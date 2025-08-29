“Kostas”, la serie griega llega a Argentina con una historia marcada por la crisis y la justicia

La serie griega Kostas llega a Argentina a través de Europa Europa desde el 10 de septiembre a las 22:00. (Europa Europa)

La serie griega Kostas llega a Argentina a través de Europa Europa, que la emitirá desde el miércoles 10 de septiembre a las 22:00 (hora argentina).

Ambientada en la Atenas de 2009, una ciudad sacudida por la crisis y la inestabilidad, la trama sigue al comisario Kostas Charitos, jefe de la Sección de Homicidios de la Policía de Atenas. El personaje, interpretado por Stefano Fresi, se caracteriza por su aversión a la tecnología, su apego a las rutinas y su pasión por los diccionarios, donde busca respuestas a los enigmas más complejos. A pesar de su carácter rudo y su incomodidad social, Kostas se guía por un sentido inquebrantable de la justicia y una intuición que le permite avanzar en las investigaciones, incluso cuando la burocracia y las órdenes de sus superiores, como Ghikas, intentan obstaculizar su labor.

Atenas se convierte en un personaje más, reflejando el caos y la crisis social de 2009. (Europa Europa)

La serie, dirigida por Milena Cocozza y producida por Palomar en colaboración con Rai Fiction, adapta la saga literaria de Petros Markaris, compuesta por 16 libros y publicada por La Nave di Teseo. La primera temporada, dividida en cuatro episodios, se basa en las novelas Ultime della Notte, Difesa a Zona y Si è suicidato il Che. El equipo de producción es el mismo que llevó a la pantalla al célebre Comisario Montalbano, lo que refuerza la expectativa en torno a la calidad de la propuesta.

En el núcleo familiar de Kostas, la relación con su esposa Adriana y su hija Caterina revela una dinámica marcada por la cercanía y los conflictos cotidianos. Caterina, estudiante de derecho, es objeto de la preocupación y el juicio constante de su padre, especialmente respecto a sus relaciones sentimentales. El pasado familiar añade una capa de complejidad: la figura de Stefanos, padre de Kostas y expolicía durante la dictadura de los coroneles, proyecta una sombra ambigua sobre la vida del comisario. A lo largo de la serie, el encuentro con Lambros, un antiguo revolucionario comunista, permite descubrir una faceta más humana de Stefanos y aporta nuevas perspectivas a las investigaciones policiales.

La relación familiar de Kostas y la figura de su padre Stefanos añaden complejidad a la trama. (Europa Europa)

El reparto incluye a Francesca Inaudi como Adriana Charitos, Blu Yoshimi en el papel de Caterina, Marco Palvetti como Petros, subcomisario de la sección de homicidios, y Luigi Di Fiore como Ghikas, superior directo de Kostas. Completan el elenco Giulio Tropea (Nikos), Maria Chiara Centorami (Klio), Massimo Mesciulam (Lambros Zisis), Daniele La Leggia (Panos), Michele Rosiello (Fanis), Jerry Mastrodomenico (Markidis) y Elena Di Cioccio (Melina).

La ciudad de Atenas se convierte en un personaje más, reflejando el caos, la historia y la corrupción que la atraviesan, y funcionando como espejo de las grandes urbes italianas. La ambientación de 2009, con una Grecia golpeada por la crisis y la urbanización descontrolada, refuerza el trasfondo social y político de la serie.

La serie adapta la saga literaria de Petros Markaris y está dirigida por Milena Cocozza. (Europa Europa)

Stefano Fresi ha señalado que su interpretación de Kostas incorpora una dimensión de empatía personal que suaviza la dureza del personaje literario. El actor explicó: «Mi empatía personal con el mundo ha entrado a suavizar el Kostas de las novelas. Fue un juego de equilibrios, porque por otro lado estoy contento de haber encontrado la dureza del personaje, que quizás atenúa un poco mi proverbial diplomacia». Sobre las comparaciones con el Comisario Montalbano, Fresi afirmó: «¿Kostas un Montalbano griego? No me gustan mucho las comparaciones porque perjudican un poco la originalidad de un autor que escribió las novelas antes del ’95, pero está claro que esperamos tener el mismo éxito que Montalbano».

