Conoce “Los Mufas”, la comedia negra argentina que ironiza sobre supersticiones y portadores de mala suerte

La mala suerte tiene una cura, pero ellos son un caso extremo #LosMufas: Suerte para la desgracia, estreno 12 de Septiembre en (Disney Plus)

La llegada de septiembre trae consigo un nuevo exponente de la comedia negra nacional. Según el anuncio oficial realizado por la plataforma, Disney+ estrenará el viernes 12 de septiembre la serie Los Mufas: suerte para la desgracia, que ofrecerá todos sus episodios en simultáneo, incorporando al catálogo una producción argentina que explora el misterioso y supersticioso mundo de los denominados “mufas”.

Con Daniel Hendler en la piel de Roque, un periodista especializado en fenómenos paranormales, y Diego Cremonesi interpretando a Vicente, considerado el “mufa” más temido del país, la trama inicia cuando ambos se embarcan en una peculiar investigación. El objetivo: esclarecer los orígenes y consecuencias de ese singular fenómeno argentino, donde ciertas personas, según la creencia popular, afectan negativamente el entorno generando infortunios y catástrofes inexplicables a su alrededor. La serie alterna el humor ácido con el retrato de un submundo que coquetea con las supersticiones más arraigadas.

Daniel Hendler y Diego Cremonesi, en los roles de Roque y Vicente, intentan entender el fenómeno de la mala suerte mientras su propia cotidianeidad se complica (Disney+)

Al poco tiempo de iniciar la investigación, Roque y Vicente chocan con la resistencia del jefe multimillonario de Roque, quien busca impedir a toda costa la publicación del informe sobre los “mufas”. La oferta de este personaje desata el principal conflicto de la serie: propone a Roque, a cambio de una considerable suma de dinero, que rescate a su hija de una llamada “secta mufa” liderada por un parapsicólogo despiadado y manipulador. Así, la línea entre el periodismo de investigación, la deuda personal y la supervivencia profesional se desdibuja, mientras los protagonistas deben sortear situaciones tan absurdas como peligrosas.

En este universo dominado por la mala suerte, Carla Quevedo acompaña en el rol de Emma, completando el trío protagónico. La acción se ve enriquecida con las participaciones especiales de Osmar Núñez como Valerga y Pilar Gamboa en el papel de Rosario, además de Nacho Gadano, Sofía Brito, Emiliano Kaczka, Damián Dreizik y Blanca Olivetti en el elenco. Cada actor compone personajes que, desde diferentes grados de escepticismo o fanatismo, aportan matices a la exploración de la cultura de la “mala leche”.

Carla Quevedo interpreta a Emma, pieza clave en el entramado de lealtades y dudas que atraviesa a los protagonistas. (Disney+)

La serie nace de una idea de Sebastián Borensztein y es producida por Kapow, reafirmando el auge de las producciones originales argentinas en plataformas internacionales. El proyecto cuenta con la dirección de Gabriel Medina, quien también comparte créditos de guion junto a Javier Rao. La concreción estética y narrativa ratifica la intención de ofrecer una experiencia que oscila entre el humor negro, el misterio y el absurdo, sin caer en la trivialización de los mitos populares.

Según detalló el equipo creativo al darse a conocer hoy el póster y tráiler oficiales, “Los Mufas: suerte para la desgracia” cuenta con ocho episodios de 30 minutos de duración cada uno. Así, la estructura breve de sus capítulos permite un ritmo ágil y secuencias donde la catástrofe y el desconcierto nunca esperan demasiado.

Elenco central de la serie reunido, entre supersticiones, tensiones y el siempre presente peligro de la “mufa”. (Disney+)

Enmarcada en la cultura argentina y sus supersticiones, la serie desembarca con una apuesta por el humor ácido y la parodia, invitando al público a descubrir cómo la supuesta “mufa” puede convertirse en el motor de acciones delirantes, heroicas o simplemente irremediables.