La ganadora del Oscar a mejor película ya se puede ver en streaming

La cinta protagonizada por Mikey Madison narra la odisea de una bailarina rusa, atrapada entre el amor y la presión familiar, en un relato que combina realismo y emociones extremas

Maria Eugenia Capelo

Maria Eugenia Capelo

Anora, una joven trabajadora sexual de Brooklyn, tiene la oportunidad de protagonizar una historia como la de Cenicienta cuando conoce al hijo de un millonario y se casa impulsivamente con él. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado cuando los padres de él parten hacia Nueva York para anular el matrimonio.(Crédito: Universal Pictures)

El reciente desembarco en HBO Max de Anora, la película que arrasó en la última edición de los Premios de la Academia con cinco estatuillas, ha reavivado el interés por una historia que desafía los límites del drama contemporáneo. Escrita y dirigida por Sean Baker, la cinta se distingue por su aproximación cruda y profundamente humana a la vida de Anora Mikheeva (Ani), una joven trabajadora sexual rusa radicada en Brighton Beach, Brooklyn. El relato, ambientado en 2018, se aparta de los convencionalismos al explorar la odisea de su protagonista, quien se ve arrastrada fuera de su rutina como bailarina erótica tras un encuentro fortuito con Iván Zakharov (Vanya), el hijo de un poderoso oligarca ruso.

La trama se intensifica cuando la relación entre Anora e Iván evoluciona rápidamente hacia un noviazgo apasionado, culminando en un matrimonio impulsivo en Las Vegas. Este giro, que podría parecer el desenlace de un cuento de hadas, marca en realidad el inicio de un conflicto central: la noticia del enlace llega a Rusia y los padres de Vanya deciden viajar a Nueva York con el objetivo de anular la unión. La película, que en un principio se sumerge en escenarios tan dispares como un club para caballeros en Manhattan, un complejo en la costa de Brooklyn y el extravagante universo de Las Vegas, pronto se transforma en una persecución cargada de tensión y humor oscuro por las calles de Brighton Beach, Coney Island y Manhattan.

La película obtuvo los premios a Mejor película, Mejor actriz, Mejor director, Mejor edición y Mejor guion original en los Oscar. (UIP)

El elenco, encabezado por Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov, Karren Karagulian y Vache Tovmasyan, da vida a una galería de personajes que encarnan tanto la vulnerabilidad como la determinación. La interpretación de Madison en el papel de Anora ha sido especialmente reconocida, contribuyendo a que la película obtuviera los premios a Mejor película, Mejor actriz, Mejor director, Mejor edición y Mejor guion original en la última entrega de los Oscar.

La dirección de Sean Baker imprime a la obra un ritmo narrativo que desafía las expectativas del espectador. Cuando la historia parece asentarse en la cadencia de un romance, la película da un giro y se convierte en una exploración de los límites del poder familiar y la lucha por la libertad individual. Hacia el desenlace, el tono se torna más introspectivo y conmovedor, acompañando a Anora en su regreso al hogar que creyó haber dejado atrás.

La historia de Anora Mikheeva, una joven trabajadora sexual rusa en Brooklyn, desafía los límites del drama contemporáneo. (UIP)

La producción, a cargo de Alex Coco, Samantha Quan y el propio Sean Baker, cuenta con un equipo técnico destacado: la dirección de fotografía de Drew Daniels, el diseño de producción de Stephen Phelps, la edición de Sean Baker y el vestuario de Jocelyn Pierce. Entre los productores ejecutivos figuran Ken Meyer, Clay Pecorin, Glen Basner, Alison Cohen y Milan Popelka.

Anora se distingue por su capacidad para combinar el realismo característico de Baker con una narrativa intensa que aborda cuestiones como la desigualdad social, la autonomía personal y la presión de los lazos familiares. La película invita a preguntarse, a lo largo de su desarrollo, qué pesa más: el amor genuino o los intereses de poder. Con una carga emocional que oscila entre la esperanza y la tristeza, la obra se erige como un retrato extremo de una situación marginal.

“Anora” se consolida como uno de los estrenos más importantes del año en HBO Max, combinando realismo y carga emocional.

Ya disponible en HBO Max, Anora se consolida como uno de los estrenos más destacados del año en la plataforma, ofreciendo una experiencia cinematográfica que desafía y conmueve a partes iguales.

