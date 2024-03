Lindsay Lohan en una comedia romántica de Netflix ideal para el fin de semana

Cuando el amor de su vida se compromete con su mejor amiga, Maddie deja de lado sus sentimientos para ser dama de honor en la boda en Irlanda. (Netflix)

En una fascinante vuelta al género de comedia romántica que marcó su carrera, Lindsay Lohan protagoniza Un deseo irlandés (Irish Wish), una película que promete encanto y sobresaltos emocionales ambientada en los pintorescos paisajes de Irlanda. La plataforma de streaming Netflix será la encargada de traer esta historia (que ya se encuentra disponible), coincidiendo con las festividades previas de San Patricio que se festeja el 17 de marzo. En este nuevo proyecto, Lohan encarna a Maddie Kelly, una editora y escritora que, enfrentando un complejo triángulo amoroso, descubre mediante un misterioso deseo que su vida puede tomar un rumbo completamente inesperado.

Un viaje a Irlanda lleno de sorpresas

La trama se desenrolla cuando Maddie, pese a sus sentimientos no correspondidos, decide asumir el papel de dama de honor en la boda de su mejor amiga en Irlanda. Sin embargo, un giro sobrenatural transforma su rol de espectadora a protagonista principal de la historia nupcial. “Cuando el amor de su vida se compromete con su mejor amiga, Maddie pide espontáneamente un deseo de amor verdadero y se encuentra en una realidad alternativa donde un encuentro casual le muestra que a veces hay que tener cuidado con quién deseas”, describe la sinopsis oficial. Esta premisa invita a los espectadores a un viaje donde el amor, la magia y el autodescubrimiento se entrelazan de manera única.

Lindsay Lohan interpreta a Maddie quien se embarcará en un viaje que le cambiará la vida . (Créditos: Netflix)

La producción de Irish Wish llevó al equipo a través de emblemáticos paisajes irlandeses en Dalkey, el Condado de Dublín, y otros lugares pictóricos como Wicklow y Mayo, enriqueciendo la película no solo con una trama atractiva sino también con una visualmente impresionante representación de la isla esmeralda. Esta elección no solo resalta la belleza natural de Irlanda sino también su riqueza cultural y su relevancia como escenario para narrativas embrujadoras.

El largometraje tiene una duración de una hora y 33 minutos y cuenta con la dirección de Janeen Damian quien también convocó a Lohan para Navidad de golpe (disponible en Netflix) que se estrenó en 2022 y significó el regreso por la puerta grande para la actriz. Completan el elenco de Un deseo irlandés, Ed Speleers como James Thomas, Alexander Vlahos en el rol de Paul Kennedy, Jane Seymour que interpreta a Rosemary Kelly, Ayesha Curry en la piel de Heather, Elizabeth Tan y Ella Cannon entre otros.

"Un deseo irlandés", con Lindsay Lohan, ofrece una comedia romántica con un giro mágico que promete risas y momentos conmovedores. (Créditos: Netflix)

Una vida marcada por excesos

La carrera de Lindsay Lohan, cargada tanto de éxitos como de controversias, desde su temprana incursión en el mundo del entretenimiento siendo aún una niña hasta sus papeles icónicos en películas que definieron una era, demuestra su versatilidad y compromiso con el arte. La actriz, que también ha explorado el ámbito musical, enfrenta este regreso con un renovado vigor, como lo testimonian sus palabras sobre el rodaje en Irlanda. “Regresa la reina de las rom-com...la belleza del país, la amabilidad de su gente y lo deliciosos que son los pasteles de Guinness”, comentó entusiasmada sobre su experiencia en el país europeo, destacando no solo la herencia irlandesa que comparte sino también la calidez humana que encontró.

El lanzamiento de Un deseo irlandés marca no solo un hito en la filmografía de Lohan, sino también un refrescante aporte al género de comedias románticas con un toque de fantasía. Amantes del cine y seguidores de la trayectoria de la actriz están, sin duda, expectantes ante este proyecto que une, de manera innovadora, el encanto irlandés con historias de amor y redescubrimiento personal.

Mientras que la interpretación de Lindsay Lohan promete capturar corazones, la singular mezcla de realidad y magia de este título estaría lista para hechizar a una audiencia global en su estreno en Netflix.