Gypsy Rose Blanchard se arrepiente: la víctima de abuso infantil contará por qué asesinó a su madre en docuserie

Tras confirmar el estreno de su docuserie, Gypsy Rose Blanchard declaró que lamenta todos los días la muerte de su madre. (Créditos: Lifetime)

Si Gypsy Rose Blanchard tuviese la oportunidad de volver al pasado, no hubiese conspirado para asesinar a su madre. La mujer de 32 años fue puesta en libertad el pasado jueves tras haber cumplido el 85% de su pena por el homicidio en segundo grado de Clauddine Dee Dee Blanchard, ocurrido en 2015. Ahora, ella compartirá su historia en la serie documental The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard, según confirmó a la revista People.

El caso se ha convertido en uno de los más mediáticos alrededor del globo debido a se presume que la progenitora de Gypsy padecía del síndrome conocido como Munchausen por poder, un desorden psicológico donde un cuidador busca atención haciendo que la persona bajo su cuidado luzca enferma o incluso provocándole enfermedades. Ahora llamado “trastorno facticio impuesto a otro”, se comenta que este fue el motivo que llevó a Dee Dee a mentir a amigos, familiares, organizaciones benéficas y médicos, convenciéndolos de que su hija era una paciente grave.

A los 24 años, Gypsy Rose Blanchard fue responsable de asesinato de segundo grado tras convencer a su expareja de dar muerte a su madre. (Créditos: HBO Max)

La victimaria fue tan lejos como para convencer a la joven de que no podía caminar, respirar o comer normalmente, lo que requería el uso de una silla de ruedas, una sonda de alimentación y oxígeno; aunque más tarde se probó que todo fue una artimaña.

La historia del caso de Gypsy Rose Blanchard

Los abusos médicos comenzaron cuando Gypsy tenía solo ocho años. En aquel entonces, declaró erróneamente que su hija había sido diagnosticada con leucemia y distrofia muscular, entre otros padecimientos inexistentes. Insistió incluso en que la menor experimentaba apnea del sueño poco después de nacer y más tarde sostuvo que tenía convulsiones, asma y problemas de audición y visión, lo que llevó a los médicos a prescribir medicamentos y realizar cirugías innecesarias.

"Dee Dee" Blanchard aseguraba que su hija padecía de cáncer y distrofia muscular. (Créditos: HBO Max)

En su necesidad por escapar de su situación, Gypsy y su entonces novio, Nick Godejohn, concibieron un plan que resultó en el ya conocido homicidio. Aunque posteriormente fuse sentenciada a diez años de prisión, dividiendo a la opinión pública entre quienes la reconocían como víctima y apoyaban su decisión, y quienes condenaban su actitud.

“Quiero asegurarme de que las personas en relaciones abusivas no recurran al asesinato. Puede parecer que todas las vías están cerradas, pero siempre hay otro camino. Haz lo que sea, pero no tomes este camino”, dijo durante la conversación con la prensa respecto al mensaje que planea compartir en su nuevo documental. “Si pudiese regresar a cuando era niña, les diría a mis tías y tíos que no estoy enferma y que mamá me pone enferma. O retornaría a esa conversación con Nick [su expareja] y le diría: ‘Sabes qué, voy a contárselo todo a la policía’”, añadió.

El asesino de la madre de Gypsy Rose Blanchard, hoy cumple una condena de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. (Créditos: Andrew Jansen/The Springfield News-Leader/AP)

La productora ejecutiva del próximo programa, Melissa Moore, declaró que este trabajo es el resultado de siete años de entrevistas donde pudo ser testigo de la transformación de Gypsy en una mujer que asume la responsabilidad por su pasado y posee el coraje para enfrentarse a un nuevo mundo.

“Tras toda una vida de silencio, por fin puedo usar mi voz para compartir mi historia y decir mi verdad. Como superviviente de un implacable abuso infantil, esta docuserie narra mi búsqueda de la liberación y mi viaje a través del autodescubrimiento. Soy yo misma sin disculpas y sin miedo a exponer las partes ocultas de mi vida que nunca han sido reveladas hasta ahora”, dijo Gypsy en un comunicado de prensa.

Hora de estreno de “The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard”

The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard se emitirá en episodios de dos horas cada uno a través de Lifetime a partir del miércoles 17 de enero de 2024. En México, el lanzamiento será a las 10:00 p.m., en Colombia a las 10:40 p.m. y en Chile y Argentina a las 12:40 a.m. El canal norteamericano está disponible en todos los operadores de cable: Flow, Telecentro, DIRECTV, SuperCanal, etc. Mientras esperamos el lanzamiento, puedes ver dos producciones basadas en el caso a través de streaming: la primera es el documental Madre muerta y querida de HBO Max; y la segunda es la serie The Act disponible en Clarovideo.