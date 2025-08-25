“Nadie quiere esto” regresa a Netflix con nueva temporada y elenco estelar

Netflix anuncia la fecha de estreno de la segunda temporada de 'Nadie quiere esto' para el 23 de octubre de 2025. (Crédito: Erin Simkin/Netflix © 2025)

El anuncio de la fecha de estreno de la segunda temporada de Nadie quiere esto ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie. La plataforma Netflix confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 23 de octubre de 2025, consolidando el regreso de una de las comedias románticas más exitosas del último año. La noticia fue revelada durante el evento FYSEE L.A., celebrado en el Museo de la Academia en Los Ángeles, donde participaron la creadora Erin Foster, la productora ejecutiva Sara Foster, la protagonista Kristen Bell y otros miembros del elenco, según informó The Hollywood Reporter.

El fenómeno de Nadie quiere esto se explica por su capacidad para revitalizar el género romántico en el streaming, logrando que la primera temporada permaneciera durante seis semanas en el top 10 mundial de series en inglés de Netflix y alcanzara el top 10 en 89 países. La serie, producida por 20th Television, narra la historia de Joanne, una presentadora de pódcast agnóstica, y Noah, un rabino poco convencional, quienes se conocen en una fiesta y deciden iniciar una relación que desafía las expectativas de sus entornos familiares y sociales.

La comedia romántica de Erin Foster mantiene a Kristen Bell y Adam Brody como protagonistas en su nueva entrega.

La segunda temporada introduce cambios significativos en el equipo creativo. Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, reconocidos por su trabajo en la serie Girls de HBO, asumen el rol de showrunners y productores ejecutivos, sumándose a Erin Foster, Sara Foster, Kristen Bell, Steven Levitan, Oly Obst y Nora Silver, presidenta de Jenni Konner Productions. Esta colaboración marca la primera vez que Konner y Kaplan trabajan juntos desde Girls. Konner expresó su entusiasmo por el proyecto: “Es un sueño poder trabajar en Nadie quiere esto. Erin es una de esas creadoras poco comunes que tiene una voz cristalina y un espíritu genuinamente colaborativo. Soy una verdadera fanática del programa de Erin y también me siento muy afortunada de estar nuevamente en una sala con dos de mis favoritos, Bruce Kaplan y Sarah Heyward de Girls”. Por su parte, Kaplan destacó: “Es un programa único y hermoso, y ya me lo estoy pasando genial trabajando en él”.

El reparto principal se mantiene, con Kristen Bell y Adam Brody retomando los papeles de Joanne y Noah. También regresan Justine Lupe (Morgan), Timothy Simons (Sasha), Jackie Tohn (Esther) y Emily Arlook (Rebecca). Entre las nuevas incorporaciones figuran Stephanie Faracy, Michael Hitchcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Sherry Cola y Shiloh Berman. Además, la temporada contará con la participación especial de Leighton Meester, esposa de Adam Brody en la vida real, junto a Miles Fowler, Alex Karpovsky y Arian Moayed.

La serie 'Nadie quiere esto' regresa con nuevos showrunners y elenco ampliado en su segunda temporada.

La trama de la segunda temporada continuará explorando la relación entre Joanne y Noah, quienes deberán enfrentar la desaprobación del círculo cercano de Noah y los desafíos propios de una pareja que desafía las convenciones religiosas y culturales. El personaje de Sasha, hermano de Noah, también vivirá una historia sentimental incipiente, mientras que la expareja del rabino, Rebecca, seguirá generando conflictos. Aunque no se han revelado detalles específicos del guion, se sabe que el primer episodio llevará por título Dinner Party y que ya circula en redes sociales un video del elenco preparando el rodaje.

La serie, inspirada en la vida de su creadora Erin Foster, ha sido reconocida por su enfoque semiautobiográfico y su capacidad para abordar con humor y sensibilidad las complejidades de las relaciones adultas. La primera temporada dejó a la pareja protagonista intentando superar los obstáculos que implica un noviazgo entre un rabino y una mujer no judía, mientras Joanne conduce un pódcast en el que no teme expresar sus opiniones.

Historias inéditas, personajes renovados y desafíos personales marcan el regreso de la serie que conquistó a la audiencia global en su primera entrega

El regreso de Nadie quiere esto a Netflix se produce tras una exitosa primera entrega que revitalizó la carrera de Kristen Bell y Adam Brody, dos figuras emblemáticas del género romántico televisivo. La confirmación de la fecha de estreno y la renovación del equipo creativo refuerzan las expectativas de los seguidores, que aguardan el estreno de los nuevos episodios el 23 de octubre de 2025.