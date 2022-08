Las perlas ocultas de HBO Max que no puedes perderte

Excelentes series que debes conocer en HBO Max. (HBO, The CW Network, Hulu)

Con tanto contenido de calidad en HBO Max a veces resulta un poco difícil o tardado encontrar algo para ver, como por ejemplo, producciones que van más allá de los grandes lanzamientos y franquicias, las cuales quizás están algo escondidas a la vista de los suscriptores de la plataforma. Por tal motivo, ahora te mostramos las series y películas que podrías tener en cuenta.

11.22.63

"11.22.63" es una miniserie de intriga, ciencia ficción, viajes en el tiempo y más. (Hulu)

Miniserie que relata que el 22 de noviembre de 1963, los disparos que acabaron con la vida del presidente Kennedy cambiaron el mundo. Allí, el profesor Jake Epping intenta viajar al pasado para impedir el magnicidio, pero su misión se verá amenazada. Es protagonizada por James Franco (Oz: el poderoso; El planeta de los simios).

Smallville

"Smallville" es protagonizada por Tom Welling. (The CW Network)

“De las cenizas de la tragedia en Smallville, un adolescente intenta conocer el significado de su vida y su borroso pasado. Para Clark -o Superman-, su fuerza y sus extrañas habilidades son una incómoda barrera que lo separa de sus compañeros”.

Títulos similares: Fringe, Supernatural y The Nevers. Estas producciones anteriores son perfectas para los fanáticos de lo sobrenatural y fantástico.

Big Little Lies

Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley son las protagonistas del drama "Big Little Lies". (HBO)

Big Little Lies cuenta las historias de tres madres de niños de primer grado cuyas vidas son aparentemente perfectas, hasta que un día comienzan a desmoronarse hasta el punto de llegar al asesinato.

Celeste (Nicole Kidman) es una mujer con una vida familiar perfecta y un esposo ejemplar. Madeline (Reese Witherspoon) es una madre atrevida, divertida, pero tendrá que soportar que su exmarido y su actual mujer vivan en la misma ciudad que ella. Y por último está Jane (Shailene Woodley), una madre soltera, y su llegada a la nueva ciudad no será todo lo placentera que pudiera imaginar. Big Little Lies es reconocida como una de las mejores series del siglo XXI.

The Undoing

Una oscura y misteriosa historia sobre tres madres del norte de California cuyas vidas, se ven sorprendidas por un asesinato durante un evento para recaudar fondos del colegio de primaria. (HBO)

Miniserie de suspenso psicológico que narra la historia de Grace Fraser, una exitosa terapeuta cuya vida se desmorona cuando una muerte violenta desmantela horribles secretos al tiempo que de su marido Jonathan desaparece, lo que altera drásticamente su forma de ver el mundo. ¿Será su esposo el responsable? Producción nominada y ganadora en 2020 a mejor miniserie de TV en los premios del Sindicato de Productores (PGA).

Por otro lado, si lo que realmente te apasiona son los policiales más duros, la incertidumbre y descubrir misterios, estas son para ti:

The Mentalist

Simon Baker es el protagonista de "The Mentalist". (Warner Bros.)

Simon Baker es Patrick Jane, un consultor independiente de la Oficina de Investigación de California (CBI), que usa sus habilidades de observación para resolver delitos graves. Su vida da un vuelco cuando en un programa de TV calumnia a un asesino en serie conocido como Red John y este, en venganza, asesina cruelmente a su esposa e hija.

Person of Interest

Jim Caviezel y Michael Emerson son los actores con los papeles centrales de "Person of Interest". (CBS Productions)

Thriller que sigue a un exagente de la CIA que se presume muerto y a un genio billonario de software, quienes unen fuerzas para hacer un equipo con el fin de vigilar y luchar contra el crimen. Esto, usando un programa que emplea reconocimiento de patrones para determinar a individuos que pronto van a cometer crímenes violentos.

La secta (The Following): c uando el asesino serial Joe Carroll escapa del corredor de la muerte y se embarca en una nueva racha de asesinatos, el FBI llama al ex-agente Ryan Hardy, quien capturó a Carroll nueve años antes.

Títulos similares: Top of the Lake: China Girl y Dexter.

Si te gusta cuando la ficción hace historia, no te puedes perder estas series bélicas y de poder:

The Pacific

Joseph Mazzello, uno de los protagonistas en "The Pacific". (HBO)

Drama bélico basado en los reportes de los marinos en la Segunda Guerra Mundial, que sigue la rutina de la infantería de Marina de EE.UU. durante las batallas contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.

Band of Brothers

Serie bélica sobre la segunda guerra mundial, de 2001, creada y dirigida por Stephen Ambrose. (HBO)

Dentro de sus diez capítulos verás la experiencia de los miembros de Easy Company durante la Segunda Guerra Mundial. Desde su formación hasta la liberación de la Alemania Nazi, incluido su paracaidismo en Normandía el 6 de junio de 1944. Incluye entrevistas a los supervivientes, recuerdos de los periodistas y cartas de los soldados, etc. Y está basada en el best seller Band of Brothers, de Stephen E. Ambrose.

Títulos similares: El imperio del contrabando y Generation Kill.

Si te atrae la comedia y la sátira, ten estas en cuenta:

The White Lotus

Las aventuras y desventuras del personal de un resort tropical y un grupo de huéspedes a lo largo de una semana. (HBO)

Miniserie de drama y comedia negra que retrata las vacaciones de varios huéspedes de un resort tropical durante una semana mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en la vida de estos viajeros perfectos, los risueños empleados del hotel y ese lugar idílico.

2 Broke Girls

Conoce a Max y Caroline, dos improbables amigas que intentan salir adelante en Nueva York. (CBS)

Ambientada en el barrio de Williamsburg, del distrito de Brooklyn en Nueva York, esta serie de comedia clásica se centra en la vida de dos camareras veinteañeras que trabajan juntas en un restaurante, para lograr cumplir su sueño de abrir un negocio de cupcakes.

Títulos similares: Six Feet Under y Mom.

Y, por último, para ti que llegaste hasta acá y prefieres ir a lo seguro; dentro de los clásicos de siempre no te puedes perder House, Mad Men y otros como Starstruck, Silicon Valley, The Newsroom, It’s a Sin y mucho más.

