Adiós a “Berlín” y “Lupin”: Netflix estrena serie de acción inspirada en el verdadero “robo del siglo”

El skater Kevin y su banda logran el mayor robo en la historia de Chile, pero el amor y las redes sociales podrían arruinarlo todo. Inspirada en hechos reales. (Netflix) .

¿Alguna vez imaginaste cómo sería hacerte con el botín de una furgoneta blindada de Prosegur o Trablisa? “El robo del siglo” fue el nombre que recibió el mediático atraco ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile en 2014, cuando un grupo de delincuentes sustrajo más de nueve millones de dólares de un camión de la empresa Brink’s, dedicado al transporte de dinero en efectivo. El caso inspiró a Baby Bandito, la nueva serie de Netflix protagonizada por los jóvenes chilenos Nicolás Contreras y Francisca Armstrong. La inclusión en el catálogo de la plataforma refuerza las grandes producciones centradas en robos como La casa de papel, Lupin y recientemente, Berlín.

Te puede interesar: Qué serie o película ver hoy en Netflix

Basada en la historia real de Kevin Olguín, la trama se adentra en la suntuosa vida de Kevin Tapia (Contreras), quien junto a su banda planeó el atraco y se encargó de la dispersión de “miguelitos”, unos pinchadores de neumáticos que ayudaron al resto de los criminales a escapar de la persecución policial. Su “hazaña” fue recompensada con parte de lo sustraído, lo que le permitió huir a Europa junto a su pareja Génesis (Armstrong), quien provenía de un entorno privilegiado.

Nicolás Contreras protagoniza la serie "Baby Bandito", donde interpreta a un skater que planea el denominado "robo del siglo". (Créditos: Netflix)

Los enamorados experimentaron una vida de lujos, placeres y fiestas, la cual exponían a través de sus redes sociales mientras la justicia buscaba su paradero para lograr la extradición. El apodo “Baby Bandito” lo recibe por parte de la prensa italiana, país donde se refugió; y que sirvió como parte de las locaciones para el nuevo programa. “Mientras desafían las normas y se enfrentan a una intensa persecución, su historia de amor se entrelaza con peligros extremos, a la vez que persiguen una vida fuera de lo común, donde la pasión y el riesgo culminan en un emocionante viaje hasta Roma”, completa la sinopsis oficial.

Te puede interesar: “Avatar: la leyenda de Aang” y el polémico cambio que podría arruinar la serie live-action, según los fans

La historia incluye al resto de los atracadores Pantera, Mística y Panda, a quienes dan vida Pablo Macaya, Carmen Zabala y Lukas Vergara, respectivamente. Para agregar drama y dinamismo, se les suma “los Carniceros”, un peligroso grupo con ansias de venganza, interpretados por Mario Horton, Mauricio Pesutic y Marcelo Alonso. El elenco adicional incluye a Mariana Loyola, Francisca Imboden, Ricardo Fernandez, Amparo Noguera y Paulina Urrutia. Filmada principalmente en locaciones chilenas, bajo la dirección de Julio Jorquera.

La producción chilena "Baby Bandito" revive el histórico y mediático robo ocurrido en el Aeropuerto de Santiago de Chile. (Créditos: Netflix)

No es una apología al crimen

Pese a que la ambiciosa producción cuenta con grandes escenas de acción y persecución, esta no intenta romantizar las actividades en las que se vio involucrado su protagonista. “La serie no es tanto sobre el robo, sino de cómo puede cambiar la gente cuando tiene plata, eso es algo muy humano que puede vivir cualquiera. No hay idealización, sino que es una realidad”, compartió Armstrong en una entrevista concedida a El Universal.

Te puede interesar: Un vistazo a Netflix en 2024: “El juego del calamar”, “Bridgerton”, “The Umbrella Academy” y más grandes regresos

En la misma conversación, Contreras subrayó la oportunidad de reflexión que la historia ofrece al espectador. “Me dediqué a estudiar el caso, a revisarlo, pero también a tener respeto con la persona de la cual estaba inspirado el personaje. Cada uno sufre la repercusión de sus hechos, entonces nadie sale victorioso, así como sucede en la vida real”, sostuvo, considerando que el enfoque busca mostrar el declive tras la fuga y evita glorificar los actos delictivos.

La intrépida historia de un skater que, enamorado, se lanza a una audaz misión contra mafiosos, entrelazando amor y peligro en su huida hacia un futuro incierto. (Crédito: Netflix) Pedro Rojas / Netflix

¿Quién es Kevin Olguin, el “Baby Bandito”?

En 2016, Kevin Olguín fue arrestado en Barcelona y extraditado a Chile tras una ardua investigación y trabajo de la Interpol. De vuelta a su país, enfrentó un proceso judicial que culminó con una condena a cuatro años de prisión por su participación en el “robo del siglo”. Sin embargo, Olguín aprovechó el beneficio de la libertad condicional, gracias al pago de una fianza, y se fugó al enterarse de que se presentarían recursos en contra de la medida; por lo que no se presentó durante la lectura de su sentencia.

Él fue recapturado en 2018 por la orden pendiente emitida por el Primer Juzgado de Garantía desde mayo de 2017. Se desconoce si ya había cumplido la pena, o si evadió la cárcel, pero fue arrestado nuevamente en 2021, a los 28 años, por su participación en otros delitos, incluyendo el robo a un camión de tabacos, mientras portaba un arma de fuego con 12 municiones. Con una banda sonora que incluye canciones de los raperos Pailita y Stadley, la serie de ocho episodios, Baby Bandito, ya está disponible en Netflix.

Con grabaciones en Chile e Italia, la producción de Fábula y Netflix, "Baby Bandito", equilibra en su historia el crimen y el amor. (Créditos: Netflix) Pedro Rojas / Netflix

Otras series de atracos en Netflix

Netflix se destaca por su variada oferta en series de atracos, capturando la atención de audiencias globales. Entre ellas, La casa de papel, creada por Álex Pina, relata el mayor atraco de la historia en España. La versión surcoreana de esta última adapta el concepto a las tensiones entre Coreas. Lupin, con Omar Sy, se inspira en Arsène Lupin para desentrañar injusticias. Sky Rojo, también de Pina, muestra la fuga de tres mujeres de un proxeneta. A su vez, El robo del siglo aborda el emblemático robo al Banco de la República en Colombia, enfatizando la ingeniosidad criminal.