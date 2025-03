El thriller político que culmina su primera temporada con un final cargado de intriga y giros inesperados

Nadie está a salvo en el paraíso, ni el presidente.Paradise disponible en Disney Plus. (Crédito: Disney Plus)

Este martes 4 de marzo marcará el cierre de la primera temporada de Paradise, una serie que ha capturado la atención de los espectadores con su mezcla de misterio, conspiraciones y tensiones políticas. La producción, disponible en Disney+, ha sido renovada para una segunda temporada, lo que asegura la continuidad de una trama que ha dejado a muchos al borde de sus asientos.

“Paradise”: una comunidad idílica que esconde oscuros secretos

La serie, creada por Dan Fogelman, conocido por su trabajo en This Is Us, se desarrolla en una comunidad aparentemente perfecta llamada Paradise. Este lugar, habitado por figuras influyentes y prominentes, se convierte en el escenario de un asesinato que desata una compleja investigación. El crimen no solo pone en jaque la tranquilidad de la comunidad, sino que también expone una red de secretos y traiciones que amenaza con cambiarlo todo.

Sterling K. Brown interpreta a un guardaespaldas transformado en sospechoso del asesinato presidencial. (Crédito: Disney+)

El protagonista, Sterling K. Brown, interpreta a Xavier Collins, un agente del Servicio Secreto y padre soltero cuya vida da un giro radical tras el asesinato del presidente de los Estados Unidos, Cal Bradford, encarnado por James Marsden. A pesar de haber arriesgado su vida para proteger al mandatario en un atentado previo, Collins se convierte en el principal sospechoso del crimen. Este giro en la trama no solo pone en peligro su carrera, sino también su vida personal, mientras intenta demostrar su inocencia en un entorno lleno de intrigas.

Un presidente carismático con un trasfondo enigmático

El personaje de Cal Bradford, interpretado por Marsden, es presentado como un líder joven y carismático, querido tanto por el público como por los habitantes de Paradise. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se revelan aspectos oscuros de su personalidad y de su administración. La relación entre Bradford y Collins se establece desde el inicio de la serie, cuando el presidente elige a Collins como su principal guardaespaldas al comenzar su segundo mandato.

James Marsden da vida a un presidente carismático cuya muerte esconde oscuros enigmas. (Crédito: Disney+)

El asesinato de Bradford, que se anuncia desde las primeras promociones de la serie, no es el único misterio que rodea a Paradise. La comunidad, descrita como un lugar idílico, parece ocultar secretos aún más profundos, lo que añade una capa adicional de intriga a la narrativa.

Personajes clave y un elenco destacado

Además de Brown y Marsden, el elenco de Paradise incluye a Julianne Nicholson, quien interpreta a Samantha “Sinatra” Redmond, una mujer extremadamente rica que contrata a una psicóloga tras sufrir una tragedia personal. Este personaje desempeña un papel crucial en la investigación del asesinato, aunque sus verdaderas intenciones permanecen ambiguas.

El creador de “This Is Us”, Dan Fogelman, presenta una nueva narrativa de suspenso político. (Crédito: Disney+)

Otros miembros del reparto incluyen a Sarah Shahi como la doctora Gabriela Torabi, quien trabaja exclusivamente para Redmond, y a Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin y Percy Daggs IV, quienes aportan profundidad a la narrativa con sus interpretaciones.

Un cambio radical para Sterling K. Brown

Para Sterling K. Brown, conocido por su papel como Randall Pearson en This Is Us, Paradise representa un cambio significativo en su carrera. En esta nueva serie, Brown asume un rol completamente diferente, interpretando a un hombre marcado por la rabia y la tristeza. Según declaró el actor a The Hollywood Reporter, este cambio fue una decisión consciente tanto suya como de Fogelman, quien le pidió que contuviera las emociones que solía expresar en su trabajo anterior.

La trama combina elementos de thriller, misterio, conspiración y visuales inspirados en los años 80. (Crédito: Disney+)

“En Paradise, paso gran parte del piloto en silencio. Fue un desafío transmitir la intensidad del personaje sin apoyarme en grandes monólogos o explosiones emocionales”, afirmó Brown. Además de protagonizar la serie, el actor también se desempeña como productor ejecutivo, lo que le permitió involucrarse en la toma de decisiones creativas.

La visión de Dan Fogelman y el estilo de la serie

Dan Fogelman demuestra nuevamente su habilidad para construir historias complejas y emocionalmente resonantes. Sin embargo, Paradise se aleja del tono emotivo de sus trabajos anteriores para adentrarse en un terreno más oscuro y lleno de suspenso.

Julianne Nicholson interpreta a un personaje que juega un papel clave en una investigación ambigua. (Crédito: Disney+)

La serie combina elementos de thriller político, misterio y hasta terror, con un estilo visual y musical inspirado en los años 80. Esta mezcla de géneros y estilos ha sido clave para captar la atención de una audiencia diversa.

Aunque la producción de la segunda temporada aún no ha comenzado, el final de la primera temporada promete dejar a los espectadores con más preguntas que respuestas. La trama da un giro inesperado que cambia radicalmente no solo la vida de los personajes, sino también el destino de la tranquila comunidad de Paradise.

La serie ha sido renovada para una segunda temporada, que promete expandir el universo de “Paradise”. (Crédito: Disney+)

Con un elenco destacado, una narrativa cautivadora y la visión creativa de Dan Fogelman, Paradise se consolida como una de las series más intrigantes de la televisión contemporánea. Los fanáticos podrán disfrutar del desenlace de esta primera etapa, mientras esperan ansiosos las novedades sobre la segunda temporada.