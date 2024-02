¿“Big Little Lies” tendrá temporada 3? Esto dicen sus actrices sobre la serie de HBO

Nicole Kidman y Reese Witherspoon brindaron declaraciones sobre el futuro de "Big Little Lies" en HBO. (Créditos: HBO Max)

Big Little Lies, la popular serie de HBO protagonizada por Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoë Kravitz y Shailene Woodley, continúa confundiendo a los fanáticos sobre si habrá o no una tercera temporada. Luego de la huelga de actores y guionistas del año pasado, es posible que este 2024 por fin se dé el gran anuncio oficial, pero por ahora todo ha estado en boca de sus actrices. Kidman ya había comentado el año pasado que estaban “trabajando en ello”, pero las declaraciones todavía pueden parecer confusas para muchos. Entonces, ¿qué se sabe sobre los posibles nuevos capítulos de la ficción?

"Big Little Lies" es una de las series más populares de HBO y se espera que regrese este 2024. (Créditos: HBO Max)

¿Qué pasó con “Big Little Lies”?

El deseo de continuar la serie ha sido un tema recurrente en entrevistas con algunas de las protagonistas. En 2023, Nicole Kidman encendió las redes tras su participación en un Q&A publicado por la cuenta de Instagram de Deux Moi, donde habló sobre cómo la serie había llegado en el momento donde tuvo a sus hijas. “Y entonces llegó esta situación, en la que Reese Witherspoon y yo pudimos producir y crear ese programa. Y luego todos ustedes la vieron y la convirtieron en un éxito masivo... Y les traeremos una tercera, para su información”, comentó la actriz.

Posteriormente, tanto Laura Dern como Shailene Woodley tuvieron aproximaciones positivas sobre su tiempo en el drama televisivo y lo emotivo que fue para todas compartir pantalla al punto de convertirse en familia más allá de simple coestrellas. De igual manera, hablaron sobre el potencial de una nueva entrega: “Creo que lo que me entusiasma de la posibilidad de una tercera temporada, más de lo que podría pensar con Jane, es el hecho de que estos niños ya no son niños. ¡Ahora son adolescentes!”, comentó Woodley sobre los actores que han crecido en todos estos años.

Reese Witherspoon confirma el trabajo en la tercera temporada durante los Globos de Oro. (Créditos: HBO)

¿Habrá tercera temporada?

Dentro de las novedades más recientes sobre la tan comentada serie, una breve declaración de Reese Witherspoon volvió a confirmar que la tercera temporada de Big Little Lies es una realidad y que ya se viene trabajando en ella. La actriz ganadora del Oscar señaló: “Nic y yo hemos estado trabajando mucho en ello”, dijo en medio del evento de los Globos de Oro llevado a cabo el pasado 7 de enero.

Las palabras de la estrella de Legalmente rubia reconfirmarían que estaría escribiendo los guiones o refinando otros detalles sobre la ficción junto a Kidman. La idea de una continuación se sustenta en el sólido vínculo entre sus protagonistas y la continua demanda del público por extender aún más el programa. Aunque aún quedan muchos detalles por confirmar, se espera que este 2024 HBO confirme oficialmente una renovación.

"Big Little Lies" ganó diversos reconocimientos, incluidos un Emmy y un Globo de Oro para Nicole Kidman. (Créditos: HBO Max)

Una miniserie de éxito forzada a expandirse

Big Little Lies fue inicialmente concebida como una miniserie, por lo que solo debía tener una temporada que acabaría el mismo 2017 en el que empezó. Sin embargo, su éxito tanto crítico como comercial llevó a que HBO se decidiera por realizar una segunda temporada, misma que se anunció en diciembre del mismo año. Y es que la primera entrega fue galardonada con cinco Emmys, incluyendo Mejor actriz y actor de reparto y Mejor director. Sin embargo, la segunda parte enfrentó varios desafíos, incluyendo discrepancias creativas que resultaron en la sustitución de la directora Andrea Arnold por Jean-Marc Vallée, quien había dirigido los episodios anteriores.

La incorporación de Meryl Streep al elenco no impidió que la segunda temporada recibiera críticas mixtas, logrando solo dos nominaciones a los Emmys y no consiguiendo ninguna victoria. Asimismo, la inesperada muerte de Vallée en 2021 marcó un punto de quiebre, con Zoë Kravitz expresando dudas sobre la continuidad de la serie sin su director. A pesar de estas adversidades, la posibilidad de una tercera temporada no se ha detenido hasta el día de hoy.

El sólido vínculo entre el elenco principal es otro de los motivos que impulsa la producción de "Big Little Lies". (Créditos: HBO)

Puedes ver todos los episodios de Big Little Lies en HBO Max, que a partir del 27 de febrero de 2024 se convertirá en MAX.