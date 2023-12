El indiscutible “Rey del pop” y los secretos detrás del álbum más exitoso de la historia son foco de nuevo documental

La música se puede dividir en dos épocas: antes de "Thriller" y después de "Thriller". (Paramount Plus).

Poco se habla de que el álbum Thriller fue resultado de la rabia y enojo de Michael Jackson. Lanzado al mercado en 1982, este trabajo fue un grito hacia la industria musical por la ofensa hacia su anterior disco Off the Wall (1979), cuyos videoclips fueron vetados de MTV por considerarse “música negra” y llevarse un único Grammy por mejor interpretación R&B —categoría en la que embolsaban a cualquier artista afroamericano—, pese a sus claras influencias pop. “Haré el álbum más vendido, romperé récords, no cederé ni aceptaré nada menos”, fue lo que repitió vengativo mientras se encerró en el estudio para producir lo que en efecto, más tarde se convertiría en el álbum con mayor copias vendidas. Thriller 40, el reciente documental de Paramount+, narra este ambicioso y reivindicativo proceso que le aseguró el título de “Rey del pop”.

Bajo la dirección de Nelson George, el largometraje revela momentos inéditos como las sesiones de Jackson con Paul McCartney para el primer sencillo “The Girl is Mine”, y grabaciones del cantante interpretando a cappella “Wanna Be Startin’ Somethin’” y “Billie Jean”. También se pone énfasis en su colaboración con el productor Quincy Jones y cómo este dúo transformó el panorama de la época.

Figuras reconocidas como Usher, Will.I.Am y Mary J. Blige, comparten cómo influyó estas canciones en sus carreras, y junto a ellos, otras celebridades como su amiga íntima Brooke Shields (Pretty Baby), la bailarina Misty Copeland y celebridades como Mark Ronson, Maxwell, discuten su impacto perdurable a más de cuatro décadas de su lanzamiento.

Una obra maestra del pop

Pero para convertirse como el artista más exitoso de todos los tiempos —según Récord Guinness—, la música no fue suficiente. El videoclip homónimo tuvo un presupuesto sin precedentes de un millón de dólares, veinte veces más que el promedio de la época y 150 mil dólares más que la producción del álbum completo. Este desembolso, junto con los de “Billie Jean” y “Beat It”, que también tuvieron costos elevados, reflejó la aspiración de Jackson y supuso un aumento dantesco a las ventas y un logro para la plataforma que inicialmente lo rechazó: MTV.

Superando los 100 millones de copias y acumulando 34 certificaciones de platino por la Recording Industry Association of America (RIAA), la popularidad de la obra no pasó desapercibida, alzándose con ocho premios Grammy y ocho trofeos de American Music Awards (AMA), superando esta vez cualquier barrera racial que restringía el genio del artista.

Lanzado el 18 de noviembre de 2022, "Thriller 40" es también el nombre de un álbum de edición especial que celebra las cuatro décadas de "Thriller".

Celebrando el legado de Michael Jackson, Thriller 40 está disponible en el catálogo de la plataforma de Paramount+.