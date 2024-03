“La primera profecía”: tráiler, elenco y todo sobre la precuela del clásico de terror centrada en el Anticristo

Cuando una joven norteamericana es enviada a Roma para iniciar una vida de servicio a la Iglesia, se topa con una oscuridad que le hace cuestionarse su propia fe y descubre una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento del mal encarnado. (20th Century Studios)

A casi cinco décadas desde el lanzamiento de La profecía (The Omen), la icónica película que marcó al género del terror en 1976 por su misteriosa y diabólica trama, ahora llega La primera profecía (The First Omen), una precuela que promete desvelar los orígenes de este oscuro universo. Bajo el desafío que enfrentan todas las secuelas, precuelas y reboots de clásicos del cine —atraer a una nueva audiencia manteniéndose a la esencia de la premisa original— el film aborda los acontecimientos previos al nacimiento del niño Damien, más conocido como el Anticristo. ¿Qué se sabe hasta ahora del largometraje?

El ascenso del Anticristo desde la raíz

El nuevo título se sitúa en Roma y sigue a una joven estadounidense que, buscando unirse a la Iglesia para cambiar su vida, descubre pronto que en realidad se encuentra en el corazón de una organización oscura. El objetivo de dicho grupo religioso es hacer todo lo posible para que se produzca el nacimiento de una figura maligna que cambiará el mundo para siempre. Se trata de una historia de origen sobre Damien, uno de los personajes más sombríos del cine de terror.

Nell Tiger Free es conocida por su protagónico en la serie "Servant". (Créditos: Apple TV+)

Una protagonista que promete

Nell Tiger Free es la nueva cara principal de la saga. La actriz británica también es conocida por su papel en Servant, una de las más exitosas series de terror psicológico cuyas cuatro temporadas se pueden ver en la plataforma de Apple TV+. En en el próximo largometraje, Tiger da vida a quien parece ser la madre biológica de Damien. Además de su papel en las anteriores ficciones, Nell también dio vida a Myrcella Baratheon en Juego de tronos, por lo que se trata de una intérprete experimentada. A su lado también estarán Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson y Bill Nighy.

¿Éxito o desastre?

Al tratarse de una precuela de La profecía, es lógico que se esté buscando reavivar el impacto de la original, cuya mezcla de tensión dramática y horror sobrenatural atrajo a una amplia audiencia cuando la experimentó por primera vez en 1976 (incluso se llevó un Oscar por su música). Por supuesto, hay que mirar hacia atrás para ver que después de varias producciones una franquicia puede bien entregar una historia singular que sirva como un buen aporte al relato central o bien un producto completamente desastroso y forzado, como lo fue El exorcista: creyentes. De tal manera, con un clásico en frente, la valla está bastante alta.

Nell Tiger Free asume el papel principal en "La primera profecía", interpretando a la posible madre biológica de Damien. (Créditos: 20th Century Studios)

¿Qué pasó con el niño de “La profecía”?

En la primera película, se muestra cómo Demian es intercambiado por el hijo del embajador en el nosocomio, permitiéndonos ver su crecimiento inicial dentro de su nueva familia. Esta entrega nos lleva a un momento previo, donde una mujer cambia su destino de manera radical y se ve envuelta en una serie de acontecimientos que terminan por traer al mundo en el que vivimos a nada menos que el Anticristo.

¿Qué pasó antes del nacimiento del niño y cómo se administró su complicada llegada? ¿Qué tuvo que pasar para que Demian cumpliera su diabólico destino? ¿Quién fue su verdadera madre? Esas son las grandes preguntas que se contestará en el largometraje dirigido por Arkasha Stevenson y protagonizado por Nell Tiger Free.

"La primera profecía" se pregunta qué sucedió antes del nacimientoo de Damien para cumplir su destino diabólico. (Créditos: 20th Century Studios)

La primera profecía resolverá varias incógnitas que quedaron abiertas el día de su estreno en cines, programado para el 4 de abril de 2024. Asimismo, la versión de 2006 de La profecía está disponible en Star+.