El tráiler de “IT: Bienvenidos a Derry” revela el lado más oscuro de la ciudad y un Pennywise renovado

La nueva serie de HBO Max, ambientada en los años sesenta, muestra cómo el terror comenzó a apoderarse de Derry, con Bill Skarsgård retomando su inquietante papel y un grupo de jóvenes enfrentando el horror

Maria Eugenia Capelo

Maria Eugenia Capelo

Nunca debiste irte. #ITBienvenidosADerry estrena el 26 de octubre en HBO y HBO Max. (HBO Max)

El regreso de Pennywise a la pantalla se materializa con el lanzamiento del tráiler y el póster oficial de IT: Bienvenidos a Derry, la nueva serie de HBO que se estrenará el 26 de octubre en HBO Max y en el canal HBO. Esta producción, ambientada en el universo creado por Stephen King, explora los orígenes del ciclo de terror que asola a la ciudad ficticia de Derry, en Maine, y promete sumergir a los espectadores en una narrativa que antecede a los acontecimientos de las películas dirigidas por Andy Muschietti.

La serie, compuesta por ocho episodios, se sitúa en el año 1962, exactamente 27 años antes de los sucesos narrados en la película ‘IT’ (ESO). En ese periodo, Derry fue escenario de tragedias que marcaron su historia, como el incendio en el club nocturno Black Spot, perteneciente a la comunidad afroamericana, que dejó decenas de víctimas en circunstancias nunca esclarecidas. Paralelamente, una ola de desapariciones infantiles sin resolver consolidó la reputación de la ciudad como epicentro de horrores inexplicables.

El regreso de Pennywise a la pantalla se concreta con el estreno de 'IT: Bienvenidos a Derry', la nueva serie de HBO que explora los orígenes del terror en la ciudad ficticia de Maine. (HBO Max)

El elenco principal está conformado por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y el regreso de Bill Skarsgård en el papel de Pennywise. La producción es fruto de la colaboración entre HBO y Warner Bros. Televisión, con desarrollo a cargo de Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs. Los Muschietti participan como productores ejecutivos a través de Double Dream, mientras que Fuchs lo hace por FiveTen, junto a Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin. El guion del primer episodio fue escrito por Fuchs, quien comparte la labor de showrunner con Kane, y Andy Muschietti dirige varios capítulos.

La narrativa de la franquicia IT se estructura en ciclos de 27 años, en los que el mal despierta en Derry. En 1989, la desaparición de Georgie Denbrough desencadenó una serie de investigaciones y reveló los secretos más oscuros de la ciudad. En ese contexto surgió el Club de los Perdedores, un grupo de jóvenes que descubrió y enfrentó a Pennywise, la entidad que habita las alcantarillas y se alimenta del miedo de los habitantes. Posteriormente, en 2016, tras casi tres décadas de aparente calma, nuevas tragedias y desapariciones infantiles obligaron a los Perdedores, ya adultos, a regresar a Derry para cumplir la promesa de su juventud: enfrentarse nuevamente a Pennywise y tratar de romper el ciclo de terror.

La serie IT: Bienvenidos a Derry se ambienta en 1962, 27 años antes de los sucesos de la película original, y profundiza en los ciclos de horror que asolan la ciudad. (HBO Max)

IT: Bienvenidos a Derry profundiza en los orígenes de este ciclo, explorando las raíces de la ciudad y ampliando la visión original establecida por Andy Muschietti en las dos películas previas. El tráiler oficial revela un elenco renovado de personajes jóvenes que viven en Derry durante la década de 1960, enfrentando los primeros indicios del horror que definirá sus vidas.

El lanzamiento de la serie coincide con el relanzamiento en cines de IT (ESO) el 25 de septiembre, donde los espectadores podrán revivir la tensión de la película en pantallas Dolby y acceder a un adelanto exclusivo de la nueva producción, disponible en salas seleccionadas.

La producción es una colaboración entre HBO y Warner Bros. Televisión, con Andy y Barbara Muschietti y Jason Fuchs como desarrolladores y productores ejecutivos.

El regreso de Bill Skarsgård como Pennywise ha generado gran expectativa entre los seguidores de la obra de King. En una entrevista realizada a principios de año, Skarsgård confesó que inicialmente no tenía intención de retomar el papel, pero la propuesta de los Muschietti lo convenció: “Sentí que ya no quería más”, explicó Skarsgård. “Además, como estaba rodando [Nosferatu], pensé: ‘Bueno, este es el punto final para mis papeles de monstruos. Pero son Barbara y Andy, y los adoro... y lo disfruté más de lo que esperaba. Pudimos explorar diferentes facetas del viejo Pennywise. Hay cosas geniales que no habíamos visto”, declaró el actor según una entrevista recogida por HBO Max.

IT: Bienvenidos a Derry se presenta como una precuela que expande el universo de la novela de Stephen King, mostrando el origen de Pennywise y su influencia en la ciudad. La serie, que llegará a HBO Max el 26 de octubre de 2025, promete desvelar nuevas capas de terror y misterio en Derry, donde, como recuerda la campaña promocional, el miedo nunca desaparece, solo espera para regresar.

