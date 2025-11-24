Qué puedo ver

Hoppers: Operación Castor presenta a Mabel, la heroína inesperada que desafía a los humanos con ayuda de la ciencia

La nueva apuesta de Disney y Pixar muestra a una joven que, gracias a la tecnología, se convierte en castor y lidera una rebelión animal llena de humor y sorpresas en el lago

¿Pero cómo consiguió esa coronita? ¡#Hoppers: Operación Castor de Disney y Pixar llega a los cines el 5 de marzo de 2026!

La llegada de Hoppers: Operación Castor, la nueva comedia animada de Disney y Pixar, promete revolucionar el género con una propuesta que combina tecnología, humor y una mirada inédita al mundo animal. El reciente lanzamiento de su tráiler y los nuevos pósteres han revelado detalles clave sobre la trama y el elenco, anticipando una historia en la que los animales, cansados de la intervención humana, se preparan para una rebelión liderada por una protagonista inesperada.

El filme, que se estrenará en cines de Latinoamérica el 5 de marzo de 2026, cuenta con un elenco de voces en inglés encabezado por Meryl Streep, quien interpreta a la Insect Queen, y Dave Franco, en el papel de Titus. A ellos se suman figuras como Kathy Najimy (Dr. Sam), Eduardo Franco (Loaf), Melissa Villaseñor (Ellen), Ego Nwodim (Fish Queen), Vanessa Bayer (Diane), Sam Richardson (Conner), Aparna Nancherla (Nisha), Nichole Sakura (Reptile Queens), Isiah Whitlock Jr. (Bird King), Steve Purcell (Amphibian King), Karen Huie (Grandma Tanaka) y Tom Law (Tom Lizard). Este grupo se integra a las voces previamente anunciadas de Piper Curda (Mabel), Bobby Moynihan (King George) y Jon Hamm (Mayor Jerry).

La historia sigue a Mabel,
La historia sigue a Mabel, una joven que utiliza tecnología para transferir su conciencia a un avatar de castor y comunicarse con animales. (Disney+)

La dirección está a cargo de Daniel Chong, conocido por su trabajo en “We Bare Bears”, mientras que la producción recae en Nicole Paradis Grindle, responsable de Los Increíbles 2. La música original ha sido compuesta por Mark Mothersbaugh, quien participó en Thor: Ragnarok. Según palabras de Chong y Grindle, “Hemos reunido a un elenco legendario para Hoppers: Operación Castor, y los talentos de voz realmente dieron todo de sí a la película. Con un humor desbordante, emociones genuinas o locos sonidos de animales, superaron todas nuestras expectativas”.

La historia gira en torno a Mabel, una joven apasionada por los animales, quien se ve envuelta en una experiencia extraordinaria gracias a una innovadora tecnología desarrollada por un grupo de científicas. Este avance permite transferir la conciencia humana a réplicas robóticas hiperrealistas de animales, posibilitando la comunicación directa con distintas especies. Mabel utiliza un “avatar” de castor para integrarse en el ecosistema de un lago, donde descubre secretos del mundo animal que jamás habría imaginado.

Hoppers: Operación Castor de Disney
Hoppers: Operación Castor de Disney y Pixar presenta una comedia animada que explora la rebelión animal con tecnología innovadora. (Crédito: Pixar. © 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.)

El tráiler muestra cómo Mabel, al ingresar en este nuevo entorno, debe superar pruebas para ser aceptada por los animales del lago. Su capacidad para ganarse la confianza de sus nuevos compañeros la lleva a involucrarse en la defensa de su hábitat frente al avance humano, desencadenando una rebelión. Uno de los científicos que monitorean la misión de la protagonista afirma: “Parece que se ha convertido en una líder rebelde como Juana de Arco”.

Entre los personajes destacados, Bobby Moynihan da voz a King George, un castor optimista y amable que lidera el estanque y es considerado el rey de los mamíferos. Por su parte, Jon Hamm interpreta a Mayor Jerry, un político en plena campaña de reelección en Beaverton, cuya imagen pública impecable contrasta con la frustración que le genera la incontrolable Mabel.

Meryl Streep lidera el elenco
Meryl Streep lidera el elenco de voces de Hoppers: Operación Castor como la Insect Queen, junto a Dave Franco y otras estrellas. (Pixar)

La película, titulada en Latinoamérica como Hoppers: Operación Castor, explora la interacción entre humanos y animales desde una perspectiva innovadora, utilizando la ciencia ficción para abordar temas de convivencia y resistencia. El avance sugiere que la rebelión animal será uno de los ejes centrales de la trama, con la participación estelar de Meryl Streep y un elenco que, según el equipo creativo, ha superado todas las expectativas en cuanto a interpretación y entrega.

