que el servicio confirmara que la serie romántica deportiva basada en la saga Game Changers de Rachel Reid estaría disponible a partir de febrero, alineándose así con su desembarco europeo.

Desde HBO Max, anticiparon en su canal oficial que “¿Escuché que por aquí les gusta el hockey? #HeatedRivalry llega en febrero a HBO Max”, respuesta directa a la demanda que la producción canadiense generó entre el público latinoamericano y español tras su éxito inicial en la plataforma Crave de Canadá.

La ficción, creada por Jacob Tierney, abordó la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos grandes figuras de la Major League Hockey, interpretados por Hudson Williams y Connor Storrie. Según la sinopsis oficial, “Shane e Ilya son dos de los nombres más importantes de la Major League Hockey, unidos por la ambición, la competencia y una atracción magnética que ninguno de los dos logra comprender del todo. Lo que comienza como un encuentro casual entre dos jóvenes novatos evoluciona, a lo largo de ocho años, en un viaje marcado por el amor, la negación y el autodescubrimiento. Mientras persiguen el éxito deportivo sobre el hielo, ambos deben enfrentar una decisión crucial: si existe espacio para el amor verdadero en un mundo tan exigente y competitivo como el suyo”.

La serie, producida por Accent Aigu Entertainment en asociación con Crave (Bell Media) y distribuida internacionalmente por Sphere Abacus, registró seis episodios en su primera temporada. El elenco secundario integró nombres como François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

Heated Rivalry surgió como un auténtico fenómeno dentro del género, batiendo récords de audiencia y generando conversación tanto por su aproximación a las historias LGBT como por la explicitud de sus escenas, fórmula que derivó en un 98% de aprobación en Rotten Tomatoes. HBO Max argumentó su decisión de incorporar la serie alegando el eco generado por “breves fragmentos que circularon de manera no oficial” y que “cautivó a audiencias de todo el mundo, incluso a través de breves fragmentos”.

El estreno en Canadá durante 2025 en la plataforma Crave, que no tiene presencia regional, provocó que buena parte del público latinoamericano recurriera a contenidos virales para acceder a la historia, expectativa que fue recogida por HBO Max en su anuncio de lanzamiento para la región. La serie se verá en Argentina finalmente en el mes de febrero.