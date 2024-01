Tráiler de “La primera profecía”: el Anticristo vuelve tras casi 50 años en precuela del clásico de terror

Cuando una joven norteamericana es enviada a Roma para iniciar una vida de servicio a la Iglesia, se topa con una oscuridad que le hace cuestionarse su propia fe y descubre una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento del mal encarnado. (20th Century Studios)

El tráiler de La primera profecía (The First Omen), la precuela de la icónica saga de terror La profecía (The Omen), ha sido revelado por 20th Century Studios, marcando el regreso de la historia del Anticristo en la pantalla grande. La película, que será estrenada en cines el 4 de abril de 2024, presenta a Nell Tiger Free en el papel de Margaret, quien se convierte en la protagonista de una nueva historia de horror ligada a una oscura fuerza del mal que emerge en Italia.

Dirigida por Arkasha Stevenson en su debut como directora de largometrajes, la película sigue a una joven estadounidense que viaja a Roma para dedicarse al servicio religioso y se topa con un mal emergente que la hace cuestionar su fe y descubrir una siniestra conspiración.

Nell Tiger Free interpreta a Margaret, la joven protagonista de "La primera profecía". (Créditos: 20th Century Studios)

Cuenta con la colaboración de actores como Bill Nighy, Ralph Ineson, Tawfeek Barhom y Sônia Braga. El guion fue escrito por el mismo director Stevenson junto a Tim Smith y Keith Thomas, basado en una historia de Ben Jacoby. Asimismo, está producida por David S. Goyer y Keith Levine. Por su parte, Tim Smith, Whitney Brown y Gracie Wheelan se desempeñan como productores ejecutivos.

La profecía expande su universo de terror

La franquicia de La profecía comenzó en 1976 y relata la historia de una pareja, Robert Thorn (Gregory Peck) y su esposa Kathy Thorn (Lee Remick), quienes adoptan a un niño llamado Damien. Con el transcurso de la película, se revela que Damien es el hijo de Satanás y el Anticristo. Tras el éxito taquillero del film original, que recaudó más de 60 millones de dólares, la saga generó tres secuelas y un remake en 2006, además de una adaptación televisiva cancelada tras una sola temporada.

Arkasha Stevenson debuta como directora en el esperado estreno de "La primera profecía". (Créditos: 20th Century Studios)

La expectativa generada en torno a este nuevo capítulo es notable, dada la profunda huella que la serie original dejó en el género de horror. El tráiler ofrece un adelanto de la atmósfera aterradora y la intensidad dramática que promete llevar a los espectadores a explorar los orígenes de una de las entidades más malévolas de la cinematografía de terror.

Otros estrenos de 20th Century Studios

El calendario de estrenos de 20th Century Studios para 2024 incluye títulos como El planeta de los simios: nuevo reino, Alien: Romulus y The Amateur, protagonizada por Rami Malek. Cabe resaltar que, al menos en Estados Unidos, el estreno de The First Omen competirá en su primer fin de semana en cartelera con dos proyectos (aún sin título) de Universal y una película de animación de Viva Pictures titulada Dragonkeeper.

El film de 1976 es considerado uno de los grandes clásicos del cine de terror. (20th Century Studios)

Con una trama que se desarrolla en Roma, un escenario históricamente cargado de simbolismo religioso y espiritual, el film parece estar preparado para atraer tanto a los seguidores de la serie original como a una nueva generación de aficionados al cine de terror.

La primera profecía se estrenará en cines de Latinoamérica el próximo 4 de abril y el 5 del mismo mes en Estados Unidos. Por ahora, puedes ver el remake de 2006 en Star+.