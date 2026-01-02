“El tiempo de las moscas”: Carla Peterson y Nancy Dupláa lideran la apuesta de Netflix por el noir argentino

La miniserie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa adapta las obras 'Tuya' y 'El tiempo de las moscas', explorando la reintegración social femenina tras la prisión. (Crédito: Cleo Bouza / Netflix ©️2025)

El lanzamiento global de El tiempo de las moscas marca el inicio de 2026 en Netflix y representa una de las apuestas más sólidas de la plataforma por la ficción argentina. Basada en las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas” de Claudia Piñeiro, la miniserie reunió a dos nombres icónicos del audiovisual local: Carla Peterson y Nancy Dupláa. El proyecto, llevado adelante por la productora Vanessa Ragone y dirigido por Ana Katz y Benjamín Naishtat, concretó una colaboración entre talentos consagrados del cine y la televisión del país.

Desde su estreno el 1 de enero de 2026, la ficción se apoyó en seis episodios de 30 minutos, donde el relato combinó humor, suspenso y un análisis sobre la libertad y la amistad. La sinopsis oficial de Netflix presentó a dos ex presidiarias convertidas en heroínas cuando aceptaron un encargo peligroso y, tras sospechar de una trampa, tomaron la decisión de convertirse en detectives de sí mismas: “Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), intuyen que les han tendido una trampa y deben, en tiempo récord y sin recursos, convertirse en detectives de su propia vida, cargándose de valentía pero con una inevitable torpeza”, comunicó la plataforma. Este punto de partida narrativo marcó la tónica de la serie y evidenció el propósito de la adaptación literaria, basada en la potencia de los personajes.

La serie se destaca como ejemplo del noir argentino contemporáneo, aportando un análisis simbólico sobre la supervivencia y la resiliencia femenina. (Crédito: Cleo Bouza / Netflix ©️2025)

Las dos obras de Piñeiro —“Tuya” (2005) y “El tiempo de las moscas” (2022)— funcionaron como eje para explorar la reintegración social tras el encierro y las complejidades de la vida poscarcelaria femenina. La producción recurrió a la estética y los códigos del noir, mientras desplegó una mirada sociológica sobre el “retorno” y la “muerte civil”, conceptos que se anclaron en la figura de Inés Experey. “En mi literatura me comprometo y digo lo que pienso”, sostuvo Claudia Piñeiro, según registró Los Andes, reafirmando el carácter de intervención política y cultural de la ficción.

El equipo de dirección y adaptación literaria priorizó un abordaje contemporáneo, especialmente en clave feminista. Los creadores incorporaron referencias directas al movimiento “Ni Una Menos” y a los debates sociales que redefinieron la percepción de los crímenes de género en Argentina a partir de 2015. “Mató a una mujer. En la serie, debe confrontar el hecho de que sus acciones, justificadas por ella como defensa de la familia, son ahora vistas a través de la lente de la misoginia internalizada”, analizó Sandra Molina para Los Andes. La especialista remarcó además que la alianza entre Inés y La Manca constituyó “un feminismo accidental”, donde la praxis emergió a partir de la supervivencia y el acompañamiento cotidiano, más allá de la retórica.

Nancy Duplaa como La Manca en El Tiempo de las Moscas. (Crédito: Cleo Bouza / Netflix ©️2025)

Completan el elenco Valeria Lois como Susana Bonar, Osqui Guzmán como Rody, Jimena Anganuzzi como Trini, Diego Velázquez como Ricky, Carlos Belloso, Julia Dorto como Lali, Ana Castro, Diego Cremonesi como Ernesto, Lola Berthet, Julieta Laso, Ezequiel Radusky, Mariano Sayavedra, Susana Varela, María Marull, Mercedes Moltedo, Ginette Reynal, Diego Gentile, Rudy Chernicoff, María Rosa Fugazot y Juan Luppi entre otros. Ya puedes disfrutar de esta historia en la plataforma que llegó el primer día de este nuevo año.